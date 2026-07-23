العروض المادية
تعرّف على العروض المادية التزايدية، والقابلة للتحديث، والمتتالية.
القواميس
قواميس خارجية وداخلية لعمليات بحث سريعة ضمن بيانات المفتاح-القيمة.
الإسقاطات
تمثيلات بيانات مرتبة مسبقًا لاستعلامات أسرع.
الأداء
Prewhere، وذاكرات التخزين المؤقت، وفهارس التخطي، والتجسيد المؤجل، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
العمليات
عمليات الإدراج، والتحديد، والتحديث، والحذف.
التهيئة
الإعدادات، وتهيئة الخادم، وجدولة أعباء العمل.
الأمان والمصادقة
التحكم في الوصول، وTLS، ووسائل المصادقة الخارجية، وأمان الشبكة.
النسخ الاحتياطي والاستعادة
النسخ الاحتياطي إلى القرص المحلي، وS3، وAzure Blob Storage، وطرق بديلة.
الواجهات
برامج التشغيل، والبروتوكولات، والعملاء، والواجهات للاتصال بـ ClickHouse.
الأدوات والبرامج المساعدة
clickhouse-local، وclickhouse-benchmark، وclickhouse-keeper، والمزيد.