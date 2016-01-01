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QStudio - это бесплатный графический интерфейс SQL, который позволяет запускать SQL-скрипты, легко просматривать таблицы, строить графики и экспортировать результаты. Он работает на любой операционной системе с любой базой данных.

Подключение QStudio к ClickHouse

QStudio подключается к ClickHouse с использованием JDBC.

1. Соберите ваши данные ClickHouse

QStudio использует JDBC через HTTP(S) для подключения к ClickHouse; вам нужны:

  • конечная точка
  • номер порта
  • имя пользователя
  • пароль

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Скачайте QStudio

QStudio доступен по адресу https://www.timestored.com/qstudio/download/

3. Добавьте базу данных

  • При первом открытии QStudio нажмите на меню Сервер->Добавить сервер или на кнопку добавления сервера на панели инструментов.
  • Затем задайте детали:
Настройка новой базы данных
  1. Тип сервера: Clickhouse.com
  2. Обратите внимание, что для хоста нужно УБЕДИТЬСЯ, что вы включили https:// Хост: https://abc.def.clickhouse.cloud Порт: 8443
  3. Имя пользователя: default Пароль: XXXXXXXXXXX
  4. Нажмите Добавить

Если QStudio обнаружит, что у вас не установлен драйвер JDBC для ClickHouse, он предложит скачать его для вас:

4. Запрос к ClickHouse

  • Откройте редактор запросов и выполните запрос. Вы можете выполнять запросы с помощью

  • Ctrl + e - Выполняет выделенный текст

  • Ctrl + Enter - Выполняет текущую строку

  • Пример запроса:

Пример запроса

Следующие шаги

Посмотрите QStudio, чтобы узнать о возможностях QStudio, а также документацию ClickHouse, чтобы узнать о возможностях ClickHouse.