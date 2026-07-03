A continuación se muestran consultas habituales para otorgar permisos específicos a los usuarios.
Introducción
¿Cómo otorgo a otro usuario los mismos permisos que tiene el usuario actual?
GRANT CURRENT GRANTS ON *.* TO another_user;
En el siguiente ejemplo,
¿Cómo otorgo un permiso específico a un usuario en función de los privilegios del usuario actual?
another_user podrá ejecutar comandos
SELECT en todas las bases de datos y tablas del usuario actual.
GRANT CURRENT GRANTS(SELECT ON *.*) TO another_user;
En el ejemplo siguiente,
¿Cómo otorgo un permiso específico a un usuario para una base de datos concreta en función de los privilegios del usuario actual?
another_user podrá ejecutar comandos
INSERT en todas las tablas de
my_database.
GRANT INSERT ON my_database.* TO another_user;
¿Cómo concedo a un usuario específico todos los privilegios del usuario
default?
GRANT default_role TO another_user;