Estas tablas del sistema son fundamentales para la depuración en entornos de producción:
Tablas del sistema esenciales
Muestra todos los errores activos en su instancia de ClickHouse.
system.errors
SELECT name, value, changed
FROM system.errors
WHERE value > 0
ORDER BY value DESC;
Contiene información sobre el retraso de replicación y el estado para supervisar el estado del clúster.
system.replicas
SELECT database, table, replica_name, absolute_delay, queue_size, inserts_in_queue
FROM system.replicas
WHERE absolute_delay > 60
ORDER BY absolute_delay DESC;
Proporciona información detallada para diagnosticar problemas de replicación.
system.replication_queue
SELECT database, table, replica_name, position, type, create_time, last_exception
FROM system.replication_queue
WHERE last_exception != ''
ORDER BY create_time DESC;
Muestra las operaciones de merge en curso y permite identificar procesos atascados.
system.merges
SELECT database, table, elapsed, progress, is_mutation, total_size_bytes_compressed
FROM system.merges
ORDER BY elapsed DESC;
Esencial para monitorizar el número de partes e identificar problemas de fragmentación.
system.parts
SELECT database, table, count() as part_count
FROM system.parts
WHERE active = 1
GROUP BY database, table
ORDER BY count() DESC;
Problemas habituales en producción
El agotamiento del espacio en disco en configuraciones replicadas genera problemas en cascada. Cuando un nodo se queda sin espacio, los demás nodos siguen intentando sincronizarse con él, lo que provoca picos de tráfico de red y síntomas confusos. Un miembro de la comunidad pasó 4 horas depurando un problema que en realidad era simplemente falta de espacio en disco. Consulta esta consulta para supervisar el almacenamiento en disco de un clúster concreto. Si usas AWS, debes tener en cuenta que los volúmenes EBS de uso general predeterminados tienen un límite de 16 TB.
Problemas de espacio en disco
Las inserciones pequeñas y frecuentes provocan problemas de rendimiento. La comunidad ha identificado que las tasas de inserción superiores a 10 por segundo suelen desencadenar errores “Too many partes” porque ClickHouse no puede fusionar las partes con suficiente rapidez. Soluciones:
Error “Too many partes”
- Agrupe los datos en lotes con umbrales de 30 segundos o 200 MB
- Habilite async_insert para agrupar automáticamente en lotes
- Use tablas búfer para agrupar en lotes del lado del servidor
- Configure Kafka para controlar el tamaño de los lotes
Las aplicaciones que envían datos con marcas de tiempo arbitrarias generan problemas de partición. Esto da lugar a particiones con datos de fechas inverosímiles (como 1998 o 2050), lo que provoca un comportamiento de almacenamiento inesperado.
Problemas con marcas de tiempo no válidas
Las operaciones
Riesgos de la operación
Riesgos de la operación
ALTER
ALTER de gran tamaño en tablas de varios terabytes pueden consumir una cantidad considerable de recursos y, potencialmente, bloquear bases de datos. En un caso compartido por la comunidad, se cambió un Integer por un Float en 14 TB de datos, lo que bloqueó toda la base de datos y obligó a reconstruirla a partir de copias de seguridad.
Supervise las mutaciones costosas:
Pruebe primero los cambios en el esquema con conjuntos de datos más pequeños.
SELECT database, table, mutation_id, command, parts_to_do, is_done
FROM system.mutations
WHERE is_done = 0;
Memoria y rendimiento
Habilita la agregación externa para operaciones con un uso intensivo de memoria. Es más lenta, pero evita fallos por falta de memoria al volcar los datos en disco. Puedes hacerlo con
Agregación externa
max_bytes_before_external_group_by, lo que ayuda a evitar fallos por falta de memoria en operaciones
GROUP BY de gran tamaño. Puedes obtener más información sobre esta configuración aquí.
SELECT
column1,
column2,
COUNT(*) as count,
SUM(value) as total
FROM large_table
GROUP BY column1, column2
SETTINGS max_bytes_before_external_group_by = 1000000000; -- umbral de 1 GB
Async insert agrupa automáticamente las inserciones pequeñas en lotes en el servidor para mejorar el rendimiento. Puede configurar si se debe esperar a que los datos se escriban en disco antes de devolver la confirmación; la devolución inmediata es más rápida, pero menos duradera. Las versiones modernas admiten deduplicación para gestionar datos duplicados dentro de los lotes. Documentación relacionada
Detalles de async insert
De forma predeterminada, las tablas distribuidas realizan las inserciones en un solo hilo. Habilita
Configuración de la tabla distribuida
insert_distributed_sync para procesarlas en paralelo y enviar los datos de inmediato a los segmentos.
Supervisa la acumulación de datos temporales al usar tablas distribuidas.
Umbrales de monitorización recomendados por la comunidad:
Umbrales de monitorización del rendimiento
- Partes por partición: preferiblemente, menos de 100
- Inserciones retrasadas: deben mantenerse en cero
- Tasa de inserción: limítela a alrededor de 1 por segundo para un rendimiento óptimo
Referencia rápida
|Problema
|Detección
|Solución
|Espacio en disco
|Comprueba los bytes totales en
system.parts
|Supervisa el uso y planifica el escalado
|Demasiadas partes
|Cuenta las partes por tabla
|Agrupa las inserciones y habilita
async_insert
|Retraso de replicación
|Comprueba el retraso en
system.replicas
|Supervisa la red y reinicia las réplicas
|Datos erróneos
|Valida las fechas de partición
|Implementa la validación de marcas temporales
|Mutaciones atascadas
|Comprueba el estado de
system.mutations
|Haz primero pruebas con pocos datos