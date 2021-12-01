Библиотеки для интеграции от сторонних разработчиков
"Disclaimer"
ClickHouse, Inc. не занимается поддержкой перечисленных ниже инструментов и библиотек и не проводит тщательного тестирования для проверки их качества.
Инфраструктурные продукты
- Реляционные системы управления базами данных
- Очереди сообщений
- Kafka
- clickhouse_sinker (использует Go client)
- stream-loader-clickhouse
- Kafka
- Потоковая обработка
- Хранилища объектов
- Оркестрация контейнеров
- Системы управления конфигурацией
- Мониторинг
- Graphite
- graphouse
- carbon-clickhouse
- graphite-clickhouse
- graphite-ch-optimizer - оптимизирует партиции таблиц *GraphiteMergeTree согласно правилам в конфигурации rollup
- Grafana
- Prometheus
- clickhouse_exporter
- PromHouse
- clickhouse_exporter (использует Go client)
- Nagios
- Zabbix
- Sematext
- Graphite
- Логирование
- Гео
- AutoML
Экосистемы вокруг языков программирования
- Python
- PHP
- R
- dplyr
- RClickhouse (использует clickhouse-cpp)
- Java
- Hadoop
- clickhouse-hdfs-loader (использует JDBC)
- Scala
- C#
- Elixir
- Ruby