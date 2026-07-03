Los diccionarios funcionan mejor cuando uno de los lados de un JOIN es una tabla de referencia que cabe en memoria. Con un JOIN estándar, ClickHouse construye una tabla hash a partir del lado derecho antes de buscar en ella con el izquierdo, aunque la mayoría de las filas acaben descartándose después mediante filtros
Cuándo usar diccionarios frente a JOINs
WHERE. Aunque las versiones recientes (24.12+) aplican filtros antes de los JOINs en muchos casos, esto no siempre elimina la sobrecarga. Con un diccionario, llamas a
dictGet directamente, por lo que las búsquedas solo se realizan sobre las filas que ya han superado el filtrado.
Sin embargo,
dictGet no siempre es la opción adecuada. Si necesitas llamar a
dictGet en un porcentaje elevado de las filas de una tabla —por ejemplo, en una condición
WHERE como
dictGet('dict', 'elevation', id) > 1800—, puede que te convenga más usar una columna normal con índices nativos. ClickHouse puede usar
PREWHERE para omitir gránulos en una columna normal, pero
dictGet se evalúa fila por fila sin soporte de índices.
Como regla general:
- Usa diccionarios para sustituir JOINs con tablas de dimensión pequeñas cuando la clave de búsqueda ya esté disponible.
- Usa columnas normales e índices cuando filtres por el valor buscado en muchas filas.
La cláusula
Elegir un layout
LAYOUT controla la estructura de datos interna del diccionario. Todos los layouts disponibles están documentados en la referencia de layouts.
Al elegir un layout, use las siguientes pautas:
flat— el layout más rápido (búsqueda simple por desplazamiento en un array), pero las claves deben ser
UInt64y, de forma predeterminada, están limitadas a 500.000 (
max_array_size). Es la mejor opción para claves enteras que aumentan de forma monótona en tablas pequeñas o medianas. Las distribuciones de claves dispersas (por ejemplo, valores de clave 1 y 500.000) desperdician memoria, ya que el array se dimensiona según la clave más grande. Si está alcanzando el límite de 500k, es una señal de que debe cambiar a
hashed_array.
hashed_array— el valor predeterminado recomendado para la mayoría de los casos de uso. Almacena atributos en arrays con una tabla hash que asigna las claves a índices del array. Es casi tan rápido como
hashed, pero usa la memoria de forma más eficiente, especialmente cuando hay muchos atributos.
hashed— almacena el diccionario completo en una tabla hash. Puede ser más rápido que
hashed_arraycuando tiene muy pocos atributos, pero consume más memoria a medida que aumenta la cantidad de atributos.
complex_key_hashed/
complex_key_hashed_array— úselos cuando las claves no puedan convertirse a
UInt64(por ejemplo, claves
String). Siguen las mismas compensaciones de rendimiento que sus equivalentes no complejos.
sparse_hashed— intercambia CPU por un menor uso de memoria en comparación con
hashed. Rara vez es la mejor opción: solo es eficiente cuando tiene un único atributo. En la mayoría de los casos,
hashed_arraysuele ser una mejor alternativa.
cache/
ssd_cache— solo almacenan en caché las claves a las que se accede con frecuencia. Son útiles cuando el conjunto de datos completo no cabe en memoria, pero las búsquedas pueden acudir al origen si se produce un fallo de caché. No se recomiendan para cargas de trabajo sensibles a la latencia.
direct— consulta el origen en cada búsqueda, sin almacenamiento en memoria. Úselo cuando los datos cambian con demasiada frecuencia como para almacenarlos en caché o cuando el diccionario es demasiado grande para la memoria.
Supervise el consumo de memoria y el estado mediante la tabla
Monitoreo del uso de diccionarios
system.dictionaries:
Columnas clave:
SELECT
name,
status,
element_count,
formatReadableSize(bytes_allocated) AS size,
query_count,
hit_rate,
found_rate,
last_exception
FROM system.dictionaries
bytes_allocated— memoria consumida por el diccionario. Los diccionarios almacenan los datos sin comprimir, por lo que este valor puede ser significativamente mayor que el tamaño comprimido de la tabla.
hit_ratey
found_rate— útiles para evaluar la eficacia del diseño
cache.
last_exception— consúltalo cuando un diccionario no se cargue o no se actualice.