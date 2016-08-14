Клиент ClickHouse
ClickHouse предоставляет собственный клиент командной строки для выполнения SQL-запросов непосредственно к серверу ClickHouse. Он поддерживает как интерактивный режим (для выполнения запросов в реальном времени), так и пакетный режим (для сценариев и автоматизации). Результаты запросов можно выводить в терминал или экспортировать в файл; поддерживаются все форматы вывода ClickHouse, такие как Pretty, CSV, JSON и другие.
Клиент в реальном времени показывает ход выполнения запроса: индикатор прогресса, количество считанных строк, объём обработанных данных в байтах и время выполнения запроса. Он поддерживает как параметры командной строки, так и файлы конфигурации.
Установка
Чтобы загрузить ClickHouse, выполните:
Чтобы установить и его, выполните:
См. Install ClickHouse, чтобы ознакомиться с другими вариантами установки.
Разные версии клиента и сервера совместимы между собой, однако некоторые функции могут быть недоступны в старых версиях клиента. Рекомендуется использовать одну и ту же версию клиента и сервера.
Запуск
Если вы только скачали ClickHouse, но не установили его, используйте
./clickhouse client вместо
clickhouse-client.
Чтобы подключиться к серверу ClickHouse, выполните:
При необходимости укажите дополнительные параметры подключения:
|Настройка
|Описание
--port <port>
|Порт, на котором сервер ClickHouse принимает подключения. Порты по умолчанию: 9440 (TLS) и 9000 (без TLS). Обратите внимание, что клиент ClickHouse использует нативный протокол, а не HTTP(S).
-s [ --secure ]
|Использовать ли TLS (обычно определяется автоматически).
-u [ --user ] <username>
|Пользователь базы данных, от имени которого нужно подключаться. По умолчанию используется пользователь
default.
--password <password>
|Пароль пользователя базы данных. Вы также можете указать пароль для подключения в файле конфигурации. Если пароль не указан, клиент запросит его.
-c [ --config ] <path-to-file>
|Путь к файлу конфигурации клиента ClickHouse, если он находится не в одном из стандартных расположений. См. Файлы конфигурации.
--connection <name>
|Имя предварительно настроенного подключения из файла конфигурации.
Полный список параметров командной строки см. в разделе Параметры командной строки.
Подключение к ClickHouse Cloud
Информация о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступна в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому нужно подключиться, и нажмите Connect:
Выберите Native — отобразятся сведения и пример команды
clickhouse-client:
Хранение подключений в файле конфигурации
Вы можете хранить данные для подключения к одному или нескольким серверам ClickHouse в файле конфигурации.
Формат выглядит так:
См. раздел о настройке файлов — там приведена дополнительная информация.
Чтобы сосредоточиться на синтаксисе запросов, в остальных примерах опущены параметры подключения (
--host,
--port и т. д.). Не забудьте добавить их при использовании команд.
Интерактивный режим
Использование интерактивного режима
Чтобы запустить ClickHouse в интерактивном режиме, просто выполните:
Это откроет цикл Read-Eval-Print Loop (REPL), в котором можно интерактивно вводить SQL-запросы. После подключения появится приглашение, в котором можно вводить запросы:
В интерактивном режиме выходной формат по умолчанию —
PrettyCompact.
Вы можете изменить формат в предложении
FORMAT запроса или указав параметр командной строки
--format.
Чтобы использовать формат Vertical, можно использовать
--vertical или указать
\G в конце запроса.
В этом формате каждое значение выводится на отдельной строке, что удобно для широких таблиц.
В интерактивном режиме по умолчанию всё введённое выполняется при нажатии
Enter.
Точка с запятой в конце запроса не требуется.
Вы можете запустить клиент ClickHouse с параметром
-m, --multiline.
Чтобы ввести многострочный запрос, введите обратную косую черту
\ перед переводом строки.
После нажатия
Enter вам будет предложено ввести следующую строку запроса.
Чтобы выполнить запрос, завершите его точкой с запятой и нажмите
Enter.
Клиент ClickHouse основан на
replxx (аналог
readline), поэтому поддерживает привычные сочетания клавиш и сохраняет историю.
По умолчанию история записывается в
~/.clickhouse-client-history.
Чтобы выйти из клиента, нажмите
Ctrl+D или введите вместо запроса одно из следующих значений:
exitили
exit;
quitили
quit;
q,
Qили
:q
logoutили
logout;
Информация об обработке запроса
При обработке запроса клиент отображает:
- Ход выполнения, который по умолчанию обновляется не чаще 10 раз в секунду. Для быстрых запросов он может не успеть отобразиться.
- Отформатированный запрос после разбора — для отладки.
- Результат в указанном формате.
- Количество строк в результате, прошедшее время и среднюю скорость обработки запроса. Все объёмы данных относятся к несжатым данным.
Вы можете отменить длительный запрос, нажав
Ctrl+C.
Однако вам всё равно потребуется немного подождать, пока сервер прервёт запрос.
На некоторых этапах отменить запрос невозможно.
Если не дождаться и нажать
Ctrl+C второй раз, клиент завершит работу.
Клиент ClickHouse позволяет передавать внешние данные (внешние временные таблицы) при выполнении запросов. Дополнительная информация приведена в разделе Внешние данные для обработки запроса.
Псевдонимы
Вы можете использовать в REPL следующие псевдонимы:
\l- SHOW DATABASES
\d- SHOW TABLES
\c <DATABASE>- USE DATABASE
.- повторить последний запрос
Сочетания клавиш
Alt (Option) + Shift + e— открыть редактор с текущим запросом. Используемый редактор можно задать через переменную окружения
EDITOR. По умолчанию используется
vim.
Alt (Option) + #— закомментировать строку.
Ctrl + r— нечёткий поиск по истории.
Полный список всех доступных сочетаний клавиш см. в replxx.
Чтобы настроить корректную работу клавиши Meta (Option) в macOS:
iTerm2: перейдите в Preferences -> Profile -> Keys -> Left Option key и нажмите Esc+
Пакетный режим
Использование пакетного режима
Вместо интерактивной работы с клиентом ClickHouse его можно запустить в пакетном режиме. В пакетном режиме ClickHouse выполняет один запрос и сразу завершает работу — без интерактивного приглашения и цикла ввода команд.
Один запрос можно указать следующим образом:
Вы также можете использовать параметр
--query командной строки:
Вы можете передать запрос через
stdin:
При наличии таблицы
messages вы также можете вставить данные из командной строки:
Если указан параметр
--query, любые входные данные добавляются к запросу после символа перевода строки.
Вставка CSV-файла в удалённый сервис ClickHouse
В этом примере в существующую таблицу
cell_towers в базе данных
default вставляется CSV-файл
cell_towers.csv с выборкой данных:
Примеры вставки данных из командной строки
Данные из командной строки можно вставить несколькими способами. В примере ниже в таблицу ClickHouse вставляются две строки CSV-данных в пакетном режиме:
В приведённом ниже примере
cat <<_EOF начинает heredoc, который считывает всё содержимое до повторного появления
_EOF, а затем выводит его:
В примере ниже содержимое файла file.csv выводится в stdout с помощью
cat, а затем через конвейер передаётся на вход
clickhouse-client:
В пакетном режиме формат данных по умолчанию —
TabSeparated.
Вы можете задать формат в предложении
FORMAT запроса, как показано в примере выше. См. форматы.
Запросы с параметрами
Вы можете указывать параметры в запросе и передавать им значения через параметры командной строки. Это позволяет не форматировать запрос на стороне клиента, подставляя в него конкретные динамические значения. Например:
Параметры также можно задавать в интерактивном сеансе:
Синтаксис запроса
В запросе заключите в фигурные скобки значения, которые нужно подставить с помощью параметров командной строки, в следующем формате:
|Параметр
|Описание
name
|Идентификатор заполнителя. Соответствующая настройка командной строки —
--param_<name> = value.
data type
|Тип данных параметра.
Например, структура данных вида
(integer, ('string', integer)) может иметь тип данных
Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (также можно использовать и другие целочисленные типы).
В качестве параметров также можно передавать имя таблицы, имя базы данных и имена столбцов; в этом случае в качестве типа данных следует использовать
Identifier.
Примеры
Генерация SQL с помощью ИИ
Клиент ClickHouse включает встроенные средства ИИ для генерации SQL-запросов по описанию на естественном языке. Эта функция помогает писать сложные запросы без глубокого знания SQL.
Поддержка ИИ работает сразу, если у вас задана переменная окружения
OPENAI_API_KEY или
ANTHROPIC_API_KEY. Дополнительные параметры см. в разделе Настройка.
Использование
Чтобы воспользоваться генерацией SQL с помощью ИИ, добавьте префикс
?? перед запросом на естественном языке:
ИИ будет:
- Автоматически анализировать schema вашей базы данных
- Генерировать подходящий SQL на основе обнаруженных таблиц и столбцов
- Немедленно выполнять сгенерированный запрос
Пример
Настройка
Для генерации SQL с помощью ИИ необходимо настроить ИИ-провайдера в файле конфигурации клиента ClickHouse. Можно использовать OpenAI, Anthropic или любой API-сервис, совместимый с OpenAI.
Резервный вариант с использованием переменных окружения
Если в настройках AI не указана конфигурация в файле конфигурации, клиент ClickHouse автоматически попытается использовать переменные окружения:
- Сначала проверяется переменная окружения
OPENAI_API_KEY
- Если она не найдена, проверяется переменная окружения
ANTHROPIC_API_KEY
- Если не найдена ни одна из них, функции AI будут отключены
Это позволяет быстро выполнить настройку без файла конфигурации:
Файл конфигурации
Чтобы более гибко управлять настройками ИИ, задайте их в файле конфигурации клиента ClickHouse, расположенном по одному из следующих путей:
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml(или
~/.config/clickhouse/config.xml, если
XDG_CONFIG_HOMEне задан) (формат XML)
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml(или
~/.config/clickhouse/config.yaml, если
XDG_CONFIG_HOMEне задан) (формат YAML)
~/.clickhouse-client/config.xml(формат XML, устаревший путь)
~/.clickhouse-client/config.yaml(формат YAML, устаревший путь)
- Или укажите пользовательский путь с помощью
--config-file
- XML
- YAML
Использование OpenAI-совместимых API (например, OpenRouter):
Примеры минимальной конфигурации:
Параметры
Обязательные параметры
api_key- Ваш API-ключ для сервиса ИИ. Можно не указывать, если он задан через переменную окружения:
- OpenAI:
OPENAI_API_KEY
- Anthropic:
ANTHROPIC_API_KEY
- Примечание: API-ключ в файле конфигурации имеет приоритет над переменной окружения
- OpenAI:
provider- Провайдер ИИ:
openaiили
anthropic
- Если не указан, автоматически выбирается на основе доступных переменных окружения
Конфигурация модели
model- Модель, которую нужно использовать (по умолчанию: зависит от провайдера)
- OpenAI:
gpt-4o,
gpt-4,
gpt-3.5-turboи т. д.
- Anthropic:
claude-3-5-sonnet-20241022,
claude-3-opus-20240229и т. д.
- OpenRouter: Используйте их схему именования моделей, например
anthropic/claude-3.5-sonnet
- OpenAI:
Настройки подключения
base_url- Пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов (необязательно)
timeout_seconds- Тайм-аут запроса в секундах (по умолчанию:
30)
Изучение schema
enable_schema_access- Разрешить ИИ изучать schema базы данных (по умолчанию:
true)
max_steps- Максимальное количество шагов вызова инструментов для изучения schema (по умолчанию:
10)
Параметры генерации
temperature- Управляет случайностью: 0.0 = детерминированно, 1.0 = более креативно (по умолчанию:
0.0)
max_tokens- Максимальная длина ответа в токенах (по умолчанию:
1000)
system_prompt- Пользовательские инструкции для ИИ (необязательно)
Как это работает
Генератор SQL на базе ИИ использует многоэтапный процесс:
Обнаружение schema
ИИ использует встроенные инструменты для изучения вашей базы данных:
- Выводит список доступных баз данных
- Находит таблицы в соответствующих базах данных
- Анализирует структуру таблиц с помощью команд
CREATE TABLE
Генерация запроса
На основе обнаруженной schema ИИ генерирует SQL, который:
- Соответствует вашему намерению, выраженному на естественном языке
- Использует правильные имена таблиц и столбцов
- Применяет подходящие соединения и агрегации
Выполнение
Сгенерированный SQL автоматически выполняется, а результаты отображаются
Ограничения
- Требуется активное подключение к интернету
- Использование API ограничено по скорости и может повлечь расходы со стороны поставщика ИИ
- Для сложных запросов может потребоваться несколько уточнений
- ИИ имеет доступ только для чтения к информации о schema, но не к фактическим данным
Безопасность
- API-ключи никогда не отправляются на серверы ClickHouse
- ИИ видит только информацию о schema (имена таблиц, столбцов и типы), но не сами данные
- Все сгенерированные запросы учитывают ваши текущие права доступа к базе данных
Строка подключения
Использование
Клиент ClickHouse также поддерживает подключение к серверу ClickHouse с помощью строки подключения, аналогичной строкам, используемым в MongoDB, PostgreSQL и MySQL. Она имеет следующий синтаксис:
|Компонент (все необязательны)
|Описание
|По умолчанию
user
|Имя пользователя базы данных.
default
password
|Пароль пользователя базы данных. Если указан
: и пароль пуст, клиент предложит ввести пароль пользователя.
|-
hosts_and_ports
|Список хостов и необязательных портов
host[:port] [, host:[port]], ....
localhost:9000
database
|Имя базы данных.
default
query_parameters
|Список пар ключ-значение
param1=value1[,¶m2=value2], .... Для некоторых параметров значение не требуется. Имена параметров и их значения чувствительны к регистру.
|-
Примечания
Если имя пользователя, пароль или база данных указаны в строке подключения, их нельзя также указывать через
--user,
--password или
--database (и наоборот).
Компонент host может быть либо именем хоста, либо адресом IPv4 или IPv6.
Адреса IPv6 должны быть заключены в
[]:
Строки подключения могут содержать несколько хостов. Клиент ClickHouse будет пытаться подключиться к этим хостам по порядку (слева направо). После установления соединения попытки подключения к оставшимся хостам не выполняются.
Строка подключения должна быть указана первым аргументом
clickHouse-client.
Строку подключения можно использовать вместе с произвольным количеством других параметров командной строки, кроме
--host и
--port.
Для
query_parameters допустимы следующие ключи:
|Ключ
|Описание
secure (или
s)
|Если указан этот ключ, клиент подключается к серверу по защищённому соединению (TLS). См.
--secure в параметрах командной строки.
Процентное кодирование
Символы, не входящие в US-ASCII, пробелы и специальные символы в следующих параметрах должны быть закодированы с помощью процентного кодирования:
user
password
hosts
database
параметры запроса
Примеры
Подключитесь к
localhost через порт 9000 и выполните запрос
SELECT 1.
Подключитесь к
localhost под пользователем
john с паролем
secret, указав хост
127.0.0.1 и порт
9000
Подключитесь к
localhost от имени пользователя
default, используя хост с адресом IPv6
[::1] и порт
9000.
Подключитесь к
localhost через порт 9000 в многострочном режиме.
Подключитесь к
localhost по порту 9000, используя пользователя
default.
Подключитесь к
localhost на порту 9000; по умолчанию будет использоваться база данных
my_database.
Подключитесь к
localhost на порту 9000, по умолчанию используйте базу данных
my_database, указанную в строке подключения, а для защищённого соединения — сокращённый параметр
s.
Подключитесь к хосту по умолчанию, используя порт по умолчанию, пользователя по умолчанию и базу данных по умолчанию.
Подключитесь к хосту по умолчанию на порту по умолчанию от имени пользователя
my_user без пароля.
Подключитесь к
localhost, используя адрес электронной почты в качестве имени пользователя. Символ
@ необходимо закодировать как
%40.
Подключитесь к одному из двух хостов:
192.168.1.15,
192.168.1.25.
Формат идентификатора запроса
В интерактивном режиме клиент ClickHouse показывает идентификатор каждого запроса. По умолчанию он имеет следующий формат:
Пользовательский формат можно задать в файле конфигурации внутри тега
query_id_formats. Заполнитель
{query_id} в форматной строке заменяется идентификатором запроса. Внутри тега можно указать несколько форматных строк.
Эту возможность можно использовать для генерации URL-адресов, упрощающих профилирование запросов.
Пример
При указанной выше конфигурации идентификатор запроса отображается в следующем формате:
Файлы конфигурации
Клиент ClickHouse использует первый из следующих существующих файлов:
- Файл, указанный параметром
-c [ -C, --config, --config-file ].
./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml](или
~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml], если
XDG_CONFIG_HOMEне задана)
~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
См. пример файла конфигурации в репозитории ClickHouse:
clickhouse-client.xml
- XML
- YAML
Параметры переменных среды
Имя пользователя, пароль и хост можно задать с помощью переменных среды
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_PASSWORD и
CLICKHOUSE_HOST.
Аргументы командной строки
--user,
--password или
--host, а также строка подключения (если она указана), имеют приоритет над переменными среды.
Параметры командной строки
Все параметры командной строки можно указать прямо в командной строке или задать по умолчанию в файле конфигурации.
Общие параметры
|настройка
|Описание
|По умолчанию
-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>
|Расположение файла конфигурации клиента, если он не находится в одном из стандартных мест. См. Файлы конфигурации.
|-
--help
|Вывести краткую справку по использованию и завершить работу. Используйте вместе с
--verbose, чтобы показать все доступные параметры, включая настройки запроса.
|-
--history_file <path-to-file>
|Путь к файлу, содержащему историю команд.
|-
--history_max_entries
|Максимальное количество записей в файле истории.
1000000 (1 миллион)
--prompt <prompt>
|Указать собственное приглашение командной строки.
display_name сервера
--verbose
|Увеличить подробность вывода.
|-
-V [ --version ]
|Вывести версию и завершить работу.
|-
Параметры подключения
|настройка
|Description
|Default
--connection <name>
|Имя предварительно настроенного подключения из файла конфигурации. См. Учетные данные подключения.
|-
-d [ --database ] <database>
|Выберите базу данных, которая будет использоваться по умолчанию для этого подключения.
|Текущая база данных из настроек сервера (
default по умолчанию)
-h [ --host ] <host>
|Имя хоста сервера ClickHouse, к которому нужно подключиться. Это может быть имя хоста, IPv4- или IPv6-адрес. Можно указать несколько хостов, передав аргумент несколько раз.
localhost
--jwt <value>
|Использовать JSON Web Token (JWT) для аутентификации.
JWT-аутентификация на сервере доступна только в ClickHouse Cloud.
|-
login
|Запускает OAuth-поток Device Grant для аутентификации через IdP.
Для хостов ClickHouse Cloud параметры OAuth определяются автоматически, в противном случае их нужно указать через
--oauth-url,
--oauth-client-id и
--oauth-audience.
|-
--no-warnings
|Отключить показ предупреждений из
system.warnings при подключении клиента к серверу.
|-
--no-server-client-version-message
|Подавить сообщение о несовпадении версий сервера и клиента при подключении клиента к серверу.
|-
--password <password>
|Пароль пользователя базы данных. Пароль для подключения также можно указать в файле конфигурации. Если пароль не указан, клиент запросит его.
|-
--port <port>
|Порт, на котором сервер принимает подключения. Порты по умолчанию: 9440 (TLS) и 9000 (без TLS).
Обратите внимание: клиент использует собственный протокол, а не HTTP(S).
9440, если указан
--secure, в противном случае
9000. Если имя хоста заканчивается на
.clickhouse.cloud, по умолчанию всегда используется
9440.
-s [ --secure ]
|Использовать ли TLS.
Автоматически включается при подключении к порту 9440 (защищенный порт по умолчанию) или к ClickHouse Cloud.
Возможно, потребуется настроить CA‑сертификаты в файле конфигурации. Доступные настройки конфигурации такие же, как для конфигурации TLS на стороне сервера.
|Автоматически включается при подключении к порту 9440 или к ClickHouse Cloud
--ssh-key-file <path-to-file>
|Файл, содержащий закрытый SSH-ключ для аутентификации на сервере.
|-
--ssh-key-passphrase <value>
|Кодовая фраза для закрытого SSH-ключа, указанного в
--ssh-key-file.
|-
--tls-sni-override <server name>
|При использовании TLS — имя сервера (SNI), передаваемое во время рукопожатия.
|Хост, указанный через
-h или
--host.
-u [ --user ] <username>
|Пользователь базы данных, от имени которого выполняется подключение.
default
Вместо параметров
--host,
--port,
--user и
--password клиент также поддерживает строки подключения.
Параметры запроса
|настройка
|Описание
--param_<name>=<value>
|Значение подстановки для параметра запроса с параметрами.
-q [ --query ] <query>
|Запрос для выполнения в пакетном режиме. Его можно указать несколько раз (
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2") либо один раз, перечислив несколько запросов через точку с запятой (
--query "SELECT 1; SELECT 2;"). В последнем случае запросы
INSERT с форматами, отличными от
VALUES, должны быть разделены пустыми строками.
Один запрос также можно указать без параметра:
clickhouse-client "SELECT 1"
Нельзя использовать вместе с
--queries-file.
--queries-file <path-to-file>
|Путь к файлу с запросами.
--queries-file можно указывать несколько раз, например:
--queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql.
Нельзя использовать вместе с
--query.
-m [ --multiline ]
|Если указан, разрешает многострочные запросы (запрос не отправляется при нажатии Enter). Запросы будут отправляться только после завершения точкой с запятой.
Настройки запроса
Настройки запроса можно указать в клиенте как параметры командной строки, например:
Список настроек см. в разделе Settings.
Параметры форматирования
|настройка
|Description
|Default
-f [ --format ] <format>
|Используйте указанный формат для вывода результата.
Список поддерживаемых форматов см. в разделе Форматы входных и выходных данных.
TabSeparated
--pager <command>
|Передавайте весь вывод в эту команду. Обычно это
less (например,
less -S для отображения широких наборов результатов) или аналогичная команда.
|-
-E [ --vertical ]
|Используйте формат Vertical для вывода результата. Это то же самое, что
--format Vertical. В этом формате каждое значение выводится с новой строки, что удобно при отображении широких таблиц.
|-
Детали выполнения
|настройка
|Описание
|По умолчанию
--enable-progress-table-toggle
|Включить переключение таблицы прогресса по нажатию управляющей клавиши (Space). Применимо только в интерактивном режиме, когда включён вывод таблицы прогресса.
enabled
--hardware-utilization
|Выводить в индикаторе выполнения информацию об использовании аппаратных ресурсов.
|-
--memory-usage
|Если указано, выводить использование памяти в
stderr в неинтерактивном режиме.
Возможные значения:
•
none - не выводить использование памяти
•
default - выводить количество байтов
•
readable - выводить использование памяти в удобочитаемом формате
|-
--print-profile-events
|Выводить пакеты
ProfileEvents.
|-
--progress
|Выводить ход выполнения запроса.
Возможные значения:
•
tty|on|1|true|yes - вывод в терминал в интерактивном режиме
•
err - вывод в
stderr в неинтерактивном режиме
•
off|0|false|no - отключить вывод прогресса
tty в интерактивном режиме,
off в неинтерактивном (batch) режиме
--progress-table
|Выводить таблицу прогресса с изменяющимися метриками во время выполнения запроса.
Возможные значения:
•
tty|on|1|true|yes - вывод в терминал в интерактивном режиме
•
err - вывод в
stderr в неинтерактивном режиме
•
off|0|false|no - отключить таблицу прогресса
tty в интерактивном режиме,
off в неинтерактивном (batch) режиме
--stacktrace
|Выводить стеки вызовов исключений.
|-
-t [ --time ]
|Выводить время выполнения запроса в
stderr в неинтерактивном режиме (для бенчмарков).
|-