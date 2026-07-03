Qu’est-ce que ClickHouse ?
Découvrez ce qu’est ClickHouse, pourquoi il est si rapide et ce qui le distingue.
Cas d’utilisation
Découvrez comment ClickHouse prend en charge l’analytique en temps réel, l’observabilité, le data warehousing et l’analytique agentique.
Modes de déploiement
Comparez ClickHouse Cloud aux options de déploiement autogéré et embarqué.
Quickstarts
Lancez-vous grâce à des guides étape par étape pour Cloud et ClickHouse open-source.
Installation
Installez ClickHouse — dans le Cloud, avec un gestionnaire de paquets, dans Docker ou à partir du code source.
Migrer
Migrez des données depuis PostgreSQL, BigQuery, Snowflake, Redshift, Elasticsearch et bien plus encore.
Jeux de données d’exemple
Explorez des jeux de données d’exemple et des tutoriels pour découvrir ClickHouse en pratique.