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Eliminar el usuario default

Esta guía no se aplica a ClickHouse Cloud.
En esta guía, aprenderemos a eliminar el usuario default del servidor de ClickHouse. Podemos hacerlo creando un archivo YAML (lo llamaremos remove_default_user.yaml) con el siguiente contenido
La ubicación de este archivo depende de cómo esté instalado ClickHouse.

Ejecutar el ejecutable directamente

Si estamos ejecutando ClickHouse directamente (clickhouse server), debemos colocar el archivo en el directorio config.d. Cuando ejecutamos ClickHouse Server:
Veremos la siguiente línea en los logs:
Y no podremos conectarnos con clickhouse client:

Docker o instalado

Si ejecutamos ClickHouse con Docker o lo tenemos instalado en nuestra máquina, debemos colocar el archivo en el directorio /etc/clickhouse-server/users.d. Así que, si lo ejecutamos con Docker, podemos montar el directorio config.d que creamos antes en /etc/clickhouse-server/users.d:
Luego podemos buscar en los logs del servidor para comprobar que lo recoge:
Deberíamos ver la siguiente línea:
Última modificación el 3 de julio de 2026