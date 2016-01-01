Подключение Metabase к ClickHouse

Metabase - это простое в использовании, open source UI средство для заданий вопросов о ваших данных. Metabase - это Java приложение, которое можно запустить, просто скачав JAR файл и запустив его с помощью java -jar metabase.jar . Metabase подключается к ClickHouse с помощью JDBC драйвера, который вы скачиваете и помещаете в папку plugins :

В этом руководстве вы зададите несколько вопросов о ваших данных ClickHouse с помощью Metabase и визуализируете ответы. Один из ответов будет выглядеть так:

Добавьте данные Если у вас нет набора данных, с которым можно работать, вы можете добавить один из примеров. В этом руководстве используется набор данных UK Price Paid, так что вы можете выбрать его. В той же категории документации есть несколько других наборов данных, которые можно рассмотреть.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Если у вас нет папки plugins , создайте ее как подпапку, где вы сохранили metabase.jar . Плагин - это JAR файл с именем clickhouse.metabase-driver.jar . Скачайте последнюю версию JAR файла по адресу https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest Сохраните clickhouse.metabase-driver.jar в папке plugins . Запустите (или перезапустите) Metabase, чтобы драйвер загрузился правильно. Доступ к Metabase по адресу http://hostname:3000. При первоначальном запуске вы увидите приветственный экран и должны будете пройти через список вопросов. Если вас попросят выбрать базу данных, выберите "Я добавлю свои данные позже":

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки администратора, чтобы перейти на вашу админстративную страницу Metabase. Нажмите на Добавить базу данных. Кроме того, вы можете нажать на вкладку Базы данных и выбрать кнопку Добавить базу данных. Если установка вашего драйвера сработала, вы увидите ClickHouse в выпадающем меню для Тип базы данных: Дайте вашей базе данных Отображаемое имя, которое является параметром Metabase - используйте любое имя, которое вам нравится. Введите данные для подключения к вашей базе данных ClickHouse. Включите безопасное соединение, если ваш сервер ClickHouse настроен на использование SSL. Например: Нажмите кнопку Сохранить, и Metabase просканирует вашу базу данных на наличие таблиц.

Выйдите из Настроек администратора, нажав кнопку Выйти из администратора в правом верхнем углу. В правом верхнем углу нажмите на меню + Новое и обратите внимание, что вы можете задавать вопросы, выполнять SQL запросы и строить панель инструментов: Например, вот SQL запрос, выполненный над таблицей с именем uk_price_paid , который возвращает среднюю цену, уплаченную по годам с 1995 по 2022 год:

Нажмите + Новое и выберите Вопрос. Обратите внимание, что вы можете сформировать вопрос, начиная с базы данных и таблицы. Например, следующий вопрос задается таблице с именем uk_price_paid в базе данных default . Вот простой вопрос, который рассчитывает среднюю цену по городам в графстве Большой Манчестер: Нажмите кнопку Визуализировать, чтобы увидеть результаты в табличном виде. Под результатами нажмите кнопку Визуализация, чтобы изменить визуализацию на столбчатую диаграмму (или любой из других доступных вариантов):

Найдите дополнительную информацию о Metabase и о том, как создавать панели инструментов, посетив документацию Metabase.