Подключение Zing Data к ClickHouse

Zing Data — это платформа для исследования и визуализации данных. Zing Data подключается к ClickHouse, используя JS-драйвер, предоставленный ClickHouse.

Соберите данные для подключения.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Скачайте или посетите Zing Data Чтобы использовать Clickhouse с Zing Data на мобильных устройствах, скачайте приложение Zing data в Google Play Store или в Apple App Store.

Чтобы использовать Clickhouse с Zing Data на вебе, посетите веб-консоль Zing и создайте аккаунт. Добавьте источник данных Чтобы взаимодействовать с вашими данными ClickHouse через Zing Data, вам необходимо определить datasource . В меню мобильного приложения Zing Data выберите Sources , затем нажмите Add a Datasource .

Чтобы добавить источник данных в вебе, нажмите Data Sources в верхнем меню, затем нажмите New Datasource и выберите Clickhouse из выпадающего меню.

Заполните данные для подключения и нажмите Check Connection.

Если подключение прошло успешно, Zing предложит вам выбрать таблицы. Выберите необходимые таблицы и нажмите Save. Если Zing не может подключиться к вашему источнику данных, вы увидите сообщение с просьбой проверить учетные данные и повторить попытку. Если после проверки учетных данных и повторной попытки у вас все еще возникают проблемы,

После добавления источника данных Clickhouse он станет доступен для всех в вашей организации Zing, в разделе Data Sources / Sources.