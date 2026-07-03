هذا هو الجزء 2 من دليل حول الترحيل من PostgreSQL إلى ClickHouse. ومن خلال مثال عملي، يوضّح كيفية تنفيذ الترحيل بكفاءة باستخدام نهج النسخ المتماثل الآني (CDC). كما أن العديد من المفاهيم الواردة هنا تنطبق أيضًا على عمليات نقل البيانات المجمّعة يدويًا من PostgreSQL إلى ClickHouse.يُفترض أن تعمل معظم استعلامات SQL من بيئة PostgreSQL لديك في ClickHouse دون تعديل، ومن المرجّح أن تُنفَّذ بسرعة أكبر.
عند استخدام النسخ المتماثل الآني مع CDC، ضع في اعتبارك أن عمليتَي التحديث والحذف قد تؤديان إلى ظهور صفوف مكررة. ولمعالجة ذلك، يمكنك استخدام أساليب تتضمن Views وRefreshable Materialized Views. ارجع إلى هذا الدليل للتعرّف على كيفية ترحيل تطبيقك من PostgreSQL إلى ClickHouse بأقل قدر ممكن من التعقيد عند الترحيل باستخدام النسخ المتماثل الآني مع CDC.
إزالة التكرار باستخدام CDC
مع أن الترحيل هنا ممكن بأقل قدر من إعادة كتابة الاستعلامات، فمن المستحسن الاستفادة من ميزات ClickHouse لتبسيط الاستعلامات بدرجة كبيرة وتحسين أداء الاستعلامات أكثر. تغطي الأمثلة هنا أنماط الاستعلامات الشائعة وتوضح كيفية تحسينها باستخدام ClickHouse. وهي تستخدم Stack Overflow dataset بالكامل (حتى أبريل 2024) على موارد متكافئة في PostgreSQL وClickHouse (8 أنوية، و32GiB RAM).
تحسين الاستعلامات في ClickHouse
للتبسيط، لا تستخدم الاستعلامات أدناه تقنيات إزالة التكرار من البيانات.
ستختلف الأعداد هنا قليلًا لأن بيانات Postgres لا تتضمن إلا الصفوف التي تستوفي التكامل المرجعي للمفاتيح الخارجية. أما ClickHouse فلا يفرض مثل هذه القيود، ولذلك يتضمن مجموعة البيانات كاملة، بما في ذلك المستخدمون المجهولون مثلًا.المستخدمون (الذين لديهم أكثر من 10 أسئلة) الحاصلون على أكبر عدد من المشاهدات:
-- ClickHouse
SELECT OwnerDisplayName, sum(ViewCount) AS total_views
FROM stackoverflow.posts
WHERE (PostTypeId = 'Question') AND (OwnerDisplayName != '')
GROUP BY OwnerDisplayName
HAVING count() > 10
ORDER BY total_views DESC
LIMIT 5
┌─OwnerDisplayName─┬─total_views─┐
│ Joan Venge │ 25520387 │
│ Ray Vega │ 21576470 │
│ anon │ 19814224 │
│ Tim │ 19028260 │
│ John │ 17638812 │
└──────────────────┴─────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.360 sec. Processed 24.37 million rows, 140.45 MB (67.73 million rows/s., 390.38 MB/s.)
Peak memory usage: 510.71 MiB.
أيّ
--Postgres
SELECT OwnerDisplayName, SUM(ViewCount) AS total_views
FROM public.posts
WHERE (PostTypeId = 1) AND (OwnerDisplayName != '')
GROUP BY OwnerDisplayName
HAVING COUNT(*) > 10
ORDER BY total_views DESC
LIMIT 5;
ownerdisplayname | total_views
-------------------------+-------------
Joan Venge | 25520387
Ray Vega | 21576470
Tim | 18283579
J. Pablo Fernández | 12446818
Matt | 12298764
Time: 107620.508 ms (01:47.621)
tags تحصد أكبر عدد من
views:
--ClickHouse
SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags))) AS tags,
sum(ViewCount) AS views
FROM posts
GROUP BY tags
ORDER BY views DESC
LIMIT 5
┌─tags───────┬──────views─┐
│ javascript │ 8190916894 │
│ python │ 8175132834 │
│ java │ 7258379211 │
│ c# │ 5476932513 │
│ android │ 4258320338 │
└────────────┴────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.908 sec. Processed 59.82 million rows, 1.45 GB (65.87 million rows/s., 1.59 GB/s.)
الدوال التجميعية إن أمكن، يُستحسن الاستفادة من الدوال التجميعية في ClickHouse. نعرض أدناه استخدام الدالة argMax لحساب السؤال الأكثر مشاهدةً في كل سنة.
--Postgres
WITH tags_exploded AS (
SELECT
unnest(string_to_array(Tags, '|')) AS tag,
ViewCount
FROM public.posts
),
filtered_tags AS (
SELECT
tag,
ViewCount
FROM tags_exploded
WHERE tag <> ''
)
SELECT tag AS tags,
SUM(ViewCount) AS views
FROM filtered_tags
GROUP BY tag
ORDER BY views DESC
LIMIT 5;
tags | views
------------+------------
javascript | 7974880378
python | 7972340763
java | 7064073461
c# | 5308656277
android | 4186216900
(5 rows)
Time: 112508.083 ms (01:52.508)
--ClickHouse
SELECT toYear(CreationDate) AS Year,
argMax(Title, ViewCount) AS MostViewedQuestionTitle,
max(ViewCount) AS MaxViewCount
FROM stackoverflow.posts
WHERE PostTypeId = 'Question'
GROUP BY Year
ORDER BY Year ASC
FORMAT Vertical
هذا أبسط بكثير (وأسرع) من استعلام Postgres المماثل:
Row 1:
──────
Year: 2008
MostViewedQuestionTitle: How to find the index for a given item in a list?
MaxViewCount: 6316987
Row 2:
──────
Year: 2009
MostViewedQuestionTitle: How do I undo the most recent local commits in Git?
MaxViewCount: 13962748
...
Row 16:
───────
Year: 2023
MostViewedQuestionTitle: How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3?
MaxViewCount: 506822
Row 17:
───────
Year: 2024
MostViewedQuestionTitle: Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab"
MaxViewCount: 66975
17 rows in set. Elapsed: 0.677 sec. Processed 24.37 million rows, 1.86 GB (36.01 million rows/s., 2.75 GB/s.)
Peak memory usage: 554.31 MiB.
الدوال الشرطية والمصفوفات تجعل الدوال الشرطية ودوال المصفوفات الاستعلامات أبسط بكثير. يحسب الاستعلام التالي الوسوم التي يزيد عدد مرات ظهورها على 10000، والتي سجّلت أكبر زيادة مئوية من 2022 إلى 2023. لاحظ مدى إيجاز استعلام ClickHouse التالي بفضل الدوال الشرطية، ودوال المصفوفات، وإمكانية إعادة استخدام الأسماء المستعارة في عبارتي HAVING وSELECT.
--Postgres
WITH yearly_views AS (
SELECT
EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) AS Year,
Title,
ViewCount,
ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) ORDER BY ViewCount DESC) AS rn
FROM public.posts
WHERE PostTypeId = 1
)
SELECT
Year,
Title AS MostViewedQuestionTitle,
ViewCount AS MaxViewCount
FROM yearly_views
WHERE rn = 1
ORDER BY Year;
year | mostviewedquestiontitle | maxviewcount
------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------
2008 | How to find the index for a given item in a list? | 6316987
2009 | How do I undo the most recent local commits in Git? | 13962748
...
2023 | How do I solve "error: externally-managed-environment" every time I use pip 3? | 506822
2024 | Warning "Third-party cookie will be blocked. Learn more in the Issues tab" | 66975
(17 rows)
Time: 125822.015 ms (02:05.822)
--ClickHouse
SELECT arrayJoin(arrayFilter(t -> (t != ''), splitByChar('|', Tags))) AS tag,
countIf(toYear(CreationDate) = 2023) AS count_2023,
countIf(toYear(CreationDate) = 2022) AS count_2022,
((count_2023 - count_2022) / count_2022) * 100 AS percent_change
FROM stackoverflow.posts
WHERE toYear(CreationDate) IN (2022, 2023)
GROUP BY tag
HAVING (count_2022 > 10000) AND (count_2023 > 10000)
ORDER BY percent_change DESC
LIMIT 5
┌─tag─────────┬─count_2023─┬─count_2022─┬──────percent_change─┐
│ next.js │ 13788 │ 10520 │ 31.06463878326996 │
│ spring-boot │ 16573 │ 17721 │ -6.478189718413183 │
│ .net │ 11458 │ 12968 │ -11.644046884639112 │
│ azure │ 11996 │ 14049 │ -14.613139725247349 │
│ docker │ 13885 │ 16877 │ -17.72826924216389 │
└─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.247 sec. Processed 5.08 million rows, 155.73 MB (20.58 million rows/s., 630.61 MB/s.)
Peak memory usage: 403.04 MiB.
انقر هنا للاطلاع على الجزء الثالث
--Postgres
SELECT
tag,
SUM(CASE WHEN year = 2023 THEN count ELSE 0 END) AS count_2023,
SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END) AS count_2022,
((SUM(CASE WHEN year = 2023 THEN count ELSE 0 END) - SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END))
/ SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END)::float) * 100 AS percent_change
FROM (
SELECT
unnest(string_to_array(Tags, '|')) AS tag,
EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) AS year,
COUNT(*) AS count
FROM public.posts
WHERE EXTRACT(YEAR FROM CreationDate) IN (2022, 2023)
AND Tags <> ''
GROUP BY tag, year
) AS yearly_counts
GROUP BY tag
HAVING SUM(CASE WHEN year = 2022 THEN count ELSE 0 END) > 10000
AND SUM(CASE WHEN year = 2023 THEN count ELSE 0 END) > 10000
ORDER BY percent_change DESC
LIMIT 5;
tag | count_2023 | count_2022 | percent_change
-------------+------------+------------+---------------------
next.js | 13712 | 10370 | 32.22757955641273
spring-boot | 16482 | 17474 | -5.677005837243905
.net | 11376 | 12750 | -10.776470588235295
azure | 11938 | 13966 | -14.520979521695546
docker | 13832 | 16701 | -17.178612059158134
(5 rows)
Time: 116750.131 ms (01:56.750)