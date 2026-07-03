Eliminar el usuario
default
En esta guía, aprenderemos a eliminar el usuario
Esta guía no se aplica a ClickHouse Cloud.
default del servidor de ClickHouse.
Podemos hacerlo creando un archivo YAML (lo llamaremos
remove_default_user.yaml) con el siguiente contenido
La ubicación de este archivo depende de cómo esté instalado ClickHouse.
users:
default:
"@remove": remove
Si estamos ejecutando ClickHouse directamente (
Ejecutar el ejecutable directamente
clickhouse server), debemos colocar el archivo en el directorio
config.d.
Cuando ejecutamos ClickHouse Server:
Veremos la siguiente línea en los logs:
clickhouse server
Y no podremos conectarnos con
{} <Debug> ConfigProcessor: Merging configuration file 'config.d/remove_default_user.yaml'.
clickhouse client:
ClickHouse client version 24.11.1.2557 (official build).
Connecting to localhost:9000 as user default.
Password for user (default):
Connecting to localhost:9000 as user default.
Code: 516. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: default: Authentication failed: password is incorrect, or there is no user with such name.
Si ejecutamos ClickHouse con Docker o lo tenemos instalado en nuestra máquina, debemos colocar el archivo en el directorio
Docker o instalado
/etc/clickhouse-server/users.d.
Así que, si lo ejecutamos con Docker, podemos montar el directorio
config.d que creamos antes en
/etc/clickhouse-server/users.d:
docker run \
-v ./config.d:/etc/clickhouse-server/users.d \
-p 8123:8123 -p9000:9000 \
clickhouse/clickhouse-server:24.12
Luego podemos buscar en los logs del servidor para comprobar que lo recoge:
Merging configuration file '/etc/clickhouse-server/config.d/docker_related_config.xml'.
Logging trace to /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
Logging errors to /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log
docker ps --format "table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Names}}\t{{.Command}}"
CONTAINER ID IMAGE NAMES COMMAND
383e8ed89431 clickhouse/clickhouse-server:24.12 trusting_rosalind "/entrypoint.sh"
Deberíamos ver la siguiente línea:
docker exec -it trusting_rosalind grep "users\.d" /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log
{} <Debug> ConfigProcessor: Merging configuration file '/etc/clickhouse-server/users.d/remove_default_user.yaml'.