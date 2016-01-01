Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Введение

Добро пожаловать в ClickHouse! Ознакомьтесь со страницами ниже, чтобы узнать, как начать работу с ClickHouse - самой быстрой и наиболее эффективной по ресурсам системой для хранения данных в реальном времени и открытой базой данных.

СтраницаОписание
Что такое ClickHouse?Узнайте больше о том, что такое ClickHouse.
Быстрый стартРуководство по быстрому старту, чтобы вы быстро начали работу.
Расширенный учебникУверены в базовых понятиях? Давайте сделаем что-то более интересное.
УстановкаУзнайте о различных способах установки ClickHouse.
Режимы развертыванияЭто руководство рассматривает четыре основных способа развертывания и использования ClickHouse.