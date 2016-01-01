Настройка

Настройки подключения

При открытии подключения для управления поведением клиента можно использовать структуру Options. Доступны следующие настройки:

ПараметрТипПо умолчаниюОписание
ProtocolProtocolNativeТранспортный протокол: Native (TCP) или HTTP. См. TCP и HTTP.
Addr[]stringСрез адресов host:port. Для нескольких узлов см. Подключение к нескольким узлам.
AuthAuthУчетные данные для аутентификации (Database, Username, Password). См. Аутентификация.
TLS*tls.ConfignilКонфигурация TLS. Ненулевое значение включает TLS. См. TLS.
DialContextfunc(ctx, addr) (net.Conn, error)Пользовательская функция установки соединения, определяющая, как создаются TCP-подключения.
DialTimeouttime.Duration30sМаксимальное время ожидания при открытии нового подключения.
MaxOpenConnsintMaxIdleConns + 5Максимальное количество одновременно открытых подключений.
MaxIdleConnsint5Количество бездействующих подключений, которые сохраняются в пуле.
ConnMaxLifetimetime.Duration1hМаксимальное время жизни подключения в пуле. См. Пул подключений.
ConnOpenStrategyConnOpenStrategyConnOpenInOrderСтратегия выбора узла из Addr. См. Подключение к нескольким узлам.
BlockBufferSizeuint82Количество блоков, декодируемых параллельно. Более высокие значения повышают пропускную способность, но увеличивают расход памяти. Можно переопределить для отдельного запроса через context.
SettingsSettingsmap настроек ClickHouse, применяемых к каждому запросу. Для отдельных запросов можно переопределить через context.
Compression*CompressionnilСжатие на уровне блоков. См. Сжатие.
ReadTimeouttime.DurationМаксимальное время ожидания чтения с сервера в рамках одного вызова.
FreeBufOnConnReleaseboolfalseЕсли установлено значение true, буфер памяти подключения возвращается в пул при каждом запросе. Это снижает потребление памяти ценой небольшой дополнительной нагрузки на CPU.
Logger*slog.LoggernilСтруктурированный логгер (Go log/slog). См. Логирование.
DebugboolfalseУстарело. Используйте Logger. Включает устаревший отладочный вывод в stdout.
Debugffunc(string, ...any)Устарело. Используйте Logger. Пользовательская функция для отладочного логирования. Требует Debug: true.
GetJWTGetJWTFuncОбратный вызов, возвращающий JWT-токен для аутентификации в ClickHouse Cloud (только HTTPS).
HttpHeadersmap[string]stringДополнительные HTTP-заголовки, отправляемые с каждым запросом (только для HTTP-транспорта).
HttpUrlPathstringДополнительный путь URL, добавляемый к HTTP-запросам (только для HTTP-транспорта).
HttpMaxConnsPerHostintПереопределяет MaxConnsPerHost в базовом http.Transport (только для HTTP-транспорта).
TransportFuncfunc(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)Пользовательская фабрика HTTP-транспорта. Транспорт по умолчанию передается для точечного переопределения (только для HTTP-транспорта).
HTTPProxyURL*url.URLURL HTTP-прокси для всех запросов (только для HTTP-транспорта).
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    DialContext: func(ctx context.Context, addr string) (net.Conn, error) {
        dialCount++
        var d net.Dialer
        return d.DialContext(ctx, "tcp", addr)
    },
    Debug: true,
    Debugf: func(format string, v ...interface{}) {
        fmt.Printf(format, v)
    },
    Settings: clickhouse.Settings{
        "max_execution_time": 60,
    },
    Compression: &clickhouse.Compression{
        Method: clickhouse.CompressionLZ4,
    },
    DialTimeout:      time.Duration(10) * time.Second,
    MaxOpenConns:     5,
    MaxIdleConns:     5,
    ConnMaxLifetime:  time.Duration(10) * time.Minute,
    ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenInOrder,
    BlockBufferSize: 10,
})
if err != nil {
    return err
}

Полный пример

TLS

На базовом уровне все методы подключения клиента (DSN/OpenDB/Open) используют пакет Go tls для установки защищенного соединения. Клиент использует TLS, если структура Options содержит ненулевой указатель tls.Config.

env, err := GetNativeTestEnvironment()
if err != nil {
    return err
}
cwd, err := os.Getwd()
if err != nil {
    return err
}
t := &tls.Config{}
caCert, err := ioutil.ReadFile(path.Join(cwd, "../../tests/resources/CAroot.crt"))
if err != nil {
    return err
}
caCertPool := x509.NewCertPool()
successful := caCertPool.AppendCertsFromPEM(caCert)
if !successful {
    return err
}
t.RootCAs = caCertPool
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    TLS: t,
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
    return err
}
fmt.Println(v.String())

Полный пример

Этой минимальной конфигурации TLS.Config обычно достаточно для подключения к защищённому собственному порту (обычно 9440) сервера ClickHouse. Если у сервера ClickHouse нет действительного сертификата (срок действия истёк, неверное имя хоста, сертификат не подписан общедоступным корневым центром сертификации), InsecureSkipVerify можно установить в true, но делать это настоятельно не рекомендуется.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.SslPort)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    TLS: &tls.Config{
        InsecureSkipVerify: true,
    },
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()

Полный пример

Если требуются дополнительные параметры TLS, код приложения должен задать нужные поля в структуре tls.Config. Это может включать указание конкретных наборов шифров, принудительное использование определённой версии TLS (например, 1.2 или 1.3), добавление внутренней цепочки сертификатов CA, добавление клиентского сертификата (и закрытого ключа), если этого требует сервер ClickHouse, а также большинства других параметров, связанных с более специализированной настройкой безопасности.

Аутентификация

Укажите структуру Auth в параметрах подключения, чтобы задать имя пользователя и пароль.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
})
if err != nil {
    return err
}

v, err := conn.ServerVersion()

Полный пример

Подключение к нескольким узлам

Можно указать несколько адресов с помощью структуры Addr.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
    return err
}
fmt.Println(v.String())

Полный пример

Доступны три стратегии подключения:

  • ConnOpenInOrder (по умолчанию) - адреса используются по порядку. Последующие адреса задействуются только при невозможности установить соединение с адресами, расположенными выше в списке. По сути, это стратегия переключения при отказе.
  • ConnOpenRoundRobin - Нагрузка распределяется между адресами по стратегии round-robin.
  • ConnOpenRandom - Узел выбирается случайным образом из списка адресов.

Это поведение можно настроить с помощью опции ConnOpenStrategy

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr:             []string{"127.0.0.1:9001", "127.0.0.1:9002", fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    ConnOpenStrategy: clickhouse.ConnOpenRoundRobin,
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
})
if err != nil {
    return err
}
v, err := conn.ServerVersion()
if err != nil {
    return err
}

Полный пример

Пул подключений

Клиент поддерживает пул подключений и повторно использует их для запросов по мере необходимости. Одновременно используется не более MaxOpenConns подключений, а максимальный размер пула задается параметром MaxIdleConns. Для выполнения каждого запроса клиент получает подключение из пула и затем возвращает его обратно для повторного использования. Подключение используется в течение всего времени жизни batch и освобождается при вызове Send().

Нет гарантии, что для последующих запросов будет использовано то же самое подключение из пула, если только пользователь не задаст MaxOpenConns=1. Это требуется редко, но может быть необходимо при использовании временных таблиц.

Также обратите внимание, что значение ConnMaxLifetime по умолчанию составляет 1 час. Это может приводить к ситуациям, когда нагрузка на ClickHouse распределяется неравномерно, если узлы покидают кластер. Например, если узел становится недоступен, подключения перераспределяются на другие узлы. По умолчанию эти подключения сохраняются и не обновляются в течение 1 часа, даже если проблемный узел возвращается в кластер. При высокой нагрузке рассмотрите возможность уменьшить это значение.

Пул подключений включен как для собственного протокола Native (TCP), так и для протокола HTTP.

Логирование

Клиент поддерживает структурированное логирование через стандартный пакет Go log/slog с использованием поля Logger в Options. Поля Debug и Debugf считаются устаревшими, но по-прежнему работают для обратной совместимости (приоритет: Debugf > Logger > no-op).

import (
    "log/slog"
    "os"
)

// JSON structured logging
logger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
    Level: slog.LevelDebug,
}))

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    Logger: logger,
})

Вы также можете дополнить логгер контекстом приложения:

baseLogger := slog.New(slog.NewJSONHandler(os.Stdout, &slog.HandlerOptions{
    Level: slog.LevelInfo,
}))
enrichedLogger := baseLogger.With(
    slog.String("service", "my-service"),
    slog.String("environment", "production"),
)

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    // ...
    Logger: enrichedLogger,
})

Полный пример

Сжатие

Поддержка методов сжатия зависит от используемого протокола. Для собственного протокола клиент поддерживает сжатие LZ4 и ZSTD. Оно выполняется только на уровне блоков. Чтобы включить сжатие, добавьте параметр Compression в настройки подключения.

conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr: []string{fmt.Sprintf("%s:%d", env.Host, env.Port)},
    Auth: clickhouse.Auth{
        Database: env.Database,
        Username: env.Username,
        Password: env.Password,
    },
    Compression: &clickhouse.Compression{
        Method: clickhouse.CompressionZSTD,
    },
    MaxOpenConns: 1,
})
ctx := context.Background()
defer func() {
    conn.Exec(ctx, "DROP TABLE example")
}()
conn.Exec(context.Background(), "DROP TABLE IF EXISTS example")
if err = conn.Exec(ctx, `
    CREATE TABLE example (
            Col1 Array(String)
    ) Engine Memory
    `); err != nil {
    return err
}
batch, err := conn.PrepareBatch(ctx, "INSERT INTO example")
if err != nil {
    return err
}
defer batch.Close()

for i := 0; i < 1000; i++ {
    if err := batch.Append([]string{strconv.Itoa(i), strconv.Itoa(i + 1), strconv.Itoa(i + 2), strconv.Itoa(i + 3)}); err != nil {
        return err
    }
}
if err := batch.Send(); err != nil {
    return err
}

Полный пример

При использовании транспорта HTTP доступны дополнительные методы сжатия: gzip, deflate и br. Подробности см. в разделе Database/SQL API - Compression.

TCP и HTTP

Транспорт переключается одним параметром конфигурации — всё остальное в этом руководстве одинаково применимо к обоим вариантам. Вот что меняется:

TCP (собственный протокол)HTTP
Порт по умолчанию9000 (без шифрования), 9440 (TLS)8123 (без шифрования), 8443 (TLS)
ВключениеПо умолчанию — не указывайте ProtocolProtocol: clickhouse.HTTP или используйте DSN с http://
Сжатиеlz4, zstdlz4, zstd, gzip, deflate, br
СессииВстроены (всегда активны)Явно — передайте session_id как параметр
HTTP-заголовкиHttpHeaders, HttpUrlPath, HttpMaxConnsPerHost
Пользовательский транспортTransportFunc
JWT-аутентификацияGetJWT (HTTPS в ClickHouse Cloud)
OpenTelemetry (WithSpan)Сервер поддерживает это; клиент пока не отправляет заголовок traceparent

Чтобы переключить любой API на HTTP:

// ClickHouse API over HTTP
conn, err := clickhouse.Open(&clickhouse.Options{
    Addr:     []string{"host:8123"},
    Protocol: clickhouse.HTTP,
    // ... auth, etc.
})

// database/sql over HTTP — via Options
conn := clickhouse.OpenDB(&clickhouse.Options{
    Addr:     []string{"host:8123"},
    Protocol: clickhouse.HTTP,
    // ... auth, etc.
})

// database/sql over HTTP — via DSN
conn, err := sql.Open("clickhouse", "http://host:8123?username=user&password=pass")