Aprende a eliminar el usuario default al ejecutar ClickHouse Server.

​ Eliminar el usuario default

Esta guía no se aplica a ClickHouse Cloud.

En esta guía, aprenderemos a eliminar el usuario default del servidor de ClickHouse.

Podemos hacerlo creando un archivo YAML (lo llamaremos remove_default_user.yaml ) con el siguiente contenido

users : default : "@remove" : remove

La ubicación de este archivo depende de cómo esté instalado ClickHouse.

​ Ejecutar el ejecutable directamente

Si estamos ejecutando ClickHouse directamente ( clickhouse server ), debemos colocar el archivo en el directorio config.d .

Cuando ejecutamos ClickHouse Server:

clickhouse server

Veremos la siguiente línea en los logs:

{} <Debug> ConfigProcessor: Merging configuration file 'config.d/remove_default_user.yaml'.

Y no podremos conectarnos con clickhouse client :

ClickHouse client version 24.11.1.2557 (official build). Connecting to localhost:9000 as user default. Password for user (default): Connecting to localhost:9000 as user default. Code: 516. DB::Exception: Received from localhost:9000. DB::Exception: default: Authentication failed: password is incorrect, or there is no user with such name.

​ Docker o instalado

Si ejecutamos ClickHouse con Docker o lo tenemos instalado en nuestra máquina, debemos colocar el archivo en el directorio /etc/clickhouse-server/users.d .

Así que, si lo ejecutamos con Docker, podemos montar el directorio config.d que creamos antes en /etc/clickhouse-server/users.d :

docker run \ -v ./config.d:/etc/clickhouse-server/users.d \ -p 8123:8123 -p9000:9000 \ clickhouse/clickhouse-server:24.12

Merging configuration file '/etc/clickhouse-server/config.d/docker_related_config.xml'. Logging trace to /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log Logging errors to /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.err.log

Luego podemos buscar en los logs del servidor para comprobar que lo recoge:

docker ps --format "table {{.ID}}\t{{.Image}}\t{{.Names}}\t{{.Command}}"

CONTAINER ID IMAGE NAMES COMMAND 383e8ed89431 clickhouse/clickhouse-server:24.12 trusting_rosalind "/entrypoint.sh"

docker exec -it trusting_rosalind grep "users\.d" /var/log/clickhouse-server/clickhouse-server.log

Deberíamos ver la siguiente línea: