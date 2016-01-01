Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Подключение TABLUM.IO к ClickHouse

Откройте страницу запуска TABLUM.IO

Облачная версия TABLUM.IO доступна по адресу https://go.tablum.io/

примечание

Вы можете установить самоуправляемую версию TABLUM.IO на своем сервере Linux в docker.

1. Зарегистрируйтесь или войдите в сервис

Сначала зарегистрируйтесь в TABLUM.IO, используя свою электронную почту, или выполните быструю авторизацию через учетные записи Google или Facebook.

TABLUM.IO 0

2. Добавьте соединитель ClickHouse

Соберите данные для подключения к ClickHouse, перейдите на вкладку Connector и заполните поля URL хоста, порта, имени пользователя, пароля, имени базы данных и имени соединителя. После завершения заполнения этих полей нажмите кнопку Test connection, чтобы проверить данные, а затем нажмите Save connector for me, чтобы сделать его постоянным.

подсказка

Убедитесь, что вы указали правильный HTTP порт и переключили режим SSL в соответствии с деталями вашего подключения.

подсказка

Обычно порт составляет 8443 при использовании TLS или 8123, если TLS не используется.

TABLUM.IO 01

3. Выберите соединитель

Перейдите на вкладку Dataset. Выберите недавно созданный соединитель ClickHouse в выпадающем списке. В правой панели вы увидите список доступных таблиц и схем.

TABLUM.IO 02

4. Введите SQL запрос и выполните его

Введите запрос в SQL Console и нажмите Run Query. Результаты будут отображены в виде электронной таблицы.

подсказка

Щелкните правой кнопкой мыши на имени колонки, чтобы открыть выпадающее меню с сортировкой, фильтрацией и другими действиями.

TABLUM.IO 03
примечание

С TABLUM.IO вы можете

  • создавать и использовать несколько соединителей ClickHouse в своем аккаунте TABLUM.IO,
  • выполнять запросы к любым загруженным данным, независимо от источника данных,
  • делиться результатами как новой базой данных ClickHouse.

Узнать больше

Узнайте больше о TABLUM.IO на https://tablum.io.