Skip to main content

Vues matérialisées

Découvrez les vues matérialisées incrémentielles, actualisables et en cascade.

Dictionnaires

Dictionnaires externes et internes pour des recherches clé-valeur rapides.

Projections

Représentations de données pré-triées pour des requêtes plus rapides.

Performance

Prewhere, caches, skipping indexes, lazy materialization et dépannage.

Opérations

Opérations d’insertion, de sélection, de mise à jour et de suppression.

Configuration

Paramètres, configuration du serveur et planification des charges de travail.

Sécurité et authentification

Contrôle d’accès, TLS, authentificateurs externes et sécurité réseau.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde sur disque local, S3, Azure Blob Storage et méthodes alternatives.

Interfaces

Pilotes, protocoles, clients et interfaces pour se connecter à ClickHouse.

Outils et utilitaires

clickhouse-local, clickhouse-benchmark, clickhouse-keeper et plus encore.
Dernière modification le 23 juillet 2026