Skip to main content
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. El procedimiento que se documenta aquí está automatizado en los servicios de ClickHouse Cloud.
Esta guía describe cómo configurar ClickHouse para usar el protocolo ACME (descrito en RFC8555). Con la compatibilidad con ACME, ClickHouse puede obtener y renovar certificados automáticamente de proveedores como Let’s Encrypt o ZeroSSL. El cifrado TLS protege los datos en tránsito entre los clientes y los servidores de ClickHouse, evitando que se intercepten consultas y resultados confidenciales.

Descripción general

El protocolo ACME define un proceso de renovación automática de certificados con servicios como Let’s Encrypt o ZeroSSL. En resumen, ClickHouse, como solicitante del certificado, debe confirmar el control del dominio mediante tipos de desafío predefinidos para obtener un certificado. Para habilitar ACME, configure los puertos HTTP y HTTPS junto con el bloque acme:
El puerto HTTP atiende las solicitudes del desafío ACME HTTP-01 (más información sobre los tipos de desafío aquí) durante la validación del dominio. Una vez completada la validación y emitido el certificado, el puerto HTTPS sirve tráfico cifrado con el certificado obtenido. El puerto HTTP no tiene que ser el 80 en el propio servidor; puede reasignarse con nftables o herramientas similares. Consulta la documentación de tu proveedor ACME para conocer los puertos aceptados para los desafíos HTTP-01. En el bloque acme, definimos email para crear la cuenta y aceptamos los términos del servicio de ACME. Después de eso, lo único que necesitamos es una lista de dominios.

Limitaciones actuales

  • Solo se admite el tipo de desafío HTTP-01.
  • Solo se admiten claves RSA 2048.
  • No se admite la limitación de tasa.

Parámetros de configuración

Opciones de configuración disponibles en la sección acme: Ten en cuenta que la configuración usa de forma predeterminada el directorio de producción de Let’s Encrypt. Para evitar alcanzar la cuota de solicitudes debido a una posible configuración incorrecta, se recomienda probar primero el proceso de emisión de certificados con el directorio de staging.

Administración

Implementación inicial

Al habilitar el cliente ACME en un clúster con varias réplicas, hay que tener especial cuidado durante la emisión inicial del certificado. La primera réplica que se inicie con ACME habilitado intentará de inmediato crear una orden de ACME y realizar la validación del desafío HTTP-01. Si en ese momento solo un subconjunto de réplicas está sirviendo tráfico, es probable que el desafío falle, ya que las demás réplicas no podrán responder a las solicitudes de validación. Si es posible, se recomienda enrutar temporalmente el tráfico a una sola réplica (por ejemplo, ajustando los registros DNS) y dejar que complete la emisión inicial del certificado. Una vez que el certificado se haya emitido correctamente y se haya almacenado en Keeper, ACME puede habilitarse en las réplicas restantes. Estas reutilizarán automáticamente el certificado existente y participarán en futuras renovaciones. Si no es factible enrutar el tráfico a una sola réplica, otra opción es cargar manualmente el certificado existente y la clave privada en Keeper antes de habilitar el cliente ACME. Esto evita el paso inicial de validación y permite que todas las réplicas se inicien con un certificado válido ya presente. Una vez emitido o importado el certificado inicial, su renovación no requiere ningún tratamiento especial, ya que todas las réplicas ya estarán ejecutando el cliente ACME y compartiendo el estado a través de Keeper.

Estructura de datos de Keeper

Migración desde otros clientes ACME

Es posible migrar el certificado TLS y la clave actuales a Keeper para simplificar el proceso. Por el momento, el servidor solo admite claves RSA 2048. Suponiendo que se migra desde certbot y se usa el directorio /etc/letsencrypt/live, se puede utilizar el siguiente conjunto de comandos:
Última modificación el 24 de julio de 2026