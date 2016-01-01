QStudio - это бесплатный графический интерфейс SQL, который позволяет запускать SQL-скрипты, легко просматривать таблицы, строить графики и экспортировать результаты. Он работает на любой операционной системе с любой базой данных.
Подключение QStudio к ClickHouse
QStudio подключается к ClickHouse с использованием JDBC.
1. Соберите ваши данные ClickHouse
QStudio использует JDBC через HTTP(S) для подключения к ClickHouse; вам нужны:
- конечная точка
- номер порта
- имя пользователя
- пароль
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Скачайте QStudio
QStudio доступен по адресу https://www.timestored.com/qstudio/download/
3. Добавьте базу данных
- При первом открытии QStudio нажмите на меню Сервер->Добавить сервер или на кнопку добавления сервера на панели инструментов.
- Затем задайте детали:
- Тип сервера: Clickhouse.com
- Обратите внимание, что для хоста нужно УБЕДИТЬСЯ, что вы включили https:// Хост: https://abc.def.clickhouse.cloud Порт: 8443
- Имя пользователя: default
Пароль:
XXXXXXXXXXX
- Нажмите Добавить
Если QStudio обнаружит, что у вас не установлен драйвер JDBC для ClickHouse, он предложит скачать его для вас:
4. Запрос к ClickHouse
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Откройте редактор запросов и выполните запрос. Вы можете выполнять запросы с помощью
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Ctrl + e - Выполняет выделенный текст
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Ctrl + Enter - Выполняет текущую строку
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Пример запроса:
Следующие шаги
Посмотрите QStudio, чтобы узнать о возможностях QStudio, а также документацию ClickHouse, чтобы узнать о возможностях ClickHouse.