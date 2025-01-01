Маршрутизация с учетом реплик (частный просмотр)

Маршрутизация с учетом реплик (также известная как "липкие сессии", "липкая маршрутизация" или "сессионная аффинность") использует балансировку нагрузки по круговому хешу прокси-сервера Envoy. Основная цель маршрутизации с учетом реплик - увеличить вероятность повторного использования кэша. Она не гарантирует изоляцию.

При включении маршрутизации с учетом реплик для службы мы разрешаем использование поддомена с подстановочным знаком на основе имени хоста службы. Для службы с именем хоста abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud вы можете использовать любое имя хоста, которое соответствует *.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud , чтобы посетить службу:

Примеры имен хостов aaa.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud 000.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud clickhouse-is-the-best.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud

Когда Envoy получает имя хоста, соответствующее такому шаблону, он вычисляет хеш маршрутизации на основе имени хоста и находит соответствующий сервер ClickHouse на кольцевом хеше на основе вычисленного хеша. Предполагая, что нетongoing изменений в службе (например, перезапуски серверов, горизонтальное масштабирование), Envoy всегда будет выбирать один и тот же сервер ClickHouse для подключения.

Обратите внимание, что оригинальное имя хоста по-прежнему будет использовать балансировку нагрузки LEAST_CONNECTION , которая является алгоритмом маршрутизации по умолчанию.

Любое нарушение работы службы, например, перезапуски серверов (по любым причинам, таким как обновление версии, сбой, вертикальное масштабирование и т.д.), масштабирование серверов вверх/вниз, приведет к нарушениям в кольце хеша маршрутизации. Это приведет к тому, что соединения с одним и тем же именем хоста будут направляться на другой сервер.

Клиентам необходимо вручную добавить запись DNS, чтобы сделать разрешение имен работоспособным для нового шаблона имени хоста. Это может привести к дисбалансу нагрузки на сервер, если клиенты используют это неправильно.

Чтобы включить маршрутизацию с учетом реплик, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.