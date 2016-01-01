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Подключение Retool к ClickHouse

1. Соберите данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Создайте ресурс ClickHouse

Войдите в свой аккаунт Retool и перейдите на вкладку Ресурсы. Выберите "Создать новый" -> "Ресурс":

Создание нового ресурса

Выберите "JDBC" из списка доступных коннекторов:

Выбор JDBC коннектора

В мастере настройки убедитесь, что вы выбрали com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver в качестве "Имя драйвера":

Выбор правильного драйвера

Заполните свои учетные данные ClickHouse в следующем формате: jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD. Если ваша инстанция требует SSL или вы используете ClickHouse Cloud, добавьте &ssl=true к строке подключения, так что она будет выглядеть как jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true

Указание ваших учетных данных

После этого протестируйте ваше соединение:

Тестирование вашего соединения

Теперь вы сможете перейти к вашему приложению, используя ресурс ClickHouse.