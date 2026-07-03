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Estas historias muestran cómo distintas empresas encontraron el éxito al usar ClickHouse para sus casos de uso; algunas incluso desafiaron las categorías tradicionales de bases de datos y demostraron que, a veces, la herramienta “equivocada” acaba siendo exactamente la solución adecuada.

​ ClickHouse como limitador de tasa

Cuando Craigslist necesitó añadir limitación de tasa de primer nivel para proteger a sus usuarios, se enfrentó a la misma decisión que afronta cualquier equipo de ingeniería: seguir la práctica habitual y usar Redis, o explorar algo diferente. Brad Lhotsky, que trabajaba en Craigslist, sabía que Redis era la opción estándar: prácticamente todos los tutoriales y ejemplos en línea sobre limitación de tasa usan Redis por una buena razón. Tiene primitivas muy completas para operaciones de limitación de tasa, patrones consolidados y una trayectoria demostrada. Pero la experiencia de Craigslist con Redis no se parecía a los ejemplos de manual. “Nuestra experiencia con Redis no es como lo que has visto en las películas… nos hemos encontrado con muchos problemas de mantenimiento extraños; reiniciamos un nodo en un clúster de Redis y algún pico de latencia termina afectando al front-end.” Para un equipo pequeño que valora la simplicidad operativa, estos dolores de cabeza se estaban convirtiendo en un problema real.

Así que cuando le plantearon a Brad los requisitos de limitación de tasa, optó por un enfoque distinto: “Le pregunté a mi jefe: ‘¿Qué te parece esta idea? ¿Quizá pueda probar esto con ClickHouse?’” La idea era poco convencional: usar una base de datos analítica para lo que normalmente sería un problema de capa de caché, pero respondía a sus requisitos principales: fallar en abierto, no imponer penalizaciones de latencia y ser segura de mantener para un equipo pequeño. La solución aprovechaba su infraestructura existente, donde los logs de acceso ya fluían hacia ClickHouse a través de Kafka. En lugar de mantener un clúster de Redis independiente, podían analizar los patrones de solicitudes directamente a partir de los datos del log de acceso e inyectar reglas de limitación de tasa en su API de ACL existente. El enfoque implicaba una latencia ligeramente mayor que Redis, que “hace un poco de trampa al instanciar ese conjunto de datos por adelantado” en lugar de ejecutar consultas de agregación en tiempo real, pero las consultas seguían completándose en menos de 100 milisegundos.

Resultados clave:

Mejora drástica frente a la infraestructura de Redis

TTL incorporado para la limpieza automática, lo que eliminó la sobrecarga de mantenimiento

La flexibilidad de SQL permitió reglas complejas de limitación de tasa más allá de simples contadores

Aprovechó la canalización de datos existente en lugar de requerir infraestructura independiente

​ ClickHouse para análisis de clientes

Cuando ServiceNow necesitó modernizar su plataforma de analítica móvil, se enfrentó a una pregunta sencilla: “¿Por qué reemplazar algo que funciona?” Amir Vaza, de ServiceNow, sabía que su sistema actual era fiable, pero las demandas de los clientes estaban superando lo que podía ofrecer. “La motivación para sustituir un modelo fiable ya existente viene en realidad del lado del producto”, explicó Amir. ServiceNow ofrecía analítica móvil como parte de su solución para web, móvil y chatbots, pero los clientes querían una flexibilidad analítica que fuera más allá de los datos preagregados.

Su sistema anterior utilizaba unas 30 tablas distintas con datos preagregados segmentados por dimensiones fijas: aplicación, versión de la aplicación y plataforma. Para las propiedades personalizadas —pares clave-valor que los clientes podían enviar— creaban contadores independientes para cada grupo. Este enfoque ofrecía un alto rendimiento en el dashboard, pero tenía una limitación importante. “Aunque esto es excelente para desglosar valores rápidamente, como mencioné, esta limitación provoca una gran pérdida de contexto analítico”, señaló Amir. Los clientes no podían realizar análisis complejos del recorrido del cliente ni hacer preguntas como “cuántas sesiones comenzaron con el término de búsqueda ‘research RSA token’” y luego analizar qué hicieron esos usuarios después. La estructura preagregada destruía el contexto secuencial necesario para un análisis de varios pasos, y cada nueva dimensión analítica requería trabajo de ingeniería para preagregarla y almacenarla.

Así que, cuando las limitaciones se hicieron evidentes, ServiceNow se pasó a ClickHouse y eliminó por completo estas restricciones de precomputación. En lugar de calcular cada variable por adelantado, descompusieron los metadatos en puntos de datos e insertaron todo directamente en ClickHouse. Utilizaron la cola de async insert de ClickHouse, que Amir calificó como “realmente increíble”, para gestionar la ingestión de datos de forma eficiente. Este enfoque permitió que los clientes pudieran crear sus propios segmentos, desglosar los datos libremente en cualquier dimensión y realizar análisis complejos del recorrido del cliente que antes no eran posibles.

Resultados clave:

Segmentación dinámica en cualquier dimensión sin precomputación

El análisis complejo del recorrido del cliente pasó a ser posible

Los clientes podían crear sus propios segmentos y desglosar los datos libremente

Se eliminaron los cuellos de botella de ingeniería para nuevos requisitos analíticos

Estas historias demuestran cómo cuestionar las ideas convencionales sobre las bases de datos puede dar lugar a soluciones innovadoras que redefinen lo que es posible con las bases de datos analíticas.