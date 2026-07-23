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Cette section porte sur la modélisation des données dans ClickHouse et couvre les sujets suivants :

Conception du schéma

Concevoir un schéma ClickHouse pour des performances optimales, en tenant compte de facteurs tels que les requêtes, les mises à jour des données, la latence et le volume.

Index primaires clairsemés

Une introduction pratique aux index primaires dans ClickHouse.

Dénormalisation des données

L’approche de dénormalisation, qui vise à améliorer les performances des requêtes en stockant les données associées dans une seule table.

Backfill des données

Techniques pour réinjecter efficacement des données historiques dans les tables ClickHouse.

Fonction de table Merge

Utiliser la fonction de table merge pour interroger plusieurs tables comme si elles n’en formaient qu’une.

Procédures stockées et instructions préparées

Procédures stockées et paramètres de requête dans ClickHouse.

Génération de données de test

Comment générer des données de test aléatoires dans ClickHouse.

Compression des données

La compression dans ClickHouse, les modes de compression disponibles et comment choisir celui qui convient le mieux à vos types de données et à vos charges de travail.

Travailler avec les tableaux

Travailler avec les tableaux dans ClickHouse.

Travailler avec les jointures

Travailler avec les JOIN dans ClickHouse.
Dernière modification le 23 juillet 2026