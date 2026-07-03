Amazon Redshift est une solution populaire d’entrepôt de données dans le cloud qui fait partie des offres Amazon Web Services. Ce guide présente différentes approches pour migrer des données d’une instance Redshift vers ClickHouse. Nous couvrirons trois options :

Du point de vue de l’instance ClickHouse, vous pouvez :

PUSH envoyer des données vers ClickHouse à l’aide d’un outil ou service ETL/ELT tiers envoyer des données vers ClickHouse à l’aide d’un outil ou service ETL/ELT tiers PULL extraire des données depuis Redshift à l’aide de ClickHouse JDBC Bridge extraire des données depuis Redshift à l’aide de ClickHouse JDBC Bridge PIVOT utiliser le stockage objet S3 selon une logique « décharger puis charger » utiliser le stockage objet S3 selon une logique « décharger puis charger »

Nous avons utilisé Redshift comme source de données dans ce tutoriel. Cependant, les approches de migration présentées ici ne sont pas exclusives à Redshift, et des étapes similaires peuvent être appliquées à toute source de données compatible.

​ Push des données de Redshift vers ClickHouse

Dans le scénario Push, l’idée est de s’appuyer sur un outil ou un service tiers (qu’il s’agisse de code personnalisé ou d’un ETL/ELT ) pour envoyer vos données vers votre instance ClickHouse. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel comme Airbyte pour déplacer des données entre votre instance Redshift (en tant que source) et ClickHouse en tant que destination ( consultez notre guide d’intégration pour Airbyte

Il permet de tirer parti du catalogue existant de connecteurs du logiciel ETL/ELT.

Fonctionnalités intégrées pour maintenir les données synchronisées (logique d’ajout, de remplacement et incrémentielle).

Prend en charge des scénarios de transformation des données (par exemple, consultez notre guide d’intégration de dbt).

Vous devez mettre en place et maintenir une infrastructure ETL/ELT.

Cela introduit un composant tiers dans l’architecture, qui peut devenir un goulot d’étranglement en matière de scalabilité.

​ Pull des données de Redshift vers ClickHouse

Dans le scénario Pull, l’idée est de tirer parti de ClickHouse JDBC Bridge pour se connecter directement à un cluster Redshift depuis une instance ClickHouse et exécuter des requêtes INSERT INTO ... SELECT :

S’applique à tous les outils compatibles JDBC

Solution élégante pour interroger plusieurs sources de données externes depuis ClickHouse

Nécessite une instance ClickHouse JDBC Bridge, qui peut devenir un goulot d’étranglement pour la montée en charge

Même si Redshift est basé sur PostgreSQL, il n’est pas possible d’utiliser la fonction de table PostgreSQL ni le moteur de table ClickHouse, car ClickHouse exige PostgreSQL version 9 ou ultérieure, tandis que l’API Redshift repose sur une version antérieure (8.x).

Pour utiliser cette option, vous devez configurer ClickHouse JDBC Bridge. ClickHouse JDBC Bridge est une application Java autonome qui gère la connectivité JDBC et sert de proxy entre l’instance ClickHouse et les sources de données. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé une instance Redshift préremplie avec une base de données d’exemple

1 Déployer ClickHouse JDBC Bridge Déployez ClickHouse JDBC Bridge. Pour plus de détails, consultez notre guide utilisateur sur JDBC pour les sources de données externes Si vous utilisez ClickHouse Cloud, vous devrez exécuter ClickHouse JDBC Bridge dans un environnement distinct et vous connecter à ClickHouse Cloud à l’aide de la fonction remoteSecure 2 Configurer votre source de données Redshift Configurez votre source de données Redshift pour ClickHouse JDBC Bridge. Par exemple, /etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json { "redshift-server" : { "aliases" : [ "redshift" ], "driverUrls" : [ "https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.4/redshift-jdbc42-2.1.0.4.jar" ], "driverClassName" : "com.amazon.redshift.jdbc.Driver" , "jdbcUrl" : "jdbc:redshift://redshift-cluster-1.ckubnplpz1uv.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev" , "username" : "awsuser" , "password" : "<password>" , "maximumPoolSize" : 5 } } 3 Interroger votre instance Redshift depuis ClickHouse Une fois ClickHouse JDBC Bridge déployé et en cours d’exécution, vous pouvez commencer à interroger votre instance Redshift depuis ClickHouse. SELECT * FROM jdbc( 'redshift' , 'select username, firstname, lastname from users limit 5' ) Query id: 1b7de211-c0f6-4117-86a2-276484f9f4c0 ┌─username─┬─firstname─┬─lastname─┐ │ PGL08LJI │ Vladimir │ Humphrey │ │ XDZ38RDD │ Barry │ Roy │ │ AEB55QTM │ Reagan │ Hodge │ │ OWY35QYB │ Tamekah │ Juarez │ │ MSD36KVR │ Mufutau │ Watkins │ └──────────┴───────────┴──────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.438 sec. SELECT * FROM jdbc( 'redshift' , 'select count(*) from sales' ) Query id: 2d0f957c-8f4e-43b2-a66a-cc48cc96237b ┌──count─┐ │ 172456 │ └────────┘ 1 rows in set. Elapsed: 0.304 sec. 4 Importer des données de Redshift vers ClickHouse Dans la suite, nous montrons comment importer des données à l’aide d’une instruction INSERT INTO ... SELECT # CRÉATION DE LA TABLE avec 3 colonnes CREATE TABLE users_imported ( `username` String, `firstname` String, `lastname` String ) ENGINE = MergeTree ORDER BY firstname Query id: c7c4c44b-cdb2-49cf-b319-4e569976ab05 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.233 sec. INSERT INTO users_imported ( * ) SELECT * FROM jdbc( 'redshift' , 'select username, firstname, lastname from users' ) Query id: 9d3a688d-b45a-40f4-a7c7-97d93d7149f1 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 4.498 sec. Processed 49.99 thousand rows, 2.49 MB (11.11 thousand rows/s., 554.27 KB/s.)

​ Pivot des données de Redshift vers ClickHouse à l’aide de S3

Dans ce scénario, nous exportons les données vers S3 dans un format Pivot intermédiaire, puis, dans un second temps, nous chargeons les données depuis S3 dans ClickHouse.

Redshift et ClickHouse offrent tous deux de puissantes fonctionnalités d’intégration avec S3.

S’appuie sur des fonctionnalités existantes, comme la commande Redshift UNLOAD et la fonction de table / le moteur de table S3 de ClickHouse.

et la fonction de table / le moteur de table S3 de ClickHouse. Passe facilement à l’échelle grâce aux lectures parallèles et aux capacités de haut débit de ClickHouse vers et depuis S3.

Permet d’exploiter des formats sophistiqués et compressés comme Apache Parquet.

Deux étapes du processus (déchargement depuis Redshift, puis chargement dans ClickHouse).