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Introducción

A continuación se muestran consultas habituales para otorgar permisos específicos a los usuarios.

¿Cómo otorgo a otro usuario los mismos permisos que tiene el usuario actual?

¿Cómo otorgo un permiso específico a un usuario en función de los privilegios del usuario actual?

En el siguiente ejemplo, another_user podrá ejecutar comandos SELECT en todas las bases de datos y tablas del usuario actual.

¿Cómo otorgo un permiso específico a un usuario para una base de datos concreta en función de los privilegios del usuario actual?

En el ejemplo siguiente, another_user podrá ejecutar comandos INSERT en todas las tablas de my_database.

¿Cómo concedo a un usuario específico todos los privilegios del usuario default?

Última modificación el 3 de julio de 2026