QStudio - это бесплатный графический интерфейс SQL, который позволяет запускать SQL-скрипты, легко просматривать таблицы, строить графики и экспортировать результаты. Он работает на любой операционной системе с любой базой данных.

Подключение QStudio к ClickHouse

QStudio подключается к ClickHouse с использованием JDBC.

QStudio использует JDBC через HTTP(S) для подключения к ClickHouse; вам нужны:

конечная точка

номер порта

имя пользователя

пароль

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

QStudio доступен по адресу https://www.timestored.com/qstudio/download/

При первом открытии QStudio нажмите на меню Сервер->Добавить сервер или на кнопку добавления сервера на панели инструментов.

или на кнопку добавления сервера на панели инструментов. Затем задайте детали:

Тип сервера: Clickhouse.com Обратите внимание, что для хоста нужно УБЕДИТЬСЯ, что вы включили https:// Хост: https://abc.def.clickhouse.cloud Порт: 8443 Имя пользователя: default Пароль: XXXXXXXXXXX Нажмите Добавить

Если QStudio обнаружит, что у вас не установлен драйвер JDBC для ClickHouse, он предложит скачать его для вас:

Откройте редактор запросов и выполните запрос. Вы можете выполнять запросы с помощью

Ctrl + e - Выполняет выделенный текст

Ctrl + Enter - Выполняет текущую строку

Пример запроса:

Посмотрите QStudio, чтобы узнать о возможностях QStudio, а также документацию ClickHouse, чтобы узнать о возможностях ClickHouse.