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L’entrepôt de données moderne ne lie plus étroitement le stockage et le calcul. À la place, des couches distinctes mais interconnectées pour le stockage, la gouvernance et le traitement des requêtes vous offrent la flexibilité nécessaire pour choisir les bons outils pour vos flux de travail. En ajoutant des formats de table ouverts et un moteur de requêtes hautes performances comme ClickHouse à un stockage objet dans le cloud, vous bénéficiez de fonctionnalités dignes d’une base de données — transactions ACID, validation des schémas et requêtes analytiques rapides — sans sacrifier l’ouverture de votre lac de données. Cette combinaison allie performances et stockage interopérable et économique pour prendre en charge vos charges de travail analytiques traditionnelles et vos charges de travail IA/ML modernes.

Ce que cette architecture offre

En combinant un stockage objet ouvert et des formats de table avec ClickHouse comme moteur de requêtes, vous obtenez :

Comment ClickHouse propulse votre entrepôt de données

Les données circulent depuis les plateformes de streaming et les entrepôts de données existants, via le stockage objet, jusqu’à ClickHouse, où elles sont transformées, optimisées et mises à disposition de vos outils BI/IA.

Architecture hybride : le meilleur des deux mondes

En plus d’interroger votre lac de données, vous pouvez ingérer dans le stockage natif MergeTree de ClickHouse les données pour lesquelles les performances sont cruciales, pour des cas d’usage qui exigent une latence ultra-faible — tableaux de bord en temps réel, analyses opérationnelles ou applications interactives. Vous bénéficiez ainsi d’une stratégie de données par niveaux. Les données chaudes, fréquemment consultées, résident dans le stockage optimisé de ClickHouse pour des réponses aux requêtes en moins d’une seconde, tandis que l’historique complet des données reste dans le lac de données et demeure interrogeable. Vous pouvez également utiliser les vues matérialisées de ClickHouse pour transformer et agréger en continu les données du lac de données dans des tables optimisées, assurant automatiquement la jonction entre les deux niveaux. Vous choisissez où stocker les données en fonction des exigences de performance, et non des limitations techniques.
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Dernière modification le 3 juillet 2026