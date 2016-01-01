Omni
Omni может подключаться к ClickHouse Cloud или развертыванию на-premise через официальный источник данных ClickHouse.
1. Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
-
ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
-
НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
-
ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Создайте источник данных ClickHouse
Перейдите в Admin -> Connections и нажмите кнопку "Добавить подключение" в правом верхнем углу.
Выберите
ClickHouse. Введите свои учетные данные в форму.
Теперь вы можете выполнять запросы и визуализировать данные из ClickHouse в Omni.