Optimisation PREWHERE
Comment
PREWHERE réduit les E/S en filtrant les données avant la lecture de colonnes inutiles, et comment surveiller son efficacité.
Profilage des allocations
Analysez les allocations mémoire avec jemalloc.
Profilage des allocations pour les versions antérieures à 25.9
Profilage des allocations pour les versions de ClickHouse antérieures à 25.9.
Caches
Types de caches, notamment le cache de requêtes, le cache des conditions de requête et le cache de pages en espace utilisateur.
Index de saut de données
Comprendre les index de saut de données, avec des exemples.
Matérialisation paresseuse
Différez la lecture des données des colonnes jusqu’à ce qu’elle soit réellement nécessaire.
Dépannage
Débogage des problèmes de mémoire, test de votre matériel et query profiler par échantillonnage.