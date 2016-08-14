Клиент ClickHouse

ClickHouse предоставляет собственный клиент командной строки для выполнения SQL-запросов непосредственно к серверу ClickHouse. Он поддерживает как интерактивный режим (для выполнения запросов в реальном времени), так и пакетный режим (для сценариев и автоматизации). Результаты запросов можно выводить в терминал или экспортировать в файл; поддерживаются все форматы вывода ClickHouse, такие как Pretty, CSV, JSON и другие.

Клиент в реальном времени показывает ход выполнения запроса: индикатор прогресса, количество считанных строк, объём обработанных данных в байтах и время выполнения запроса. Он поддерживает как параметры командной строки, так и файлы конфигурации.

Чтобы загрузить ClickHouse, выполните:

curl https://clickhouse.com/ | sh

Чтобы установить и его, выполните:

sudo ./clickhouse install

См. Install ClickHouse, чтобы ознакомиться с другими вариантами установки.

Разные версии клиента и сервера совместимы между собой, однако некоторые функции могут быть недоступны в старых версиях клиента. Рекомендуется использовать одну и ту же версию клиента и сервера.

Примечание Если вы только скачали ClickHouse, но не установили его, используйте ./clickhouse client вместо clickhouse-client .

Чтобы подключиться к серверу ClickHouse, выполните:

$ clickhouse-client --host server ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build). Connecting to server:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.12.2. :)

При необходимости укажите дополнительные параметры подключения:

Настройка Описание --port <port> Порт, на котором сервер ClickHouse принимает подключения. Порты по умолчанию: 9440 (TLS) и 9000 (без TLS). Обратите внимание, что клиент ClickHouse использует нативный протокол, а не HTTP(S). -s [ --secure ] Использовать ли TLS (обычно определяется автоматически). -u [ --user ] <username> Пользователь базы данных, от имени которого нужно подключаться. По умолчанию используется пользователь default . --password <password> Пароль пользователя базы данных. Вы также можете указать пароль для подключения в файле конфигурации. Если пароль не указан, клиент запросит его. -c [ --config ] <path-to-file> Путь к файлу конфигурации клиента ClickHouse, если он находится не в одном из стандартных расположений. См. Файлы конфигурации. --connection <name> Имя предварительно настроенного подключения из файла конфигурации.

Полный список параметров командной строки см. в разделе Параметры командной строки.

Информация о вашем сервисе ClickHouse Cloud доступна в консоли ClickHouse Cloud. Выберите сервис, к которому нужно подключиться, и нажмите Connect:

Выберите Native — отобразятся сведения и пример команды clickhouse-client :

Вы можете хранить данные для подключения к одному или нескольким серверам ClickHouse в файле конфигурации.

Формат выглядит так:

<config> <connections_credentials> <connection> <name>default</name> <hostname>hostname</hostname> <port>9440</port> <secure>1</secure> <user>default</user> <password>password</password> <!-- <history_file></history_file> --> <!-- <history_max_entries></history_max_entries> --> <!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> --> <!-- <prompt></prompt> --> </connection> </connections_credentials> </config>

См. раздел о настройке файлов — там приведена дополнительная информация.

Примечание Чтобы сосредоточиться на синтаксисе запросов, в остальных примерах опущены параметры подключения ( --host , --port и т. д.). Не забудьте добавить их при использовании команд.

Чтобы запустить ClickHouse в интерактивном режиме, просто выполните:

clickhouse-client

Это откроет цикл Read-Eval-Print Loop (REPL), в котором можно интерактивно вводить SQL-запросы. После подключения появится приглашение, в котором можно вводить запросы:

ClickHouse client version 25.x.x.x Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x hostname :)

В интерактивном режиме выходной формат по умолчанию — PrettyCompact . Вы можете изменить формат в предложении FORMAT запроса или указав параметр командной строки --format . Чтобы использовать формат Vertical, можно использовать --vertical или указать \G в конце запроса. В этом формате каждое значение выводится на отдельной строке, что удобно для широких таблиц.

В интерактивном режиме по умолчанию всё введённое выполняется при нажатии Enter . Точка с запятой в конце запроса не требуется.

Вы можете запустить клиент ClickHouse с параметром -m, --multiline . Чтобы ввести многострочный запрос, введите обратную косую черту \ перед переводом строки. После нажатия Enter вам будет предложено ввести следующую строку запроса. Чтобы выполнить запрос, завершите его точкой с запятой и нажмите Enter .

Клиент ClickHouse основан на replxx (аналог readline ), поэтому поддерживает привычные сочетания клавиш и сохраняет историю. По умолчанию история записывается в ~/.clickhouse-client-history .

Чтобы выйти из клиента, нажмите Ctrl+D или введите вместо запроса одно из следующих значений:

exit или exit;

или quit или quit;

или q , Q или :q

, или logout или logout;

При обработке запроса клиент отображает:

Ход выполнения, который по умолчанию обновляется не чаще 10 раз в секунду. Для быстрых запросов он может не успеть отобразиться. Отформатированный запрос после разбора — для отладки. Результат в указанном формате. Количество строк в результате, прошедшее время и среднюю скорость обработки запроса. Все объёмы данных относятся к несжатым данным.

Вы можете отменить длительный запрос, нажав Ctrl+C . Однако вам всё равно потребуется немного подождать, пока сервер прервёт запрос. На некоторых этапах отменить запрос невозможно. Если не дождаться и нажать Ctrl+C второй раз, клиент завершит работу.

Клиент ClickHouse позволяет передавать внешние данные (внешние временные таблицы) при выполнении запросов. Дополнительная информация приведена в разделе Внешние данные для обработки запроса.

Вы можете использовать в REPL следующие псевдонимы:

\l - SHOW DATABASES

- SHOW DATABASES \d - SHOW TABLES

- SHOW TABLES \c <DATABASE> - USE DATABASE

- USE DATABASE . - повторить последний запрос

Alt (Option) + Shift + e — открыть редактор с текущим запросом. Используемый редактор можно задать через переменную окружения EDITOR . По умолчанию используется vim .

— открыть редактор с текущим запросом. Используемый редактор можно задать через переменную окружения . По умолчанию используется . Alt (Option) + # — закомментировать строку.

— закомментировать строку. Ctrl + r — нечёткий поиск по истории.

Полный список всех доступных сочетаний клавиш см. в replxx.

Совет Чтобы настроить корректную работу клавиши Meta (Option) в macOS: iTerm2: перейдите в Preferences -> Profile -> Keys -> Left Option key и нажмите Esc+

Вместо интерактивной работы с клиентом ClickHouse его можно запустить в пакетном режиме. В пакетном режиме ClickHouse выполняет один запрос и сразу завершает работу — без интерактивного приглашения и цикла ввода команд.

Один запрос можно указать следующим образом:

$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)" 45

Вы также можете использовать параметр --query командной строки:

$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)" 10

Вы можете передать запрос через stdin :

$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client 4.5

При наличии таблицы messages вы также можете вставить данные из командной строки:

$ echo "Hello

Goodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"

Если указан параметр --query , любые входные данные добавляются к запросу после символа перевода строки.

В этом примере в существующую таблицу cell_towers в базе данных default вставляется CSV-файл cell_towers.csv с выборкой данных:

clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \ --port 9440 \ --user default \ --password PASSWORD \ --query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \ < cell_towers.csv

Данные из командной строки можно вставить несколькими способами. В примере ниже в таблицу ClickHouse вставляются две строки CSV-данных в пакетном режиме:

echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'

2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \ clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";

В приведённом ниже примере cat <<_EOF начинает heredoc, который считывает всё содержимое до повторного появления _EOF , а затем выводит его:

cat <<_EOF | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV"; 3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00' 4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01' _EOF

В примере ниже содержимое файла file.csv выводится в stdout с помощью cat , а затем через конвейер передаётся на вход clickhouse-client :

cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";

В пакетном режиме формат данных по умолчанию — TabSeparated . Вы можете задать формат в предложении FORMAT запроса, как показано в примере выше. См. форматы.

Вы можете указывать параметры в запросе и передавать им значения через параметры командной строки. Это позволяет не форматировать запрос на стороне клиента, подставляя в него конкретные динамические значения. Например:

$ clickhouse-client --param_parName="[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}" [1,2]

Параметры также можно задавать в интерактивном сеансе:

$ clickhouse-client ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build). #highlight-next-line :) SET param_parName='[1, 2]'; SET param_parName = '[1, 2]' Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec. #highlight-next-line :) SELECT {parName:Array(UInt16)} SELECT {parName:Array(UInt16)} Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7 ┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐ 1. │ [1,2] │ └──────────────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.

В запросе заключите в фигурные скобки значения, которые нужно подставить с помощью параметров командной строки, в следующем формате:

{<name>:<data type>}

Параметр Описание name Идентификатор заполнителя. Соответствующая настройка командной строки — --param_<name> = value . data type Тип данных параметра.



Например, структура данных вида (integer, ('string', integer)) может иметь тип данных Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (также можно использовать и другие целочисленные типы).



В качестве параметров также можно передавать имя таблицы, имя базы данных и имена столбцов; в этом случае в качестве типа данных следует использовать Identifier .

$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple="(10, ('dt', 10))" \ --query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}" $ clickhouse-client --param_tbl="numbers" --param_db="system" --param_col="number" --param_alias="top_ten" \ --query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"

Клиент ClickHouse включает встроенные средства ИИ для генерации SQL-запросов по описанию на естественном языке. Эта функция помогает писать сложные запросы без глубокого знания SQL.

Поддержка ИИ работает сразу, если у вас задана переменная окружения OPENAI_API_KEY или ANTHROPIC_API_KEY . Дополнительные параметры см. в разделе Настройка.

Чтобы воспользоваться генерацией SQL с помощью ИИ, добавьте префикс ?? перед запросом на естественном языке:

:) ?? show all users who made purchases in the last 30 days

ИИ будет:

Автоматически анализировать schema вашей базы данных Генерировать подходящий SQL на основе обнаруженных таблиц и столбцов Немедленно выполнять сгенерированный запрос

:) ?? count orders by product category Starting AI SQL generation with schema discovery... ────────────────────────────────────────────────── 🔍 list_databases ➜ system, default, sales_db 🔍 list_tables_in_database database: sales_db ➜ orders, products, categories 🔍 get_schema_for_table database: sales_db table: orders ➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ...) ✨ SQL query generated successfully! ────────────────────────────────────────────────── SELECT c.name AS category, COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count FROM sales_db.orders o JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id GROUP BY c.name ORDER BY order_count DESC

Для генерации SQL с помощью ИИ необходимо настроить ИИ-провайдера в файле конфигурации клиента ClickHouse. Можно использовать OpenAI, Anthropic или любой API-сервис, совместимый с OpenAI.

Если в настройках AI не указана конфигурация в файле настроек, клиент ClickHouse автоматически попытается использовать переменные окружения:

Сначала проверяется переменная окружения OPENAI_API_KEY Если она не найдена, проверяется переменная окружения ANTHROPIC_API_KEY Если не найдена ни одна из них, функции AI будут отключены

Это позволяет быстро выполнить настройку без файла настроек:

# Using OpenAI export OPENAI_API_KEY=your-openai-key clickhouse-client # Using Anthropic export ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-key clickhouse-client

Чтобы более гибко управлять настройками ИИ, задайте их в файле конфигурации клиента ClickHouse, расположенном по одному из следующих путей:

$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml (или ~/.config/clickhouse/config.xml , если XDG_CONFIG_HOME не задан) (формат XML)

(или , если не задан) (формат XML) $XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml (или ~/.config/clickhouse/config.yaml , если XDG_CONFIG_HOME не задан) (формат YAML)

(или , если не задан) (формат YAML) ~/.clickhouse-client/config.xml (формат XML, устаревший путь)

(формат XML, устаревший путь) ~/.clickhouse-client/config.yaml (формат YAML, устаревший путь)

(формат YAML, устаревший путь) Или укажите пользовательский путь с помощью --config-file

XML

YAML <config> <ai> <!-- Обязательно: ваш API-ключ (или задайте его через переменную окружения) --> <api_key>your-api-key-here</api_key> <!-- Обязательно: тип провайдера (openai, anthropic) --> <provider>openai</provider> <!-- Используемая модель (значения по умолчанию зависят от провайдера) --> <model>gpt-4o</model> <!-- Необязательно: пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов --> <!-- <base_url>https://openrouter.ai/api</base_url> --> <!-- Настройки доступа к schema --> <enable_schema_access>true</enable_schema_access> <!-- Параметры генерации --> <temperature>0.0</temperature> <max_tokens>1000</max_tokens> <timeout_seconds>30</timeout_seconds> <max_steps>10</max_steps> <!-- Необязательно: пользовательский системный запрос --> <!-- <system_prompt>Вы — экспертный помощник по ClickHouse SQL...</system_prompt> --> </ai> </config> ai: # Обязательно: ваш API-ключ (или задайте его через переменную окружения) api_key: your-api-key-here # Обязательно: тип провайдера (openai, anthropic) provider: openai # Используемая модель model: gpt-4o # Необязательно: пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов # base_url: https://openrouter.ai/api # Включить доступ к schema — позволяет ИИ запрашивать информацию о базе данных и таблицах enable_schema_access: true # Параметры генерации temperature: 0.0 # Управляет случайностью (0.0 = детерминированный результат) max_tokens: 1000 # Максимальная длина ответа timeout_seconds: 30 # Тайм-аут запроса max_steps: 10 # Максимальное число шагов исследования schema # Необязательно: пользовательский системный запрос # system_prompt: | # Вы — экспертный помощник по ClickHouse SQL. Преобразуйте естественный язык в SQL. # Уделяйте внимание производительности и используйте оптимизации ClickHouse. # Всегда возвращайте исполняемый SQL без объяснений.

Использование OpenAI-совместимых API (например, OpenRouter):

ai: provider: openai # Use 'openai' for compatibility api_key: your-openrouter-api-key base_url: https://openrouter.ai/api/v1 model: anthropic/claude-3.5-sonnet # Use OpenRouter model naming

Примеры минимальной конфигурации:

# Minimal config - uses environment variable for API key ai: provider: openai # Will use OPENAI_API_KEY env var # No config at all - automatic fallback # (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY) # Only override model - uses env var for API key ai: provider: openai model: gpt-3.5-turbo

Обязательные параметры api_key - Ваш API-ключ для сервиса ИИ. Можно не указывать, если он задан через переменную окружения: OpenAI: OPENAI_API_KEY Anthropic: ANTHROPIC_API_KEY Примечание: API-ключ в файле конфигурации имеет приоритет над переменной окружения

- Ваш API-ключ для сервиса ИИ. Можно не указывать, если он задан через переменную окружения: provider - Провайдер ИИ: openai или anthropic Если не указан, автоматически выбирается на основе доступных переменных окружения

- Провайдер ИИ: или

Конфигурация модели model - Модель, которую нужно использовать (по умолчанию: зависит от провайдера) OpenAI: gpt-4o , gpt-4 , gpt-3.5-turbo и т. д. Anthropic: claude-3-5-sonnet-20241022 , claude-3-opus-20240229 и т. д. OpenRouter: Используйте их схему именования моделей, например anthropic/claude-3.5-sonnet

- Модель, которую нужно использовать (по умолчанию: зависит от провайдера)

Настройки подключения base_url - Пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов (необязательно)

- Пользовательская конечная точка API для OpenAI-совместимых сервисов (необязательно) timeout_seconds - Тайм-аут запроса в секундах (по умолчанию: 30 )

Изучение schema enable_schema_access - Разрешить ИИ изучать schema базы данных (по умолчанию: true )

- Разрешить ИИ изучать schema базы данных (по умолчанию: ) max_steps - Максимальное количество шагов вызова инструментов для изучения schema (по умолчанию: 10 )

Параметры генерации temperature - Управляет случайностью: 0.0 = детерминированно, 1.0 = более креативно (по умолчанию: 0.0 )

- Управляет случайностью: 0.0 = детерминированно, 1.0 = более креативно (по умолчанию: ) max_tokens - Максимальная длина ответа в токенах (по умолчанию: 1000 )

- Максимальная длина ответа в токенах (по умолчанию: ) system_prompt - Пользовательские инструкции для ИИ (необязательно)

Генератор SQL на базе ИИ использует многоэтапный процесс:

Обнаружение schema Обнаружение schema ИИ использует встроенные инструменты для изучения вашей базы данных: Выводит список доступных баз данных

Находит таблицы в соответствующих базах данных

Анализирует структуру таблиц с помощью команд CREATE TABLE Генерация запроса Генерация запроса На основе обнаруженной schema ИИ генерирует SQL, который: Соответствует вашему намерению, выраженному на естественном языке

Использует правильные имена таблиц и столбцов

Применяет подходящие соединения и агрегации Выполнение Выполнение Сгенерированный SQL автоматически выполняется, а результаты отображаются

Требуется активное подключение к интернету

Использование API ограничено по скорости и может повлечь расходы со стороны поставщика ИИ

Для сложных запросов может потребоваться несколько уточнений

ИИ имеет доступ только для чтения к информации о schema, но не к фактическим данным

API-ключи никогда не отправляются на серверы ClickHouse

ИИ видит только информацию о schema (имена таблиц, столбцов и типы), но не сами данные

Все сгенерированные запросы учитывают ваши текущие права доступа к базе данных

Клиент ClickHouse также поддерживает подключение к серверу ClickHouse с помощью строки подключения, аналогичной строкам, используемым в MongoDB, PostgreSQL и MySQL. Она имеет следующий синтаксис:

clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]

Компонент (все необязательны) Описание По умолчанию user Имя пользователя базы данных. default password Пароль пользователя базы данных. Если указан : и пароль пуст, клиент предложит ввести пароль пользователя. - hosts_and_ports Список хостов и необязательных портов host[:port] [, host:[port]], ... . localhost:9000 database Имя базы данных. default query_parameters Список пар ключ-значение param1=value1[,¶m2=value2], ... . Для некоторых параметров значение не требуется. Имена параметров и их значения чувствительны к регистру. -

Если имя пользователя, пароль или база данных указаны в строке подключения, их нельзя также указывать через --user , --password или --database (и наоборот).

Компонент host может быть либо именем хоста, либо адресом IPv4 или IPv6. Адреса IPv6 должны быть заключены в [] :

clickhouse://[2001:db8::1234]

Строки подключения могут содержать несколько хостов. Клиент ClickHouse будет пытаться подключиться к этим хостам по порядку (слева направо). После установления соединения попытки подключения к оставшимся хостам не выполняются.

Строка подключения должна быть указана первым аргументом clickHouse-client . Строку подключения можно использовать вместе с произвольным количеством других параметров командной строки, кроме --host и --port .

Для query_parameters допустимы следующие ключи:

Ключ Описание secure (или s ) Если указан этот ключ, клиент подключается к серверу по защищённому соединению (TLS). См. --secure в параметрах командной строки.

Процентное кодирование

Символы, не входящие в US-ASCII, пробелы и специальные символы в следующих параметрах должны быть закодированы с помощью процентного кодирования:

user

password

hosts

database

параметры запроса

Подключитесь к localhost через порт 9000 и выполните запрос SELECT 1 .

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"

Подключитесь к localhost под пользователем john с паролем secret , указав хост 127.0.0.1 и порт 9000

Подключитесь к localhost от имени пользователя default , используя хост с адресом IPv6 [::1] и порт 9000 .

clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000

Подключитесь к localhost через порт 9000 в многострочном режиме.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'

Подключитесь к localhost по порту 9000, используя пользователя default .

clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000 # equivalent to: clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default

Подключитесь к localhost на порту 9000; по умолчанию будет использоваться база данных my_database .

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database # equivalent to: clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database

Подключитесь к localhost на порту 9000, по умолчанию используйте базу данных my_database , указанную в строке подключения, а для защищённого соединения — сокращённый параметр s .

clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s # equivalent to: clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s

Подключитесь к хосту по умолчанию, используя порт по умолчанию, пользователя по умолчанию и базу данных по умолчанию.

clickhouse-client clickhouse:

Подключитесь к хосту по умолчанию на порту по умолчанию от имени пользователя my_user без пароля.

clickhouse-client clickhouse://my_user@ # Using a blank password between : and @ means to asking the user to enter the password before starting the connection. clickhouse-client clickhouse://my_user:@

Подключитесь к localhost , используя адрес электронной почты в качестве имени пользователя. Символ @ необходимо закодировать как %40 .

clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000

Подключитесь к одному из двух хостов: 192.168.1.15 , 192.168.1.25 .

clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25

В интерактивном режиме клиент ClickHouse показывает идентификатор каждого запроса. По умолчанию он имеет следующий формат:

Query id: 927f137d-00f1-4175-8914-0dd066365e96

Пользовательский формат можно задать в файле конфигурации внутри тега query_id_formats . Заполнитель {query_id} в форматной строке заменяется идентификатором запроса. Внутри тега можно указать несколько форматных строк. Эту возможность можно использовать для генерации URL-адресов, упрощающих профилирование запросов.

Пример

<config> <query_id_formats> <speedscope>http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id}</speedscope> </query_id_formats> </config>

При указанной выше конфигурации идентификатор запроса отображается в следующем формате:

speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d

Клиент ClickHouse использует первый из следующих существующих файлов:

Файл, указанный параметром -c [ -C, --config, --config-file ] .

. ./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]

$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] (или ~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] , если XDG_CONFIG_HOME не задана)

(или , если не задана) ~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

См. пример файла конфигурации в репозитории ClickHouse: clickhouse-client.xml

XML

YAML <config> <user>username</user> <password>password</password> <secure>true</secure> <openSSL> <client> <caConfig>/etc/ssl/cert.pem</caConfig> </client> </openSSL> </config> user: username password: 'password' secure: true openSSL: client: caConfig: '/etc/ssl/cert.pem'

Имя пользователя, пароль и хост можно задать с помощью переменных среды CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_PASSWORD и CLICKHOUSE_HOST . Аргументы командной строки --user , --password или --host , а также строка подключения (если она указана), имеют приоритет над переменными среды.

Все параметры командной строки можно указать прямо в командной строке или задать по умолчанию в файле конфигурации.

настройка Описание По умолчанию -c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file> Расположение файла конфигурации клиента, если он не находится в одном из стандартных мест. См. Файлы конфигурации. - --help Вывести краткую справку по использованию и завершить работу. Используйте вместе с --verbose , чтобы показать все доступные параметры, включая настройки запроса. - --history_file <path-to-file> Путь к файлу, содержащему историю команд. - --history_max_entries Максимальное количество записей в файле истории. 1000000 (1 миллион) --prompt <prompt> Указать собственное приглашение командной строки. display_name сервера --verbose Увеличить подробность вывода. - -V [ --version ] Вывести версию и завершить работу. -

настройка Description Default --connection <name> Имя предварительно настроенного подключения из файла конфигурации. См. Учетные данные подключения. - -d [ --database ] <database> Выберите базу данных, которая будет использоваться по умолчанию для этого подключения. Текущая база данных из настроек сервера ( default по умолчанию) -h [ --host ] <host> Имя хоста сервера ClickHouse, к которому нужно подключиться. Это может быть имя хоста, IPv4- или IPv6-адрес. Можно указать несколько хостов, передав аргумент несколько раз. localhost --jwt <value> Использовать JSON Web Token (JWT) для аутентификации.



JWT-аутентификация на сервере доступна только в ClickHouse Cloud. - login Запускает OAuth-поток Device Grant для аутентификации через IdP.



Для хостов ClickHouse Cloud параметры OAuth определяются автоматически, в противном случае их нужно указать через --oauth-url , --oauth-client-id и --oauth-audience . - --no-warnings Отключить показ предупреждений из system.warnings при подключении клиента к серверу. - --no-server-client-version-message Подавить сообщение о несовпадении версий сервера и клиента при подключении клиента к серверу. - --password <password> Пароль пользователя базы данных. Пароль для подключения также можно указать в файле конфигурации. Если пароль не указан, клиент запросит его. - --port <port> Порт, на котором сервер принимает подключения. Порты по умолчанию: 9440 (TLS) и 9000 (без TLS).



Обратите внимание: клиент использует собственный протокол, а не HTTP(S). 9440 , если указан --secure , в противном случае 9000 . Если имя хоста заканчивается на .clickhouse.cloud , по умолчанию всегда используется 9440 . -s [ --secure ] Использовать ли TLS.



Автоматически включается при подключении к порту 9440 (защищенный порт по умолчанию) или к ClickHouse Cloud.



Возможно, потребуется настроить CA‑сертификаты в файле конфигурации. Доступные настройки конфигурации такие же, как для конфигурации TLS на стороне сервера. Автоматически включается при подключении к порту 9440 или к ClickHouse Cloud --ssh-key-file <path-to-file> Файл, содержащий закрытый SSH-ключ для аутентификации на сервере. - --ssh-key-passphrase <value> Кодовая фраза для закрытого SSH-ключа, указанного в --ssh-key-file . - --tls-sni-override <server name> При использовании TLS — имя сервера (SNI), передаваемое во время рукопожатия. Хост, указанный через -h или --host . -u [ --user ] <username> Пользователь базы данных, от имени которого выполняется подключение. default

Примечание Вместо параметров --host , --port , --user и --password клиент также поддерживает строки подключения.

настройка Описание --param_<name>=<value> Значение подстановки для параметра запроса с параметрами. -q [ --query ] <query> Запрос для выполнения в пакетном режиме. Его можно указать несколько раз ( --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" ) либо один раз, перечислив несколько запросов через точку с запятой ( --query "SELECT 1; SELECT 2;" ). В последнем случае запросы INSERT с форматами, отличными от VALUES , должны быть разделены пустыми строками.



Один запрос также можно указать без параметра: clickhouse-client "SELECT 1"



Нельзя использовать вместе с --queries-file . --queries-file <path-to-file> Путь к файлу с запросами. --queries-file можно указывать несколько раз, например: --queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql .



Нельзя использовать вместе с --query . -m [ --multiline ] Если указан, разрешает многострочные запросы (запрос не отправляется при нажатии Enter). Запросы будут отправляться только после завершения точкой с запятой.

Настройки запроса можно указать в клиенте как параметры командной строки, например:

$ clickhouse-client --max_threads 1

Список настроек см. в разделе Settings.

настройка Description Default -f [ --format ] <format> Используйте указанный формат для вывода результата.



Список поддерживаемых форматов см. в разделе Форматы входных и выходных данных. TabSeparated --pager <command> Передавайте весь вывод в эту команду. Обычно это less (например, less -S для отображения широких наборов результатов) или аналогичная команда. - -E [ --vertical ] Используйте формат Vertical для вывода результата. Это то же самое, что --format Vertical . В этом формате каждое значение выводится с новой строки, что удобно при отображении широких таблиц. -