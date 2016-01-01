将 ClickHouse 连接到 Hashboard

Hashboard 是一个互动数据探索工具，使您组织中的任何人都可以跟踪指标并发现可操作的洞察。 Hashboard 向您的 ClickHouse 数据库发出实时 SQL 查询，特别适用于自助式和临时的数据探索用例。

本指南将引导您完成将 Hashboard 与您的 ClickHouse 实例连接的步骤。该信息也可在 Hashboard 的 ClickHouse 集成文档 中找到。

一个运行在您自己基础设施或 ClickHouse Cloud 上的 ClickHouse 数据库。

一个 Hashboard 账户 和项目。

要通过原生 TCP 连接到 ClickHouse，您需要以下信息：

主机和端口：通常，当使用 TLS 时，端口为 9440；不使用 TLS 时，端口为 9000。

数据库名称：默认情况下，有一个名为 default 的数据库，请使用您要连接的数据库名称。

用户名和密码：默认情况下，用户名为 default 。请使用适合您用例的用户名。

您 ClickHouse Cloud 服务的详细信息可以在 ClickHouse Cloud 控制台中找到。 选择您要连接的服务并点击 Connect：

选择 Native，详细信息将在示例 clickhouse-client 命令中显示。

如果您使用的是自管理的 ClickHouse，连接详细信息由您的 ClickHouse 管理员设置。

访问您的 Hashboard 项目。 点击侧边导航栏中的齿轮图标以打开设置页面。 点击 + New Database Connection 。 在模式对话框中选择 "ClickHouse." 填写 Connection Name、Host、Port、Username、Password 和 Database 字段，用之前收集的信息填充。 点击 "Test" 验证连接配置是否成功。 点击 "Add"

您的 ClickHouse 数据库现在已连接到 Hashboard，您可以通过构建 数据模型、探索、指标 和 仪表板 来继续进行。有关这些功能的更多详细信息，请参见相应的 Hashboard 文档。

有关更多高级功能和故障排除，请访问 Hashboard 的文档。