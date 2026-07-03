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Esta guía forma parte de una recopilación de hallazgos surgidos de encuentros de la comunidad. Para conocer más soluciones prácticas e ideas basadas en casos reales, puedes explorar por problema específico. ¿Necesitas más consejos para optimizar el rendimiento? Consulta la guía de ideas de la comunidad sobre Optimización del rendimiento.

Comprender el problema

ClickHouse mostrará un error de “Too many parts” para evitar una degradación grave del rendimiento. Las partes pequeñas causan varios problemas: peor rendimiento de las consultas al tener que leer y fusionar más archivos durante su ejecución, mayor uso de memoria porque cada parte requiere metadatos en memoria, menor eficiencia de compresión porque los bloques de datos más pequeños se comprimen peor, mayor sobrecarga de E/S debido a un mayor número de descriptores de archivo y operaciones de seek, y merges en segundo plano más lentos, lo que da más trabajo al planificador de merges. Documentación relacionada

Detecte el problema a tiempo

Esta consulta supervisa la fragmentación de las tablas analizando el número y el tamaño de las partes en todas las tablas activas. Identifica las tablas con un número excesivo de partes o con partes demasiado pequeñas que pueden requerir optimización de merge. Úsela con regularidad para detectar problemas de fragmentación antes de que afecten al rendimiento de las consultas.
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Fuentes de video

Última modificación el 3 de julio de 2026