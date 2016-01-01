Настройка

При открытии подключения для управления поведением клиента можно использовать структуру Options. Доступны следующие настройки:

Параметр Тип По умолчанию Описание Protocol Protocol Native Транспортный протокол: Native (TCP) или HTTP . См. TCP и HTTP. Addr []string — Срез адресов host:port . Для нескольких узлов см. Подключение к нескольким узлам. Auth Auth — Учетные данные для аутентификации ( Database , Username , Password ). См. Аутентификация. TLS *tls.Config nil Конфигурация TLS. Ненулевое значение включает TLS. См. TLS. DialContext func(ctx, addr) (net.Conn, error) — Пользовательская функция установки соединения, определяющая, как создаются TCP-подключения. DialTimeout time.Duration 30s Максимальное время ожидания при открытии нового подключения. MaxOpenConns int MaxIdleConns + 5 Максимальное количество одновременно открытых подключений. MaxIdleConns int 5 Количество бездействующих подключений, которые сохраняются в пуле. ConnMaxLifetime time.Duration 1h Максимальное время жизни подключения в пуле. См. Пул подключений. ConnOpenStrategy ConnOpenStrategy ConnOpenInOrder Стратегия выбора узла из Addr . См. Подключение к нескольким узлам. BlockBufferSize uint8 2 Количество блоков, декодируемых параллельно. Более высокие значения повышают пропускную способность, но увеличивают расход памяти. Можно переопределить для отдельного запроса через context. Settings Settings — map настроек ClickHouse, применяемых к каждому запросу. Для отдельных запросов можно переопределить через context. Compression *Compression nil Сжатие на уровне блоков. См. Сжатие. ReadTimeout time.Duration — Максимальное время ожидания чтения с сервера в рамках одного вызова. FreeBufOnConnRelease bool false Если установлено значение true, буфер памяти подключения возвращается в пул при каждом запросе. Это снижает потребление памяти ценой небольшой дополнительной нагрузки на CPU. Logger *slog.Logger nil Структурированный логгер (Go log/slog ). См. Логирование. Debug bool false Устарело. Используйте Logger . Включает устаревший отладочный вывод в stdout. Debugf func(string, ...any) — Устарело. Используйте Logger . Пользовательская функция для отладочного логирования. Требует Debug: true . GetJWT GetJWTFunc — Обратный вызов, возвращающий JWT-токен для аутентификации в ClickHouse Cloud (только HTTPS). HttpHeaders map[string]string — Дополнительные HTTP-заголовки, отправляемые с каждым запросом (только для HTTP-транспорта). HttpUrlPath string — Дополнительный путь URL, добавляемый к HTTP-запросам (только для HTTP-транспорта). HttpMaxConnsPerHost int — Переопределяет MaxConnsPerHost в базовом http.Transport (только для HTTP-транспорта). TransportFunc func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error) — Пользовательская фабрика HTTP-транспорта. Транспорт по умолчанию передается для точечного переопределения (только для HTTP-транспорта). HTTPProxyURL *url.URL — URL HTTP-прокси для всех запросов (только для HTTP-транспорта).

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) { dialCount++ var d net.Dialer return d.DialContext(ctx, "tcp", addr) }, Debug: true, Debugf: func(format string, v ...interface{}) { fmt.Printf(format, v) }, Settings: clickhouse.Settings{ "max_execution_time": 60, }, Compression: &clickhouse.Compression{ Method: clickhouse.CompressionLZ4, }, DialTimeout: time.Duration(10) * time.Second, MaxOpenConns: 5, MaxIdleConns: 5, ConnMaxLifetime: time.Duration(10) * time.Minute, ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder, BlockBufferSize: 10, }) if err != nil { return err }

Полный пример

На базовом уровне все методы подключения клиента ( DSN/OpenDB/Open ) используют пакет Go tls для установки защищенного соединения. Клиент использует TLS, если структура Options содержит ненулевой указатель tls.Config .

env, err := GetNativeTestEnvironment() if err != nil { return err } cwd, err := os.Getwd() if err != nil { return err } t := &tls.Config{} caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt")) if err != nil { return err } caCertPool := x509.NewCertPool() successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert) if !successful { return err } t.RootCAs = caCertPool conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, TLS: t, }) if err != nil { return err } v, err := conn.ServerVersion() if err != nil { return err } fmt.Println(v.String())

Полный пример

Этой минимальной конфигурации TLS.Config обычно достаточно для подключения к защищённому собственному порту (обычно 9440) сервера ClickHouse. Если у сервера ClickHouse нет действительного сертификата (срок действия истёк, неверное имя хоста, сертификат не подписан общедоступным корневым центром сертификации), InsecureSkipVerify можно установить в true , но делать это настоятельно не рекомендуется.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, TLS: &tls.Config{ InsecureSkipVerify: true, }, }) if err != nil { return err } v, err := conn.ServerVersion()

Полный пример

Если требуются дополнительные параметры TLS, код приложения должен задать нужные поля в структуре tls.Config . Это может включать указание конкретных наборов шифров, принудительное использование определённой версии TLS (например, 1.2 или 1.3), добавление внутренней цепочки сертификатов CA, добавление клиентского сертификата (и закрытого ключа), если этого требует сервер ClickHouse, а также большинства других параметров, связанных с более специализированной настройкой безопасности.

Укажите структуру Auth в параметрах подключения, чтобы задать имя пользователя и пароль.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, }) if err != nil { return err } v, err := conn.ServerVersion()

Полный пример

Можно указать несколько адресов с помощью структуры Addr .

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, }) if err != nil { return err } v, err := conn.ServerVersion() if err != nil { return err } fmt.Println(v.String())

Полный пример

Доступны три стратегии подключения:

ConnOpenInOrder (по умолчанию) - адреса используются по порядку. Последующие адреса задействуются только при невозможности установить соединение с адресами, расположенными выше в списке. По сути, это стратегия переключения при отказе.

- Нагрузка распределяется между адресами по стратегии round-robin. ConnOpenRandom - Узел выбирается случайным образом из списка адресов.

- Нагрузка распределяется между адресами по стратегии round-robin. ConnOpenRandom - Узел выбирается случайным образом из списка адресов.

Это поведение можно настроить с помощью опции ConnOpenStrategy

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, }) if err != nil { return err } v, err := conn.ServerVersion() if err != nil { return err }

Полный пример

Клиент поддерживает пул подключений и повторно использует их для запросов по мере необходимости. Одновременно используется не более MaxOpenConns подключений, а максимальный размер пула задается параметром MaxIdleConns . Для выполнения каждого запроса клиент получает подключение из пула и затем возвращает его обратно для повторного использования. Подключение используется в течение всего времени жизни batch и освобождается при вызове Send() .

Нет гарантии, что для последующих запросов будет использовано то же самое подключение из пула, если только пользователь не задаст MaxOpenConns=1 . Это требуется редко, но может быть необходимо при использовании временных таблиц.

Также обратите внимание, что значение ConnMaxLifetime по умолчанию составляет 1 час. Это может приводить к ситуациям, когда нагрузка на ClickHouse распределяется неравномерно, если узлы покидают кластер. Например, если узел становится недоступен, подключения перераспределяются на другие узлы. По умолчанию эти подключения сохраняются и не обновляются в течение 1 часа, даже если проблемный узел возвращается в кластер. При высокой нагрузке рассмотрите возможность уменьшить это значение.

Пул подключений включен как для собственного протокола Native (TCP), так и для протокола HTTP.

Клиент поддерживает структурированное логирование через стандартный пакет Go log/slog с использованием поля Logger в Options . Поля Debug и Debugf считаются устаревшими, но по-прежнему работают для обратной совместимости (приоритет: Debugf > Logger > no-op).

import ( "log/slog" "os" ) // JSON structured logging logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{ Level: slog.LevelDebug, })) conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, Logger: logger, })

Вы также можете дополнить логгер контекстом приложения:

baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{ Level: slog.LevelInfo, })) enrichedLogger := baseLogger.With( slog.String("service", "my-service"), slog.String("environment", "production"), ) conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ // ... Logger: enrichedLogger, })

Полный пример

Поддержка методов сжатия зависит от используемого протокола. Для собственного протокола клиент поддерживает сжатие LZ4 и ZSTD . Оно выполняется только на уровне блоков. Чтобы включить сжатие, добавьте параметр Compression в настройки подключения.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{ Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)}, Auth: clickhouse.Auth{ Database: env.Database, Username: env.Username, Password: env.Password, }, Compression: &clickhouse.Compression{ Method: clickhouse.CompressionZSTD, }, MaxOpenConns: 1, }) ctx := context.Background() defer func() { conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example") }() conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example") if err = conn.Exec(ctx, ` CREATE TABLE example ( Col1 Array(String) ) Engine Memory `); err != nil { return err } batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example") if err != nil { return err } defer batch.Close() for i := 0; i < 1000; i++ { if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil { return err } } if err := batch.Send(); err != nil { return err }

Полный пример

При использовании транспорта HTTP доступны дополнительные методы сжатия: gzip , deflate и br . Подробности см. в разделе Database/SQL API - Compression.

Транспорт переключается одним параметром конфигурации — всё остальное в этом руководстве одинаково применимо к обоим вариантам. Вот что меняется:

TCP (собственный протокол) HTTP Порт по умолчанию 9000 (без шифрования), 9440 (TLS) 8123 (без шифрования), 8443 (TLS) Включение По умолчанию — не указывайте Protocol Protocol: clickhouse.HTTP или используйте DSN с http:// Сжатие lz4 , zstd lz4 , zstd , gzip , deflate , br Сессии Встроены (всегда активны) Явно — передайте session_id как параметр HTTP-заголовки — HttpHeaders , HttpUrlPath , HttpMaxConnsPerHost Пользовательский транспорт — TransportFunc JWT-аутентификация — GetJWT (HTTPS в ClickHouse Cloud) OpenTelemetry ( WithSpan ) ✅ Сервер поддерживает это; клиент пока не отправляет заголовок traceparent

Чтобы переключить любой API на HTTP: