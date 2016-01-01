Подключение Zing Data к ClickHouse
Zing Data — это платформа для исследования и визуализации данных. Zing Data подключается к ClickHouse, используя JS-драйвер, предоставленный ClickHouse.
Как подключиться
- Соберите данные для подключения.
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
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Скачайте или посетите Zing Data
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Чтобы использовать Clickhouse с Zing Data на мобильных устройствах, скачайте приложение Zing data в Google Play Store или в Apple App Store.
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Чтобы использовать Clickhouse с Zing Data на вебе, посетите веб-консоль Zing и создайте аккаунт.
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Добавьте источник данных
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Чтобы взаимодействовать с вашими данными ClickHouse через Zing Data, вам необходимо определить datasource. В меню мобильного приложения Zing Data выберите Sources, затем нажмите Add a Datasource.
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Чтобы добавить источник данных в вебе, нажмите Data Sources в верхнем меню, затем нажмите New Datasource и выберите Clickhouse из выпадающего меню.
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Заполните данные для подключения и нажмите Check Connection.
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Если подключение прошло успешно, Zing предложит вам выбрать таблицы. Выберите необходимые таблицы и нажмите Save. Если Zing не может подключиться к вашему источнику данных, вы увидите сообщение с просьбой проверить учетные данные и повторить попытку. Если после проверки учетных данных и повторной попытки у вас все еще возникают проблемы, свяжитесь с поддержкой Zing здесь.
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После добавления источника данных Clickhouse он станет доступен для всех в вашей организации Zing, в разделе Data Sources / Sources.
Создание графиков и панелей мониторинга в Zing Data
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После добавления вашего источника данных Clickhouse, нажмите Zing App на вебе или нажмите на источник данных на мобильном устройстве, чтобы начать создание графиков.
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Щелкните по таблице в списке таблиц, чтобы создать график.
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Используйте визуальный конструктор запросов, чтобы выбрать желаемые поля, агрегации и т.д., и нажмите Run Question.
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Если вы знакомы с SQL, вы также можете написать собственный SQL-запрос для выполнения запросов и создания графиков.
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Пример графика может выглядеть следующим образом. Вопрос можно сохранить, используя меню с тремя точками. Вы можете комментировать график, отмечать своих сотрудников, создавать оповещения в реальном времени, изменять тип графика и т.д.
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Панели мониторинга можно создать, используя значок "+" в разделе Dashboards на главном экране. Существующие вопросы можно перетаскивать, чтобы отобразить их на панели мониторинга.