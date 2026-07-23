Skip to main content
Esta sección abarca los siguientes temas:

Introducción

Terminología utilizada para describir los despliegues de ClickHouse.

Segmentos y réplicas de tablas

Aprenda qué son los segmentos y las réplicas de tablas, y para qué se utilizan.

Reequilibrio de datos

Métodos para reequilibrar datos al escalar un clúster.

Separación de almacenamiento y cómputo

Use ClickHouse con almacenamiento de objetos para separar el almacenamiento del cómputo.

Descubrimiento de clúster

Permita que los nodos se detecten y registren automáticamente mediante ClickHouse Keeper.

Keeper

Configuración de ClickHouse Keeper, el sistema de coordinación para la replicación y el DDL distribuido.

Monitorización

Monitorización de ClickHouse y trazas con OpenTelemetry.

Ejemplos

Despliegues de ejemplo: replicación para tolerancia a fallos, escalado horizontal y un despliegue combinado de clúster.
Última modificación el 23 de julio de 2026