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Omni

Omni может подключаться к ClickHouse Cloud или развертыванию на-premise через официальный источник данных ClickHouse.

1. Соберите ваши данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Создайте источник данных ClickHouse

Перейдите в Admin -> Connections и нажмите кнопку "Добавить подключение" в правом верхнем углу.

Добавление нового подключения

Выберите ClickHouse. Введите свои учетные данные в форму.

Указание ваших учетных данных

Теперь вы можете выполнять запросы и визуализировать данные из ClickHouse в Omni.