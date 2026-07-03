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Vous découvrez ClickHouse ? Choisissez un point de départ ci-dessous.

Qu’est-ce que ClickHouse ?

Découvrez ce qu’est ClickHouse, pourquoi il est si rapide et ce qui le distingue.

Cas d’utilisation

Découvrez comment ClickHouse prend en charge l’analytique en temps réel, l’observabilité, le data warehousing et l’analytique agentique.

Modes de déploiement

Comparez ClickHouse Cloud aux options de déploiement autogéré et embarqué.

Quickstarts

Lancez-vous grâce à des guides étape par étape pour Cloud et ClickHouse open-source.

Installation

Installez ClickHouse — dans le Cloud, avec un gestionnaire de paquets, dans Docker ou à partir du code source.

Migrer

Migrez des données depuis PostgreSQL, BigQuery, Snowflake, Redshift, Elasticsearch et bien plus encore.

Jeux de données d’exemple

Explorez des jeux de données d’exemple et des tutoriels pour découvrir ClickHouse en pratique.
Dernière modification le 3 juillet 2026