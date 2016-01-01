Настройка
Настройки подключения
При открытии подключения для управления поведением клиента можно использовать структуру Options. Доступны следующие настройки:
|Параметр
|Тип
|По умолчанию
|Описание
Protocol
Protocol
Native
|Транспортный протокол:
Native (TCP) или
HTTP. См. TCP и HTTP.
Addr
[]string
|—
|Срез адресов
host:port. Для нескольких узлов см. Подключение к нескольким узлам.
Auth
Auth
|—
|Учетные данные для аутентификации (
Database,
Username,
Password). См. Аутентификация.
TLS
*tls.Config
nil
|Конфигурация TLS. Ненулевое значение включает TLS. См. TLS.
DialContext
func(ctx, addr) (net.Conn, error)
|—
|Пользовательская функция установки соединения, определяющая, как создаются TCP-подключения.
DialTimeout
time.Duration
30s
|Максимальное время ожидания при открытии нового подключения.
MaxOpenConns
int
MaxIdleConns + 5
|Максимальное количество одновременно открытых подключений.
MaxIdleConns
int
5
|Количество бездействующих подключений, которые сохраняются в пуле.
ConnMaxLifetime
time.Duration
1h
|Максимальное время жизни подключения в пуле. См. Пул подключений.
ConnOpenStrategy
ConnOpenStrategy
ConnOpenInOrder
|Стратегия выбора узла из
Addr. См. Подключение к нескольким узлам.
BlockBufferSize
uint8
2
|Количество блоков, декодируемых параллельно. Более высокие значения повышают пропускную способность, но увеличивают расход памяти. Можно переопределить для отдельного запроса через context.
Settings
Settings
|—
|map настроек ClickHouse, применяемых к каждому запросу. Для отдельных запросов можно переопределить через context.
Compression
*Compression
nil
|Сжатие на уровне блоков. См. Сжатие.
ReadTimeout
time.Duration
|—
|Максимальное время ожидания чтения с сервера в рамках одного вызова.
FreeBufOnConnRelease
bool
false
|Если установлено значение true, буфер памяти подключения возвращается в пул при каждом запросе. Это снижает потребление памяти ценой небольшой дополнительной нагрузки на CPU.
Logger
*slog.Logger
nil
|Структурированный логгер (Go
log/slog). См. Логирование.
Debug
bool
false
|Устарело. Используйте
Logger. Включает устаревший отладочный вывод в stdout.
Debugf
func(string, ...any)
|—
|Устарело. Используйте
Logger. Пользовательская функция для отладочного логирования. Требует
Debug: true.
GetJWT
GetJWTFunc
|—
|Обратный вызов, возвращающий JWT-токен для аутентификации в ClickHouse Cloud (только HTTPS).
HttpHeaders
map[string]string
|—
|Дополнительные HTTP-заголовки, отправляемые с каждым запросом (только для HTTP-транспорта).
HttpUrlPath
string
|—
|Дополнительный путь URL, добавляемый к HTTP-запросам (только для HTTP-транспорта).
HttpMaxConnsPerHost
int
|—
|Переопределяет
MaxConnsPerHost в базовом
http.Transport (только для HTTP-транспорта).
TransportFunc
func(*http.Transport) (http.RoundTripper, error)
|—
|Пользовательская фабрика HTTP-транспорта. Транспорт по умолчанию передается для точечного переопределения (только для HTTP-транспорта).
HTTPProxyURL
*url.URL
|—
|URL HTTP-прокси для всех запросов (только для HTTP-транспорта).
TLS
На базовом уровне все методы подключения клиента (
DSN/OpenDB/Open) используют пакет Go tls для установки защищенного соединения. Клиент использует TLS, если структура Options содержит ненулевой указатель
tls.Config.
Этой минимальной конфигурации
TLS.Config обычно достаточно для подключения к защищённому собственному порту (обычно 9440) сервера ClickHouse. Если у сервера ClickHouse нет действительного сертификата (срок действия истёк, неверное имя хоста, сертификат не подписан общедоступным корневым центром сертификации),
InsecureSkipVerify можно установить в
true, но делать это настоятельно не рекомендуется.
Если требуются дополнительные параметры TLS, код приложения должен задать нужные поля в структуре
tls.Config. Это может включать указание конкретных наборов шифров, принудительное использование определённой версии TLS (например, 1.2 или 1.3), добавление внутренней цепочки сертификатов CA, добавление клиентского сертификата (и закрытого ключа), если этого требует сервер ClickHouse, а также большинства других параметров, связанных с более специализированной настройкой безопасности.
Аутентификация
Укажите структуру Auth в параметрах подключения, чтобы задать имя пользователя и пароль.
Подключение к нескольким узлам
Можно указать несколько адресов с помощью структуры
Addr.
Доступны три стратегии подключения:
ConnOpenInOrder(по умолчанию) - адреса используются по порядку. Последующие адреса задействуются только при невозможности установить соединение с адресами, расположенными выше в списке. По сути, это стратегия переключения при отказе.
ConnOpenRoundRobin- Нагрузка распределяется между адресами по стратегии round-robin.
ConnOpenRandom- Узел выбирается случайным образом из списка адресов.
Это поведение можно настроить с помощью опции
ConnOpenStrategy
Пул подключений
Клиент поддерживает пул подключений и повторно использует их для запросов по мере необходимости. Одновременно используется не более
MaxOpenConns подключений, а максимальный размер пула задается параметром
MaxIdleConns. Для выполнения каждого запроса клиент получает подключение из пула и затем возвращает его обратно для повторного использования. Подключение используется в течение всего времени жизни batch и освобождается при вызове
Send().
Нет гарантии, что для последующих запросов будет использовано то же самое подключение из пула, если только пользователь не задаст
MaxOpenConns=1. Это требуется редко, но может быть необходимо при использовании временных таблиц.
Также обратите внимание, что значение
ConnMaxLifetime по умолчанию составляет 1 час. Это может приводить к ситуациям, когда нагрузка на ClickHouse распределяется неравномерно, если узлы покидают кластер. Например, если узел становится недоступен, подключения перераспределяются на другие узлы. По умолчанию эти подключения сохраняются и не обновляются в течение 1 часа, даже если проблемный узел возвращается в кластер. При высокой нагрузке рассмотрите возможность уменьшить это значение.
Пул подключений включен как для собственного протокола Native (TCP), так и для протокола HTTP.
Логирование
Клиент поддерживает структурированное логирование через стандартный пакет Go
log/slog с использованием поля
Logger в
Options. Поля
Debug и
Debugf считаются устаревшими, но по-прежнему работают для обратной совместимости (приоритет:
Debugf >
Logger > no-op).
Вы также можете дополнить логгер контекстом приложения:
Сжатие
Поддержка методов сжатия зависит от используемого протокола. Для собственного протокола клиент поддерживает сжатие
LZ4 и
ZSTD. Оно выполняется только на уровне блоков. Чтобы включить сжатие, добавьте параметр
Compression в настройки подключения.
При использовании транспорта HTTP доступны дополнительные методы сжатия:
gzip,
deflate и
br. Подробности см. в разделе Database/SQL API - Compression.
TCP и HTTP
Транспорт переключается одним параметром конфигурации — всё остальное в этом руководстве одинаково применимо к обоим вариантам. Вот что меняется:
|TCP (собственный протокол)
|HTTP
|Порт по умолчанию
|9000 (без шифрования), 9440 (TLS)
|8123 (без шифрования), 8443 (TLS)
|Включение
|По умолчанию — не указывайте
Protocol
Protocol: clickhouse.HTTP или используйте DSN с
http://
|Сжатие
lz4,
zstd
lz4,
zstd,
gzip,
deflate,
br
|Сессии
|Встроены (всегда активны)
|Явно — передайте
session_id как параметр
|HTTP-заголовки
|—
HttpHeaders,
HttpUrlPath,
HttpMaxConnsPerHost
|Пользовательский транспорт
|—
TransportFunc
|JWT-аутентификация
|—
GetJWT (HTTPS в ClickHouse Cloud)
|OpenTelemetry (
WithSpan)
|✅
|Сервер поддерживает это; клиент пока не отправляет заголовок
traceparent
Чтобы переключить любой API на HTTP: