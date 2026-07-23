Conception du schéma
Concevoir un schéma ClickHouse pour des performances optimales, en tenant compte de facteurs tels que les requêtes, les mises à jour des données, la latence et le volume.
Index primaires clairsemés
Une introduction pratique aux index primaires dans ClickHouse.
Dénormalisation des données
L’approche de dénormalisation, qui vise à améliorer les performances des requêtes en stockant les données associées dans une seule table.
Backfill des données
Techniques pour réinjecter efficacement des données historiques dans les tables ClickHouse.
Fonction de table Merge
Utiliser la fonction de table
merge pour interroger plusieurs tables comme si elles n’en formaient qu’une.
Procédures stockées et instructions préparées
Procédures stockées et paramètres de requête dans ClickHouse.
Génération de données de test
Comment générer des données de test aléatoires dans ClickHouse.
Compression des données
La compression dans ClickHouse, les modes de compression disponibles et comment choisir celui qui convient le mieux à vos types de données et à vos charges de travail.
Travailler avec les tableaux
Travailler avec les tableaux dans ClickHouse.
Travailler avec les jointures
Travailler avec les JOIN dans ClickHouse.