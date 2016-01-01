Введение
Добро пожаловать в ClickHouse! Ознакомьтесь со страницами ниже, чтобы узнать, как начать работу с ClickHouse - самой быстрой и наиболее эффективной по ресурсам системой для хранения данных в реальном времени и открытой базой данных.
|Страница
|Описание
|Что такое ClickHouse?
|Узнайте больше о том, что такое ClickHouse.
|Быстрый старт
|Руководство по быстрому старту, чтобы вы быстро начали работу.
|Расширенный учебник
|Уверены в базовых понятиях? Давайте сделаем что-то более интересное.
|Установка
|Узнайте о различных способах установки ClickHouse.
|Режимы развертывания
|Это руководство рассматривает четыре основных способа развертывания и использования ClickHouse.