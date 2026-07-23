|Page
|Description
|Vue matérialisée incrémentielle
|Permet aux utilisateurs de déplacer le coût du calcul du temps de requête vers le moment de l’insertion, ce qui accélère les requêtes
SELECT.
|Vue matérialisée rafraîchissable
|Conceptuellement similaire aux vues matérialisées incrémentielles, mais nécessite l’exécution périodique de la requête sur l’ensemble du jeu de données, dont les résultats sont stockés dans une table cible pour interrogation.
|Vues matérialisées en cascade
|Enchaînez plusieurs vues matérialisées pour créer des transformations de données incrémentielles.
Vues matérialisées
Page d’index des vues matérialisées
Dernière modification le 23 juillet 2026
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