Vue matérialisée incrémentielle Permet aux utilisateurs de déplacer le coût du calcul du temps de requête vers le moment de l’insertion, ce qui accélère les requêtes SELECT .

Vue matérialisée rafraîchissable Conceptuellement similaire aux vues matérialisées incrémentielles, mais nécessite l’exécution périodique de la requête sur l’ensemble du jeu de données, dont les résultats sont stockés dans une table cible pour interrogation.