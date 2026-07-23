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Cette section contient des conseils et des bonnes pratiques pour améliorer les performances avec ClickHouse. Nous recommandons aux utilisateurs de lire Concepts fondamentaux avant d’aborder cette section, car ils présentent les principaux concepts nécessaires pour améliorer les performances.

Optimisation PREWHERE

Comment PREWHERE réduit les E/S en filtrant les données avant la lecture de colonnes inutiles, et comment surveiller son efficacité.

Profilage des allocations

Analysez les allocations mémoire avec jemalloc.

Profilage des allocations pour les versions antérieures à 25.9

Profilage des allocations pour les versions de ClickHouse antérieures à 25.9.

Caches

Types de caches, notamment le cache de requêtes, le cache des conditions de requête et le cache de pages en espace utilisateur.

Index de saut de données

Comprendre les index de saut de données, avec des exemples.

Matérialisation paresseuse

Différez la lecture des données des colonnes jusqu’à ce qu’elle soit réellement nécessaire.

Dépannage

Débogage des problèmes de mémoire, test de votre matériel et query profiler par échantillonnage.
Dernière modification le 23 juillet 2026