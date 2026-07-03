Les fonctionnalités d’application alimentées par l’IA, comme les insights générés, la détection d’anomalies, les recommandations et les interfaces en langage naturel pour les données produit, exigent toutes une boucle de rétroaction étroite entre les écritures transactionnelles et les lectures analytiques. L’architecture de référence est Postgres + ClickHouse : Postgres gère les transactions et l’état de l’application, tandis que ClickHouse gère l’analytique.

ClickHouse offre une ingestion rapide, des requêtes en moins d’une seconde sur des milliards de lignes, ainsi que les niveaux de concurrence qu’exigent les applications orientées client. À mesure que les applications deviennent agentiques, cette association gagne encore en importance. Les agents doivent interroger en continu les données produit en temps réel, ce qui augmente à la fois la fréquence des requêtes et la concurrence. ClickHouse répond à ce besoin avec une intégration Postgres + ClickHouse native qui assure la réplication automatique des données et une expérience développeur unifiée, sans avoir à gérer un pipeline CDC distinct.

Les interfaces d’analytique en langage naturel (parfois appelées AI Analyst) passent de l’expérimentation à la production. Les utilisateurs posent des questions en anglais courant et attendent des réponses en quelques secondes. Sur le plan de l’infrastructure, cela signifie qu’une seule requête en langage naturel ne génère pas une seule requête SQL — elle en génère généralement des dizaines en succession rapide, tandis que l’agent explore les jeux de données disponibles et évalue plusieurs chemins de raisonnement. Par conséquent, les charges de travail des analystes internes commencent à ressembler, par leur profil de concurrence et de latence, à celles d’applications externes orientées client. Les entrepôts de données traditionnels ont été conçus pour des requêtes peu fréquentes, orientées traitement par lots. Ils optimisent le débit global sur de nombreuses requêtes, et non des temps de réponse inférieurs à une seconde à forte concurrence. Exécuter des charges de travail AI Analyst sur cette architecture entraîne soit une latence inacceptable, soit des coûts qui augmentent plus vite que la valeur apportée. ClickHouse a été conçu pour les requêtes interactives à forte concurrence : données à l’échelle du pétaoctet, milliers d’utilisateurs simultanés, temps de réponse inférieurs à une seconde sur des milliards de lignes.