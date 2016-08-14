Клиент ClickHouse

ClickHouse предоставляет собственный клиент командной строки для выполнения SQL-запросов непосредственно к серверу ClickHouse. Он поддерживает как интерактивный режим (для выполнения запросов в реальном времени), так и пакетный режим (для сценариев и автоматизации). Результаты запросов можно выводить в терминал или экспортировать в файл; поддерживаются все форматы вывода ClickHouse, такие как Pretty, CSV, JSON и другие.

Клиент в реальном времени показывает ход выполнения запроса: индикатор прогресса, количество считанных строк, объём обработанных данных в байтах и время выполнения запроса. Он поддерживает как параметры командной строки, так и файлы конфигурации.

Установка

Чтобы загрузить ClickHouse, выполните:

curl https://clickhouse.com/ | sh

Чтобы установить и его, выполните:

sudo ./clickhouse install

См. Install ClickHouse, чтобы ознакомиться с другими вариантами установки.

Разные версии клиента и сервера совместимы между собой, однако некоторые функции могут быть недоступны в старых версиях клиента. Рекомендуется использовать одну и ту же версию клиента и сервера.

Запуск

Примечание

Если вы только скачали ClickHouse, но не установили его, используйте ./clickhouse client вместо clickhouse-client.

Чтобы подключиться к серверу ClickHouse, выполните:

$ clickhouse-client --host server

ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build).
Connecting to server:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.12.2.

:)

При необходимости укажите дополнительные параметры подключения:

НастройкаОписание
--port <port>Порт, на котором сервер ClickHouse принимает подключения. Порты по умолчанию: 9440 (TLS) и 9000 (без TLS). Обратите внимание, что клиент ClickHouse использует нативный протокол, а не HTTP(S).
-s [ --secure ]Использовать ли TLS (обычно определяется автоматически).
-u [ --user ] <username>Пользователь базы данных, от имени которого нужно подключаться. По умолчанию используется пользователь default.
--password <password>Пароль пользователя базы данных. Вы также можете указать пароль для подключения в файле конфигурации. Если пароль не указан, клиент запросит его.
-c [ --config ] <path-to-file>Путь к файлу конфигурации клиента ClickHouse, если он находится не в одном из стандартных расположений. См. Файлы конфигурации.
--connection <name>Имя предварительно настроенного подключения из файла конфигурации.

Полный список параметров командной строки см. в разделе Параметры командной строки.

Подключение к ClickHouse Cloud

Информация о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступна в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому нужно подключиться, и нажмите Connect:

Кнопка подключения к сервису ClickHouse Cloud


Выберите Native — отобразятся сведения и пример команды clickhouse-client:

Сведения о TCP-подключении Native в ClickHouse Cloud

Хранение подключений в файле конфигурации

Вы можете хранить данные для подключения к одному или нескольким серверам ClickHouse в файле конфигурации.

Формат выглядит так:

<config>
    <connections_credentials>
        <connection>
            <name>default</name>
            <hostname>hostname</hostname>
            <port>9440</port>
            <secure>1</secure>
            <user>default</user>
            <password>password</password>
            <!-- <history_file></history_file> -->
            <!-- <history_max_entries></history_max_entries> -->
            <!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> -->
            <!-- <prompt></prompt> -->
        </connection>
    </connections_credentials>
</config>

См. раздел о настройке файлов — там приведена дополнительная информация.

Примечание

Чтобы сосредоточиться на синтаксисе запросов, в остальных примерах опущены параметры подключения (--host, --port и т. д.). Не забудьте добавить их при использовании команд.

Интерактивный режим

Использование интерактивного режима

Чтобы запустить ClickHouse в интерактивном режиме, просто выполните:

clickhouse-client

Это откроет цикл Read-Eval-Print Loop (REPL), в котором можно интерактивно вводить SQL-запросы. После подключения появится приглашение, в котором можно вводить запросы:

ClickHouse client version 25.x.x.x
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x

hostname :)

В интерактивном режиме выходной формат по умолчанию — PrettyCompact. Вы можете изменить формат в предложении FORMAT запроса или указав параметр командной строки --format. Чтобы использовать формат Vertical, можно использовать --vertical или указать \G в конце запроса. В этом формате каждое значение выводится на отдельной строке, что удобно для широких таблиц.

В интерактивном режиме по умолчанию всё введённое выполняется при нажатии Enter. Точка с запятой в конце запроса не требуется.

Вы можете запустить клиент ClickHouse с параметром -m, --multiline. Чтобы ввести многострочный запрос, введите обратную косую черту \ перед переводом строки. После нажатия Enter вам будет предложено ввести следующую строку запроса. Чтобы выполнить запрос, завершите его точкой с запятой и нажмите Enter.

Клиент ClickHouse основан на replxx (аналог readline), поэтому поддерживает привычные сочетания клавиш и сохраняет историю. По умолчанию история записывается в ~/.clickhouse-client-history.

Чтобы выйти из клиента, нажмите Ctrl+D или введите вместо запроса одно из следующих значений:

  • exit или exit;
  • quit или quit;
  • q, Q или :q
  • logout или logout;

Информация об обработке запроса

При обработке запроса клиент отображает:

  1. Ход выполнения, который по умолчанию обновляется не чаще 10 раз в секунду. Для быстрых запросов он может не успеть отобразиться.
  2. Отформатированный запрос после разбора — для отладки.
  3. Результат в указанном формате.
  4. Количество строк в результате, прошедшее время и среднюю скорость обработки запроса. Все объёмы данных относятся к несжатым данным.

Вы можете отменить длительный запрос, нажав Ctrl+C. Однако вам всё равно потребуется немного подождать, пока сервер прервёт запрос. На некоторых этапах отменить запрос невозможно. Если не дождаться и нажать Ctrl+C второй раз, клиент завершит работу.

Клиент ClickHouse позволяет передавать внешние данные (внешние временные таблицы) при выполнении запросов. Дополнительная информация приведена в разделе Внешние данные для обработки запроса.

Псевдонимы

Вы можете использовать в REPL следующие псевдонимы:

  • \l - SHOW DATABASES
  • \d - SHOW TABLES
  • \c <DATABASE> - USE DATABASE
  • . - повторить последний запрос

Сочетания клавиш

  • Alt (Option) + Shift + e — открыть редактор с текущим запросом. Используемый редактор можно задать через переменную окружения EDITOR. По умолчанию используется vim.
  • Alt (Option) + # — закомментировать строку.
  • Ctrl + r — нечёткий поиск по истории.

Полный список всех доступных сочетаний клавиш см. в replxx.

Совет

Чтобы настроить корректную работу клавиши Meta (Option) в macOS:

iTerm2: перейдите в Preferences -> Profile -> Keys -> Left Option key и нажмите Esc+

Пакетный режим

Использование пакетного режима

Вместо интерактивной работы с клиентом ClickHouse его можно запустить в пакетном режиме. В пакетном режиме ClickHouse выполняет один запрос и сразу завершает работу — без интерактивного приглашения и цикла ввода команд.

Один запрос можно указать следующим образом:

$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)"
45

Вы также можете использовать параметр --query командной строки:

$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)"
10

Вы можете передать запрос через stdin:

$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client
4.5

При наличии таблицы messages вы также можете вставить данные из командной строки:

$ echo "Hello\nGoodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"

Если указан параметр --query, любые входные данные добавляются к запросу после символа перевода строки.

Вставка CSV-файла в удалённый сервис ClickHouse

В этом примере в существующую таблицу cell_towers в базе данных default вставляется CSV-файл cell_towers.csv с выборкой данных:

clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \
  --port 9440 \
  --user default \
  --password PASSWORD \
  --query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \
  < cell_towers.csv

Примеры вставки данных из командной строки

Данные из командной строки можно вставить несколькими способами. В примере ниже в таблицу ClickHouse вставляются две строки CSV-данных в пакетном режиме:

echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'\n2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \
  clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";

В приведённом ниже примере cat <<_EOF начинает heredoc, который считывает всё содержимое до повторного появления _EOF, а затем выводит его:

cat <<_EOF | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'
4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'
_EOF

В примере ниже содержимое файла file.csv выводится в stdout с помощью cat, а затем через конвейер передаётся на вход clickhouse-client:

cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";

В пакетном режиме формат данных по умолчанию — TabSeparated. Вы можете задать формат в предложении FORMAT запроса, как показано в примере выше. См. форматы.

Запросы с параметрами

Вы можете указывать параметры в запросе и передавать им значения через параметры командной строки. Это позволяет не форматировать запрос на стороне клиента, подставляя в него конкретные динамические значения. Например:

$ clickhouse-client --param_parName="[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}"
[1,2]

Параметры также можно задавать в интерактивном сеансе:

$ clickhouse-client
ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build).

#highlight-next-line
:) SET param_parName='[1, 2]';

SET param_parName = '[1, 2]'

Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977

Ok.

0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec.

#highlight-next-line
:) SELECT {parName:Array(UInt16)}

SELECT {parName:Array(UInt16)}

Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7

   ┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐
1. │ [1,2]                    │
   └──────────────────────────┘

1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.

Синтаксис запроса

В запросе заключите в фигурные скобки значения, которые нужно подставить с помощью параметров командной строки, в следующем формате:

{<name>:<data type>}
ПараметрОписание
nameИдентификатор заполнителя. Соответствующая настройка командной строки — --param_<name> = value.
data typeТип данных параметра.

Например, структура данных вида (integer, ('string', integer)) может иметь тип данных Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (также можно использовать и другие целочисленные типы).

В качестве параметров также можно передавать имя таблицы, имя базы данных и имена столбцов; в этом случае в качестве типа данных следует использовать Identifier.

Примеры

$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple="(10, ('dt', 10))" \
    --query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}"

$ clickhouse-client --param_tbl="numbers" --param_db="system" --param_col="number" --param_alias="top_ten" \
    --query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"

Генерация SQL с помощью ИИ

Клиент ClickHouse включает встроенные средства ИИ для генерации SQL-запросов по описанию на естественном языке. Эта функция помогает писать сложные запросы без глубокого знания SQL.

Поддержка ИИ работает сразу, если у вас задана переменная окружения OPENAI_API_KEY или ANTHROPIC_API_KEY. Дополнительные параметры см. в разделе Настройка.

Использование

Чтобы воспользоваться генерацией SQL с помощью ИИ, добавьте префикс ?? перед запросом на естественном языке:

:) ?? show all users who made purchases in the last 30 days

ИИ будет:

  1. Автоматически анализировать schema вашей базы данных
  2. Генерировать подходящий SQL на основе обнаруженных таблиц и столбцов
  3. Немедленно выполнять сгенерированный запрос

Пример

:) ?? count orders by product category

Starting AI SQL generation with schema discovery...
──────────────────────────────────────────────────

🔍 list_databases
   ➜ system, default, sales_db

🔍 list_tables_in_database
   database: sales_db
   ➜ orders, products, categories

🔍 get_schema_for_table
   database: sales_db
   table: orders
   ➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ...)

✨ SQL query generated successfully!
──────────────────────────────────────────────────

SELECT
    c.name AS category,
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count
FROM sales_db.orders o
JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id
JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY c.name
ORDER BY order_count DESC

Настройка

Для генерации SQL с помощью ИИ необходимо настроить ИИ-провайдера в файле конфигурации клиента ClickHouse. Можно использовать OpenAI, Anthropic или любой API-сервис, совместимый с OpenAI.

Резервный вариант с использованием переменных окружения

Если в настройках AI не указана конфигурация в файле конфигурации, клиент ClickHouse автоматически попытается использовать переменные окружения:

  1. Сначала проверяется переменная окружения OPENAI_API_KEY
  2. Если она не найдена, проверяется переменная окружения ANTHROPIC_API_KEY
  3. Если не найдена ни одна из них, функции AI будут отключены

Это позволяет быстро выполнить настройку без файла конфигурации:

# Using OpenAI
export OPENAI_API_KEY=your-openai-key
clickhouse-client

# Using Anthropic
export ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-key
clickhouse-client

Файл конфигурации

Чтобы более гибко управлять настройками ИИ, задайте их в файле конфигурации клиента ClickHouse, расположенном по одному из следующих путей:

  • $XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml (или ~/.config/clickhouse/config.xml, если XDG_CONFIG_HOME не задан) (формат XML)
  • $XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml (или ~/.config/clickhouse/config.yaml, если XDG_CONFIG_HOME не задан) (формат YAML)
  • ~/.clickhouse-client/config.xml (формат XML, устаревший путь)
  • ~/.clickhouse-client/config.yaml (формат YAML, устаревший путь)
  • Или укажите пользовательский путь с помощью --config-file
<config>
    <ai>
        <!-- Обязательно: ваш API-ключ (или задайте его через переменную окружения) -->
        <api_key>your-api-key-here</api_key>

        <!-- Обязательно: тип провайдера (openai, anthropic) -->
        <provider>openai</provider>

        <!-- Используемая модель (значения по умолчанию зависят от провайдера) -->
        <model>gpt-4o</model>

        <!-- Необязательно: пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов -->
        <!-- <base_url>https://openrouter.ai/api</base_url> -->

        <!-- Настройки доступа к schema -->
        <enable_schema_access>true</enable_schema_access>

        <!-- Параметры генерации -->
        <temperature>0.0</temperature>
        <max_tokens>1000</max_tokens>
        <timeout_seconds>30</timeout_seconds>
        <max_steps>10</max_steps>

        <!-- Необязательно: пользовательский системный запрос -->
        <!-- <system_prompt>Вы — экспертный помощник по ClickHouse SQL...</system_prompt> -->
    </ai>
</config>

Использование OpenAI-совместимых API (например, OpenRouter):

ai:
  provider: openai  # Use 'openai' for compatibility
  api_key: your-openrouter-api-key
  base_url: https://openrouter.ai/api/v1
  model: anthropic/claude-3.5-sonnet  # Use OpenRouter model naming

Примеры минимальной конфигурации:

# Minimal config - uses environment variable for API key
ai:
  provider: openai  # Will use OPENAI_API_KEY env var

# No config at all - automatic fallback
# (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY)

# Only override model - uses env var for API key
ai:
  provider: openai
  model: gpt-3.5-turbo

Параметры

Обязательные параметры
  • api_key - Ваш API-ключ для сервиса ИИ. Можно не указывать, если он задан через переменную окружения:
    • OpenAI: OPENAI_API_KEY
    • Anthropic: ANTHROPIC_API_KEY
    • Примечание: API-ключ в файле конфигурации имеет приоритет над переменной окружения
  • provider - Провайдер ИИ: openai или anthropic
    • Если не указан, автоматически выбирается на основе доступных переменных окружения
Конфигурация модели
  • model - Модель, которую нужно использовать (по умолчанию: зависит от провайдера)
    • OpenAI: gpt-4o, gpt-4, gpt-3.5-turbo и т. д.
    • Anthropic: claude-3-5-sonnet-20241022, claude-3-opus-20240229 и т. д.
    • OpenRouter: Используйте их схему именования моделей, например anthropic/claude-3.5-sonnet
Настройки подключения
  • base_url - Пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов (необязательно)
  • timeout_seconds - Тайм-аут запроса в секундах (по умолчанию: 30)
Изучение schema
  • enable_schema_access - Разрешить ИИ изучать schema базы данных (по умолчанию: true)
  • max_steps - Максимальное количество шагов вызова инструментов для изучения schema (по умолчанию: 10)
Параметры генерации
  • temperature - Управляет случайностью: 0.0 = детерминированно, 1.0 = более креативно (по умолчанию: 0.0)
  • max_tokens - Максимальная длина ответа в токенах (по умолчанию: 1000)
  • system_prompt - Пользовательские инструкции для ИИ (необязательно)

Как это работает

Генератор SQL на базе ИИ использует многоэтапный процесс:

Обнаружение schema

ИИ использует встроенные инструменты для изучения вашей базы данных:

  • Выводит список доступных баз данных
  • Находит таблицы в соответствующих базах данных
  • Анализирует структуру таблиц с помощью команд CREATE TABLE

Генерация запроса

На основе обнаруженной schema ИИ генерирует SQL, который:

  • Соответствует вашему намерению, выраженному на естественном языке
  • Использует правильные имена таблиц и столбцов
  • Применяет подходящие соединения и агрегации

Выполнение

Сгенерированный SQL автоматически выполняется, а результаты отображаются

Ограничения

  • Требуется активное подключение к интернету
  • Использование API ограничено по скорости и может повлечь расходы со стороны поставщика ИИ
  • Для сложных запросов может потребоваться несколько уточнений
  • ИИ имеет доступ только для чтения к информации о schema, но не к фактическим данным

Безопасность

  • API-ключи никогда не отправляются на серверы ClickHouse
  • ИИ видит только информацию о schema (имена таблиц, столбцов и типы), но не сами данные
  • Все сгенерированные запросы учитывают ваши текущие права доступа к базе данных

Строка подключения

Использование

Клиент ClickHouse также поддерживает подключение к серверу ClickHouse с помощью строки подключения, аналогичной строкам, используемым в MongoDB, PostgreSQL и MySQL. Она имеет следующий синтаксис:

clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]
Компонент (все необязательны)ОписаниеПо умолчанию
userИмя пользователя базы данных.default
passwordПароль пользователя базы данных. Если указан : и пароль пуст, клиент предложит ввести пароль пользователя.-
hosts_and_portsСписок хостов и необязательных портов host[:port] [, host:[port]], ....localhost:9000
databaseИмя базы данных.default
query_parametersСписок пар ключ-значение param1=value1[,&param2=value2], .... Для некоторых параметров значение не требуется. Имена параметров и их значения чувствительны к регистру.-

Примечания

Если имя пользователя, пароль или база данных указаны в строке подключения, их нельзя также указывать через --user, --password или --database (и наоборот).

Компонент host может быть либо именем хоста, либо адресом IPv4 или IPv6. Адреса IPv6 должны быть заключены в []:

clickhouse://[2001:db8::1234]

Строки подключения могут содержать несколько хостов. Клиент ClickHouse будет пытаться подключиться к этим хостам по порядку (слева направо). После установления соединения попытки подключения к оставшимся хостам не выполняются.

Строка подключения должна быть указана первым аргументом clickHouse-client. Строку подключения можно использовать вместе с произвольным количеством других параметров командной строки, кроме --host и --port.

Для query_parameters допустимы следующие ключи:

КлючОписание
secure (или s)Если указан этот ключ, клиент подключается к серверу по защищённому соединению (TLS). См. --secure в параметрах командной строки.

Процентное кодирование

Символы, не входящие в US-ASCII, пробелы и специальные символы в следующих параметрах должны быть закодированы с помощью процентного кодирования:

  • user
  • password
  • hosts
  • database
  • параметры запроса

Примеры

Подключитесь к localhost через порт 9000 и выполните запрос SELECT 1.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"

Подключитесь к localhost под пользователем john с паролем secret, указав хост 127.0.0.1 и порт 9000

clickhouse-client clickhouse://john:[email protected]:9000

Подключитесь к localhost от имени пользователя default, используя хост с адресом IPv6 [::1] и порт 9000.

clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000

Подключитесь к localhost через порт 9000 в многострочном режиме.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'

Подключитесь к localhost по порту 9000, используя пользователя default.

clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000

# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default

Подключитесь к localhost на порту 9000; по умолчанию будет использоваться база данных my_database.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database

# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database

Подключитесь к localhost на порту 9000, по умолчанию используйте базу данных my_database, указанную в строке подключения, а для защищённого соединения — сокращённый параметр s.

clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s

# equivalent to:
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s

Подключитесь к хосту по умолчанию, используя порт по умолчанию, пользователя по умолчанию и базу данных по умолчанию.

clickhouse-client clickhouse:

Подключитесь к хосту по умолчанию на порту по умолчанию от имени пользователя my_user без пароля.

clickhouse-client clickhouse://my_user@

# Using a blank password between : and @ means to asking the user to enter the password before starting the connection.
clickhouse-client clickhouse://my_user:@

Подключитесь к localhost, используя адрес электронной почты в качестве имени пользователя. Символ @ необходимо закодировать как %40.

clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000

Подключитесь к одному из двух хостов: 192.168.1.15, 192.168.1.25.

clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25

Формат идентификатора запроса

В интерактивном режиме клиент ClickHouse показывает идентификатор каждого запроса. По умолчанию он имеет следующий формат:

Query id: 927f137d-00f1-4175-8914-0dd066365e96

Пользовательский формат можно задать в файле конфигурации внутри тега query_id_formats. Заполнитель {query_id} в форматной строке заменяется идентификатором запроса. Внутри тега можно указать несколько форматных строк. Эту возможность можно использовать для генерации URL-адресов, упрощающих профилирование запросов.

Пример

<config>
  <query_id_formats>
    <speedscope>http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id}</speedscope>
  </query_id_formats>
</config>

При указанной выше конфигурации идентификатор запроса отображается в следующем формате:

speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d

Файлы конфигурации

Клиент ClickHouse использует первый из следующих существующих файлов:

  • Файл, указанный параметром -c [ -C, --config, --config-file ].
  • ./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]
  • $XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] (или ~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml], если XDG_CONFIG_HOME не задана)
  • ~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
  • /etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

См. пример файла конфигурации в репозитории ClickHouse: clickhouse-client.xml

<config>
    <user>username</user>
    <password>password</password>
    <secure>true</secure>
    <openSSL>
      <client>
        <caConfig>/etc/ssl/cert.pem</caConfig>
      </client>
    </openSSL>
</config>

Параметры переменных среды

Имя пользователя, пароль и хост можно задать с помощью переменных среды CLICKHOUSE_USER, CLICKHOUSE_PASSWORD и CLICKHOUSE_HOST. Аргументы командной строки --user, --password или --host, а также строка подключения (если она указана), имеют приоритет над переменными среды.

Параметры командной строки

Все параметры командной строки можно указать прямо в командной строке или задать по умолчанию в файле конфигурации.

Общие параметры

настройкаОписаниеПо умолчанию
-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>Расположение файла конфигурации клиента, если он не находится в одном из стандартных мест. См. Файлы конфигурации.-
--helpВывести краткую справку по использованию и завершить работу. Используйте вместе с --verbose, чтобы показать все доступные параметры, включая настройки запроса.-
--history_file <path-to-file>Путь к файлу, содержащему историю команд.-
--history_max_entriesМаксимальное количество записей в файле истории.1000000 (1 миллион)
--prompt <prompt>Указать собственное приглашение командной строки.display_name сервера
--verboseУвеличить подробность вывода.-
-V [ --version ]Вывести версию и завершить работу.-

Параметры подключения

настройкаDescriptionDefault
--connection <name>Имя предварительно настроенного подключения из файла конфигурации. См. Учетные данные подключения.-
-d [ --database ] <database>Выберите базу данных, которая будет использоваться по умолчанию для этого подключения.Текущая база данных из настроек сервера (default по умолчанию)
-h [ --host ] <host>Имя хоста сервера ClickHouse, к которому нужно подключиться. Это может быть имя хоста, IPv4- или IPv6-адрес. Можно указать несколько хостов, передав аргумент несколько раз.localhost
--jwt <value>Использовать JSON Web Token (JWT) для аутентификации.

JWT-аутентификация на сервере доступна только в ClickHouse Cloud.		-
loginЗапускает OAuth-поток Device Grant для аутентификации через IdP.

Для хостов ClickHouse Cloud параметры OAuth определяются автоматически, в противном случае их нужно указать через --oauth-url, --oauth-client-id и --oauth-audience.		-
--no-warningsОтключить показ предупреждений из system.warnings при подключении клиента к серверу.-
--no-server-client-version-messageПодавить сообщение о несовпадении версий сервера и клиента при подключении клиента к серверу.-
--password <password>Пароль пользователя базы данных. Пароль для подключения также можно указать в файле конфигурации. Если пароль не указан, клиент запросит его.-
--port <port>Порт, на котором сервер принимает подключения. Порты по умолчанию: 9440 (TLS) и 9000 (без TLS).

Обратите внимание: клиент использует собственный протокол, а не HTTP(S).		9440, если указан --secure, в противном случае 9000. Если имя хоста заканчивается на .clickhouse.cloud, по умолчанию всегда используется 9440.
-s [ --secure ]Использовать ли TLS.

Автоматически включается при подключении к порту 9440 (защищенный порт по умолчанию) или к ClickHouse Cloud.

Возможно, потребуется настроить CA‑сертификаты в файле конфигурации. Доступные настройки конфигурации такие же, как для конфигурации TLS на стороне сервера.		Автоматически включается при подключении к порту 9440 или к ClickHouse Cloud
--ssh-key-file <path-to-file>Файл, содержащий закрытый SSH-ключ для аутентификации на сервере.-
--ssh-key-passphrase <value>Кодовая фраза для закрытого SSH-ключа, указанного в --ssh-key-file.-
--tls-sni-override <server name>При использовании TLS — имя сервера (SNI), передаваемое во время рукопожатия.Хост, указанный через -h или --host.
-u [ --user ] <username>Пользователь базы данных, от имени которого выполняется подключение.default
Примечание

Вместо параметров --host, --port, --user и --password клиент также поддерживает строки подключения.

Параметры запроса

настройкаОписание
--param_<name>=<value>Значение подстановки для параметра запроса с параметрами.
-q [ --query ] <query>Запрос для выполнения в пакетном режиме. Его можно указать несколько раз (--query "SELECT 1" --query "SELECT 2") либо один раз, перечислив несколько запросов через точку с запятой (--query "SELECT 1; SELECT 2;"). В последнем случае запросы INSERT с форматами, отличными от VALUES, должны быть разделены пустыми строками.

Один запрос также можно указать без параметра: clickhouse-client "SELECT 1"

Нельзя использовать вместе с --queries-file.
--queries-file <path-to-file>Путь к файлу с запросами. --queries-file можно указывать несколько раз, например: --queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql.

Нельзя использовать вместе с --query.
-m [ --multiline ]Если указан, разрешает многострочные запросы (запрос не отправляется при нажатии Enter). Запросы будут отправляться только после завершения точкой с запятой.

Настройки запроса

Настройки запроса можно указать в клиенте как параметры командной строки, например:

$ clickhouse-client --max_threads 1

Список настроек см. в разделе Settings.

Параметры форматирования

настройкаDescriptionDefault
-f [ --format ] <format>Используйте указанный формат для вывода результата.

Список поддерживаемых форматов см. в разделе Форматы входных и выходных данных.		TabSeparated
--pager <command>Передавайте весь вывод в эту команду. Обычно это less (например, less -S для отображения широких наборов результатов) или аналогичная команда.-
-E [ --vertical ]Используйте формат Vertical для вывода результата. Это то же самое, что --format Vertical. В этом формате каждое значение выводится с новой строки, что удобно при отображении широких таблиц.-

Детали выполнения

настройкаОписаниеПо умолчанию
--enable-progress-table-toggleВключить переключение таблицы прогресса по нажатию управляющей клавиши (Space). Применимо только в интерактивном режиме, когда включён вывод таблицы прогресса.enabled
--hardware-utilizationВыводить в индикаторе выполнения информацию об использовании аппаратных ресурсов.-
--memory-usageЕсли указано, выводить использование памяти в stderr в неинтерактивном режиме.

Возможные значения:
none - не выводить использование памяти
default - выводить количество байтов
readable - выводить использование памяти в удобочитаемом формате		-
--print-profile-eventsВыводить пакеты ProfileEvents.-
--progressВыводить ход выполнения запроса.

Возможные значения:
tty|on|1|true|yes - вывод в терминал в интерактивном режиме
err - вывод в stderr в неинтерактивном режиме
off|0|false|no - отключить вывод прогресса		tty в интерактивном режиме, off в неинтерактивном (batch) режиме
--progress-tableВыводить таблицу прогресса с изменяющимися метриками во время выполнения запроса.

Возможные значения:
tty|on|1|true|yes - вывод в терминал в интерактивном режиме
err - вывод в stderr в неинтерактивном режиме
off|0|false|no - отключить таблицу прогресса		tty в интерактивном режиме, off в неинтерактивном (batch) режиме
--stacktraceВыводить стеки вызовов исключений.-
-t [ --time ]Выводить время выполнения запроса в stderr в неинтерактивном режиме (для бенчмарков).-