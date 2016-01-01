Подключение Retool к ClickHouse
1. Соберите данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Создайте ресурс ClickHouse
Войдите в свой аккаунт Retool и перейдите на вкладку Ресурсы. Выберите "Создать новый" -> "Ресурс":
Выберите "JDBC" из списка доступных коннекторов:
В мастере настройки убедитесь, что вы выбрали
com.clickhouse.jdbc.ClickHouseDriver в качестве "Имя драйвера":
Заполните свои учетные данные ClickHouse в следующем формате:
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD.
Если ваша инстанция требует SSL или вы используете ClickHouse Cloud, добавьте
&ssl=true к строке подключения, так что она будет выглядеть как
jdbc:clickhouse://HOST:PORT/DATABASE?user=USERNAME&password=PASSWORD&ssl=true
После этого протестируйте ваше соединение:
Теперь вы сможете перейти к вашему приложению, используя ресурс ClickHouse.