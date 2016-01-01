Подключение TABLUM.IO к ClickHouse

Облачная версия TABLUM.IO доступна по адресу https://go.tablum.io/

примечание Вы можете установить самоуправляемую версию TABLUM.IO на своем сервере Linux в docker.

Сначала зарегистрируйтесь в TABLUM.IO, используя свою электронную почту, или выполните быструю авторизацию через учетные записи Google или Facebook.

Соберите данные для подключения к ClickHouse, перейдите на вкладку Connector и заполните поля URL хоста, порта, имени пользователя, пароля, имени базы данных и имени соединителя. После завершения заполнения этих полей нажмите кнопку Test connection, чтобы проверить данные, а затем нажмите Save connector for me, чтобы сделать его постоянным.

подсказка Убедитесь, что вы указали правильный HTTP порт и переключили режим SSL в соответствии с деталями вашего подключения.

подсказка Обычно порт составляет 8443 при использовании TLS или 8123, если TLS не используется.

Перейдите на вкладку Dataset. Выберите недавно созданный соединитель ClickHouse в выпадающем списке. В правой панели вы увидите список доступных таблиц и схем.

Введите запрос в SQL Console и нажмите Run Query. Результаты будут отображены в виде электронной таблицы.

подсказка Щелкните правой кнопкой мыши на имени колонки, чтобы открыть выпадающее меню с сортировкой, фильтрацией и другими действиями.

примечание С TABLUM.IO вы можете создавать и использовать несколько соединителей ClickHouse в своем аккаунте TABLUM.IO,

выполнять запросы к любым загруженным данным, независимо от источника данных,

делиться результатами как новой базой данных ClickHouse.

Узнайте больше о TABLUM.IO на https://tablum.io.