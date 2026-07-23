Vue d’ensemble Page d’introduction de cette section

Migration des données Partie 1 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, elle montre comment mener efficacement la migration à l’aide d’une approche de réplication en temps réel (CDC). Nombre des concepts abordés s’appliquent également aux transferts manuels de données en masse de PostgreSQL vers ClickHouse.

Réécriture des requêtes PostgreSQL Partie 2 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, elle montre comment mener efficacement la migration à l’aide d’une approche de réplication en temps réel (CDC). Nombre des concepts abordés s’appliquent également aux transferts manuels de données en masse de PostgreSQL vers ClickHouse.

Techniques de modélisation des données Partie 3 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, elle montre comment modéliser les données dans ClickHouse lors d’une migration depuis PostgreSQL.