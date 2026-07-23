|Página
|Descripción
|¿Es posible eliminar registros antiguos de una tabla de ClickHouse?
|Cómo eliminar registros antiguos de una tabla de ClickHouse.
|¿Admite ClickHouse la replicación multirregional?
|Información sobre la replicación multirregional en ClickHouse.
|¿Qué versión de ClickHouse debo usar en producción?
|Orientación sobre qué versión de ClickHouse usar en producción.
|¿Es posible desplegar ClickHouse con almacenamiento y cómputo separados?
|Información sobre cómo desplegar ClickHouse con almacenamiento y cómputo separados.
¿No encuentras lo que buscas?Consulta nuestra Base de conocimientos y explora también los numerosos artículos útiles de la documentación.