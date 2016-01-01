Интеграции SQL-клиентов
В этом разделе рассматривается, как интегрировать ClickHouse с различными общими инструментами управления, анализа и визуализации баз данных.
|Инструмент
|Описание
|DataGrip
|Мощная IDE для работы с базами данных
|DBeaver
|Инструмент для администрирования и разработки баз данных
|DbVisualizer
|Инструмент для управления базами данных для разработчиков, DBA и аналитиков
|Jupyter Notebooks
|Интерактивные блокноты для кода, визуализаций и текста
|QStudio
|Бесплатный, открытый SQL GUI клиент
|TABLUM.IO
|Облачная платформа для визуализации данных