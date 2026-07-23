|Page
|Description
|Vue d’ensemble
|Page d’introduction de cette section
|Migration des données
|Partie 1 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, elle montre comment mener efficacement la migration à l’aide d’une approche de réplication en temps réel (CDC). Nombre des concepts abordés s’appliquent également aux transferts manuels de données en masse de PostgreSQL vers ClickHouse.
|Réécriture des requêtes PostgreSQL
|Partie 2 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, elle montre comment mener efficacement la migration à l’aide d’une approche de réplication en temps réel (CDC). Nombre des concepts abordés s’appliquent également aux transferts manuels de données en masse de PostgreSQL vers ClickHouse.
|Techniques de modélisation des données
|Partie 3 d’un guide sur la migration de PostgreSQL vers ClickHouse. À l’aide d’un exemple concret, elle montre comment modéliser les données dans ClickHouse lors d’une migration depuis PostgreSQL.
|Annexe
|Informations complémentaires utiles pour la migration depuis PostgreSQL
PostgreSQL
Page d’accueil de la section consacrée aux migrations PostgreSQL
Dernière modification le 23 juillet 2026
Cette page vous a-t-elle été utile ?