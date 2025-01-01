Маршрутизация с учетом реплик (частный просмотр)
Маршрутизация с учетом реплик (также известная как "липкие сессии", "липкая маршрутизация" или "сессионная аффинность") использует балансировку нагрузки по круговому хешу прокси-сервера Envoy. Основная цель маршрутизации с учетом реплик - увеличить вероятность повторного использования кэша. Она не гарантирует изоляцию.
При включении маршрутизации с учетом реплик для службы мы разрешаем использование поддомена с подстановочным знаком на основе имени хоста службы. Для службы с именем хоста
abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud вы можете использовать любое имя хоста, которое соответствует
*.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud, чтобы посетить службу:
|Примеры имен хостов
aaa.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud
000.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud
clickhouse-is-the-best.sticky.abcxyz123.us-west-2.aws.clickhouse.cloud
Когда Envoy получает имя хоста, соответствующее такому шаблону, он вычисляет хеш маршрутизации на основе имени хоста и находит соответствующий сервер ClickHouse на кольцевом хеше на основе вычисленного хеша. Предполагая, что нетongoing изменений в службе (например, перезапуски серверов, горизонтальное масштабирование), Envoy всегда будет выбирать один и тот же сервер ClickHouse для подключения.
Обратите внимание, что оригинальное имя хоста по-прежнему будет использовать балансировку нагрузки
LEAST_CONNECTION, которая является алгоритмом маршрутизации по умолчанию.
Ограничения маршрутизации с учетом реплик
Маршрутизация с учетом реплик не гарантирует изоляцию
Любое нарушение работы службы, например, перезапуски серверов (по любым причинам, таким как обновление версии, сбой, вертикальное масштабирование и т.д.), масштабирование серверов вверх/вниз, приведет к нарушениям в кольце хеша маршрутизации. Это приведет к тому, что соединения с одним и тем же именем хоста будут направляться на другой сервер.
Маршрутизация с учетом реплик не работает "из коробки" с частной ссылкой
Клиентам необходимо вручную добавить запись DNS, чтобы сделать разрешение имен работоспособным для нового шаблона имени хоста. Это может привести к дисбалансу нагрузки на сервер, если клиенты используют это неправильно.
Настройка маршрутизации с учетом реплик
Чтобы включить маршрутизацию с учетом реплик, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.