Skip to main content
GET
Get organization metrics
Returns prometheus metrics for all services in an organization.

التفويضات

Authorization
string
header
مطلوب

Use key ID and key secret obtained in ClickHouse Cloud console: https://clickhouse.com/docs/cloud/manage/openapi

معلمات المسار

organizationId
string<uuid>
مطلوب

ID of the requested organization.

معلمات الاستعلام

filtered_metrics
string<boolean>

Return a filtered list of Prometheus metrics.

الاستجابة

Successful response

The response is of type string.

آخر تعديل في ٢٥ يوليو ٢٠٢٦