Esta guía describe cómo configurar ClickHouse para usar el protocolo ACME (descrito en RFC8555). Con la compatibilidad con ACME, ClickHouse puede obtener y renovar certificados automáticamente de proveedores como Let’s Encrypt o ZeroSSL. El cifrado TLS protege los datos en tránsito entre los clientes y los servidores de ClickHouse, evitando que se intercepten consultas y resultados confidenciales.
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
El protocolo ACME define un proceso de renovación automática de certificados con servicios como Let’s Encrypt o ZeroSSL. En resumen, ClickHouse, como solicitante del certificado, debe confirmar el control del dominio mediante tipos de desafío predefinidos para obtener un certificado. Para habilitar ACME, configure los puertos HTTP y HTTPS junto con el bloque
Descripción general
acme:
El puerto HTTP atiende las solicitudes del desafío ACME
<http_port>80</http_port>
<https_port>443</https_port>
<acme>
<email>valid_email@example.com</email>
<terms_of_service_agreed>true</terms_of_service_agreed>
<domains>
<domain>example.com</domain>
</domains>
</acme>
HTTP-01 (más información sobre los tipos de desafío aquí) durante la validación del dominio. Una vez completada la validación y emitido el certificado, el puerto HTTPS sirve tráfico cifrado con el certificado obtenido.
El puerto HTTP no tiene que ser el 80 en el propio servidor; puede reasignarse con
nftables o herramientas similares. Consulta la documentación de tu proveedor ACME para conocer los puertos aceptados para los desafíos
HTTP-01.
En el bloque
acme, definimos
email para crear la cuenta y aceptamos los términos del servicio de ACME.
Después de eso, lo único que necesitamos es una lista de dominios.
Limitaciones actuales
- Solo se admite el tipo de desafío
HTTP-01.
- Solo se admiten claves
RSA 2048.
- No se admite la limitación de tasa.
Opciones de configuración disponibles en la sección
Parámetros de configuración
acme:
Ten en cuenta que la configuración usa de forma predeterminada el directorio de producción de Let’s Encrypt. Para evitar alcanzar la cuota de solicitudes debido a una posible configuración incorrecta, se recomienda probar primero el proceso de emisión de certificados con el directorio de staging.
|Parámetro
|Valor predeterminado
|Descripción
zookeeper_path
/clickhouse/acme
|Ruta de ZooKeeper utilizada para almacenar los datos de la cuenta ACME, los certificados y el estado de coordinación entre los nodos de ClickHouse.
directory_url
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
|Endpoint del directorio de ACME utilizado para la emisión de certificados. De forma predeterminada, usa el servidor de producción de Let’s Encrypt.
email
|Dirección de correo electrónico utilizada para crear y administrar la cuenta ACME. Los proveedores de ACME pueden usarla para enviar avisos de vencimiento y actualizaciones importantes.
terms_of_service_agreed
false
|Indica si se aceptan los Términos del servicio del proveedor de ACME. Debe establecerse en
true para habilitar ACME.
domains
|Lista de nombres de dominio para los que deben emitirse certificados TLS. Cada dominio se especifica como una entrada
<domain>.
refresh_certificates_before
2592000 (un mes, en segundos)
|Tiempo antes del vencimiento del certificado en el que ClickHouse intentará renovarlo.
refresh_certificates_task_interval
3600 (una hora, en segundos)
|Intervalo con el que ClickHouse comprueba si es necesario renovar los certificados.
Administración
Al habilitar el cliente ACME en un clúster con varias réplicas, hay que tener especial cuidado durante la emisión inicial del certificado. La primera réplica que se inicie con ACME habilitado intentará de inmediato crear una orden de ACME y realizar la validación del desafío HTTP-01. Si en ese momento solo un subconjunto de réplicas está sirviendo tráfico, es probable que el desafío falle, ya que las demás réplicas no podrán responder a las solicitudes de validación. Si es posible, se recomienda enrutar temporalmente el tráfico a una sola réplica (por ejemplo, ajustando los registros DNS) y dejar que complete la emisión inicial del certificado. Una vez que el certificado se haya emitido correctamente y se haya almacenado en Keeper, ACME puede habilitarse en las réplicas restantes. Estas reutilizarán automáticamente el certificado existente y participarán en futuras renovaciones. Si no es factible enrutar el tráfico a una sola réplica, otra opción es cargar manualmente el certificado existente y la clave privada en Keeper antes de habilitar el cliente ACME. Esto evita el paso inicial de validación y permite que todas las réplicas se inicien con un certificado válido ya presente. Una vez emitido o importado el certificado inicial, su renovación no requiere ningún tratamiento especial, ya que todas las réplicas ya estarán ejecutando el cliente ACME y compartiendo el estado a través de Keeper.
Implementación inicial
Estructura de datos de Keeper
/clickhouse/acme
└── <acme-directory-host>
├── account_private_key # Clave privada de cuenta ACME (PEM)
├── challenges # Estado activo del desafío HTTP-01
└── domains
└── <domain-name>
├── certificate # Certificado TLS emitido (PEM)
└── private_key # Clave privada del dominio (PEM)
Es posible migrar el certificado TLS y la clave actuales a Keeper para simplificar el proceso. Por el momento, el servidor solo admite claves
Migración desde otros clientes ACME
RSA 2048.
Suponiendo que se migra desde
certbot y se usa el directorio
/etc/letsencrypt/live, se puede utilizar el siguiente conjunto de comandos:
DOMAIN=example.com
CERT_DIR=/etc/letsencrypt/live/$DOMAIN
ZK_BASE=/clickhouse/acme/acme-v02.api.letsencrypt.org/domains/$DOMAIN
clickhouse keeper-client -q "create '/clickhouse' ''"
clickhouse keeper-client -q "create '/clickhouse/acme' ''"
clickhouse keeper-client -q "create '/clickhouse/acme/acme-v02.api.letsencrypt.org' ''"
clickhouse keeper-client -q "create '/clickhouse/acme/acme-v02.api.letsencrypt.org/domains' ''"
clickhouse keeper-client -q "create '$ZK_BASE' ''"
clickhouse keeper-client -q "create '$ZK_BASE/certificate' \"$(cat $CERT_DIR/fullchain.pem)\""
clickhouse keeper-client -q "set '$ZK_BASE/certificate' \"$(cat $CERT_DIR/fullchain.pem)\""
clickhouse keeper-client -q "create '$ZK_BASE/private_key' \"$(cat $CERT_DIR/privkey.pem)\""
clickhouse keeper-client -q "set '$ZK_BASE/private_key' \"$(cat $CERT_DIR/privkey.pem)\""