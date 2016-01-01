Подключение Metabase к ClickHouse
Metabase - это простое в использовании, open source UI средство для заданий вопросов о ваших данных. Metabase - это Java приложение, которое можно запустить, просто скачав JAR файл и запустив его с помощью
java -jar metabase.jar. Metabase подключается к ClickHouse с помощью JDBC драйвера, который вы скачиваете и помещаете в папку
plugins:
Цель
В этом руководстве вы зададите несколько вопросов о ваших данных ClickHouse с помощью Metabase и визуализируете ответы. Один из ответов будет выглядеть так:
Если у вас нет набора данных, с которым можно работать, вы можете добавить один из примеров. В этом руководстве используется набор данных UK Price Paid, так что вы можете выбрать его. В той же категории документации есть несколько других наборов данных, которые можно рассмотреть.
1. Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Скачайте плагин ClickHouse для Metabase
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Если у вас нет папки
plugins, создайте ее как подпапку, где вы сохранили
metabase.jar.
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Плагин - это JAR файл с именем
clickhouse.metabase-driver.jar. Скачайте последнюю версию JAR файла по адресу https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest
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Сохраните
clickhouse.metabase-driver.jarв папке
plugins.
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Запустите (или перезапустите) Metabase, чтобы драйвер загрузился правильно.
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Доступ к Metabase по адресу http://hostname:3000. При первоначальном запуске вы увидите приветственный экран и должны будете пройти через список вопросов. Если вас попросят выбрать базу данных, выберите "Я добавлю свои данные позже":
3. Подключите Metabase к ClickHouse
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Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки администратора, чтобы перейти на вашу админстративную страницу Metabase.
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Нажмите на Добавить базу данных. Кроме того, вы можете нажать на вкладку Базы данных и выбрать кнопку Добавить базу данных.
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Если установка вашего драйвера сработала, вы увидите ClickHouse в выпадающем меню для Тип базы данных:
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Дайте вашей базе данных Отображаемое имя, которое является параметром Metabase - используйте любое имя, которое вам нравится.
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Введите данные для подключения к вашей базе данных ClickHouse. Включите безопасное соединение, если ваш сервер ClickHouse настроен на использование SSL. Например:
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Нажмите кнопку Сохранить, и Metabase просканирует вашу базу данных на наличие таблиц.
4. Выполните SQL запрос
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Выйдите из Настроек администратора, нажав кнопку Выйти из администратора в правом верхнем углу.
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В правом верхнем углу нажмите на меню + Новое и обратите внимание, что вы можете задавать вопросы, выполнять SQL запросы и строить панель инструментов:
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Например, вот SQL запрос, выполненный над таблицей с именем
uk_price_paid, который возвращает среднюю цену, уплаченную по годам с 1995 по 2022 год:
5. Задайте вопрос
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Нажмите + Новое и выберите Вопрос. Обратите внимание, что вы можете сформировать вопрос, начиная с базы данных и таблицы. Например, следующий вопрос задается таблице с именем
uk_price_paidв базе данных
default. Вот простой вопрос, который рассчитывает среднюю цену по городам в графстве Большой Манчестер:
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Нажмите кнопку Визуализировать, чтобы увидеть результаты в табличном виде.
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Под результатами нажмите кнопку Визуализация, чтобы изменить визуализацию на столбчатую диаграмму (или любой из других доступных вариантов):
Узнайте больше
Найдите дополнительную информацию о Metabase и о том, как создавать панели инструментов, посетив документацию Metabase.