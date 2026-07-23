Introducción
Terminología utilizada para describir los despliegues de ClickHouse.
Segmentos y réplicas de tablas
Aprenda qué son los segmentos y las réplicas de tablas, y para qué se utilizan.
Reequilibrio de datos
Métodos para reequilibrar datos al escalar un clúster.
Separación de almacenamiento y cómputo
Use ClickHouse con almacenamiento de objetos para separar el almacenamiento del cómputo.
Descubrimiento de clúster
Permita que los nodos se detecten y registren automáticamente mediante ClickHouse Keeper.
Keeper
Configuración de ClickHouse Keeper, el sistema de coordinación para la replicación y el DDL distribuido.
Monitorización
Monitorización de ClickHouse y trazas con OpenTelemetry.
Ejemplos
Despliegues de ejemplo: replicación para tolerancia a fallos, escalado horizontal y un despliegue combinado de clúster.