Amazon Redshift est une solution populaire d’entrepôt de données dans le cloud qui fait partie des offres Amazon Web Services. Ce guide présente différentes approches pour migrer des données d’une instance Redshift vers ClickHouse. Nous couvrirons trois options :
Introduction
Du point de vue de l’instance ClickHouse, vous pouvez :
- PUSH envoyer des données vers ClickHouse à l’aide d’un outil ou service ETL/ELT tiers
- PULL extraire des données depuis Redshift à l’aide de ClickHouse JDBC Bridge
- PIVOT utiliser le stockage objet S3 selon une logique « décharger puis charger »
Nous avons utilisé Redshift comme source de données dans ce tutoriel. Cependant, les approches de migration présentées ici ne sont pas exclusives à Redshift, et des étapes similaires peuvent être appliquées à toute source de données compatible.
Dans le scénario Push, l’idée est de s’appuyer sur un outil ou un service tiers (qu’il s’agisse de code personnalisé ou d’un ETL/ELT) pour envoyer vos données vers votre instance ClickHouse. Par exemple, vous pouvez utiliser un logiciel comme Airbyte pour déplacer des données entre votre instance Redshift (en tant que source) et ClickHouse en tant que destination (consultez notre guide d’intégration pour Airbyte)
Push des données de Redshift vers ClickHouse
- Il permet de tirer parti du catalogue existant de connecteurs du logiciel ETL/ELT.
- Fonctionnalités intégrées pour maintenir les données synchronisées (logique d’ajout, de remplacement et incrémentielle).
- Prend en charge des scénarios de transformation des données (par exemple, consultez notre guide d’intégration de dbt).
- Vous devez mettre en place et maintenir une infrastructure ETL/ELT.
- Cela introduit un composant tiers dans l’architecture, qui peut devenir un goulot d’étranglement en matière de scalabilité.
Dans le scénario Pull, l’idée est de tirer parti de ClickHouse JDBC Bridge pour se connecter directement à un cluster Redshift depuis une instance ClickHouse et exécuter des requêtes
Pull des données de Redshift vers ClickHouse
INSERT INTO ... SELECT :
- S’applique à tous les outils compatibles JDBC
- Solution élégante pour interroger plusieurs sources de données externes depuis ClickHouse
- Nécessite une instance ClickHouse JDBC Bridge, qui peut devenir un goulot d’étranglement pour la montée en charge
Même si Redshift est basé sur PostgreSQL, il n’est pas possible d’utiliser la fonction de table PostgreSQL ni le moteur de table ClickHouse, car ClickHouse exige PostgreSQL version 9 ou ultérieure, tandis que l’API Redshift repose sur une version antérieure (8.x).
Pour utiliser cette option, vous devez configurer ClickHouse JDBC Bridge. ClickHouse JDBC Bridge est une application Java autonome qui gère la connectivité JDBC et sert de proxy entre l’instance ClickHouse et les sources de données. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé une instance Redshift préremplie avec une base de données d’exemple.
Tutoriel
1
Déployer ClickHouse JDBC Bridge
Déployez ClickHouse JDBC Bridge. Pour plus de détails, consultez notre guide utilisateur sur JDBC pour les sources de données externes
Si vous utilisez ClickHouse Cloud, vous devrez exécuter ClickHouse JDBC Bridge dans un environnement distinct et vous connecter à ClickHouse Cloud à l’aide de la fonction remoteSecure
2
Configurer votre source de données Redshift
Configurez votre source de données Redshift pour ClickHouse JDBC Bridge. Par exemple,
/etc/clickhouse-jdbc-bridge/config/datasources/redshift.json
{
"redshift-server": {
"aliases": [
"redshift"
],
"driverUrls": [
"https://s3.amazonaws.com/redshift-downloads/drivers/jdbc/2.1.0.4/redshift-jdbc42-2.1.0.4.jar"
],
"driverClassName": "com.amazon.redshift.jdbc.Driver",
"jdbcUrl": "jdbc:redshift://redshift-cluster-1.ckubnplpz1uv.us-east-1.redshift.amazonaws.com:5439/dev",
"username": "awsuser",
"password": "<password>",
"maximumPoolSize": 5
}
}
3
Interroger votre instance Redshift depuis ClickHouse
Une fois ClickHouse JDBC Bridge déployé et en cours d’exécution, vous pouvez commencer à interroger votre instance Redshift depuis ClickHouse.
SELECT *
FROM jdbc('redshift', 'select username, firstname, lastname from users limit 5')
Query id: 1b7de211-c0f6-4117-86a2-276484f9f4c0
┌─username─┬─firstname─┬─lastname─┐
│ PGL08LJI │ Vladimir │ Humphrey │
│ XDZ38RDD │ Barry │ Roy │
│ AEB55QTM │ Reagan │ Hodge │
│ OWY35QYB │ Tamekah │ Juarez │
│ MSD36KVR │ Mufutau │ Watkins │
└──────────┴───────────┴──────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.438 sec.
SELECT *
FROM jdbc('redshift', 'select count(*) from sales')
Query id: 2d0f957c-8f4e-43b2-a66a-cc48cc96237b
┌──count─┐
│ 172456 │
└────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.304 sec.
4
Importer des données de Redshift vers ClickHouse
Dans la suite, nous montrons comment importer des données à l’aide d’une instruction
INSERT INTO ... SELECT
# CRÉATION DE LA TABLE avec 3 colonnes
CREATE TABLE users_imported
(
`username` String,
`firstname` String,
`lastname` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY firstname
Query id: c7c4c44b-cdb2-49cf-b319-4e569976ab05
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.233 sec.
INSERT INTO users_imported (*) SELECT *
FROM jdbc('redshift', 'select username, firstname, lastname from users')
Query id: 9d3a688d-b45a-40f4-a7c7-97d93d7149f1
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 4.498 sec. Processed 49.99 thousand rows, 2.49 MB (11.11 thousand rows/s., 554.27 KB/s.)
Dans ce scénario, nous exportons les données vers S3 dans un format Pivot intermédiaire, puis, dans un second temps, nous chargeons les données depuis S3 dans ClickHouse.
Pivot des données de Redshift vers ClickHouse à l’aide de S3
- Redshift et ClickHouse offrent tous deux de puissantes fonctionnalités d’intégration avec S3.
- S’appuie sur des fonctionnalités existantes, comme la commande Redshift
UNLOADet la fonction de table / le moteur de table S3 de ClickHouse.
- Passe facilement à l’échelle grâce aux lectures parallèles et aux capacités de haut débit de ClickHouse vers et depuis S3.
- Permet d’exploiter des formats sophistiqués et compressés comme Apache Parquet.
- Deux étapes du processus (déchargement depuis Redshift, puis chargement dans ClickHouse).
Tutoriel
1
Exporter les données vers un bucket S3 à l'aide d'UNLOAD
À l’aide de la fonctionnalité UNLOAD de Redshift, exportez les données vers un bucket S3 privé existant :
Cela générera des fichiers part contenant les données brutes dans S3.
2
Créer la table dans ClickHouse
Créez la table dans ClickHouse :
Sinon, ClickHouse peut tenter d’inférer la structure de la table à l’aide de
CREATE TABLE users
(
username String,
firstname String,
lastname String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY username
CREATE TABLE ... EMPTY AS SELECT :
Cela fonctionne particulièrement bien lorsque les données sont dans un format qui contient des informations sur les types de données, comme Parquet.
CREATE TABLE users
ENGINE = MergeTree ORDER BY username
EMPTY AS
SELECT * FROM s3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/unload/users/*', '<aws_access_key>', '<aws_secret_access_key>', 'CSV')
3
Charger les fichiers S3 dans ClickHouse
Chargez les fichiers S3 dans ClickHouse à l’aide d’une instruction
INSERT INTO ... SELECT :
INSERT INTO users SELECT *
FROM s3('https://your-bucket.s3.amazonaws.com/unload/users/*', '<aws_access_key>', '<aws_secret_access_key>', 'CSV')
Query id: 2e7e219a-6124-461c-8d75-e4f5002c8557
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.545 sec. Processed 49.99 thousand rows, 2.34 MB (91.72 thousand rows/s., 4.30 MB/s.)
Cet exemple utilise CSV comme format pivot. Toutefois, pour les workloads de production, nous recommandons Apache Parquet comme meilleure option pour les migrations volumineuses, car ce format intègre la compression et peut réduire les coûts de stockage tout en diminuant les temps de transfert. (Par défaut, chaque row group est compressé avec SNAPPY.) ClickHouse exploite également l’organisation en colonnes de Parquet pour accélérer l’ingestion des données.