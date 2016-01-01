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Подключение Metabase к ClickHouse

Metabase - это простое в использовании, open source UI средство для заданий вопросов о ваших данных. Metabase - это Java приложение, которое можно запустить, просто скачав JAR файл и запустив его с помощью java -jar metabase.jar. Metabase подключается к ClickHouse с помощью JDBC драйвера, который вы скачиваете и помещаете в папку plugins:

Цель

В этом руководстве вы зададите несколько вопросов о ваших данных ClickHouse с помощью Metabase и визуализируете ответы. Один из ответов будет выглядеть так:

Круговая диаграмма

Добавьте данные

Если у вас нет набора данных, с которым можно работать, вы можете добавить один из примеров. В этом руководстве используется набор данных UK Price Paid, так что вы можете выбрать его. В той же категории документации есть несколько других наборов данных, которые можно рассмотреть.

1. Соберите ваши данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Скачайте плагин ClickHouse для Metabase

  1. Если у вас нет папки plugins, создайте ее как подпапку, где вы сохранили metabase.jar.

  2. Плагин - это JAR файл с именем clickhouse.metabase-driver.jar. Скачайте последнюю версию JAR файла по адресу https://github.com/clickhouse/metabase-clickhouse-driver/releases/latest

  3. Сохраните clickhouse.metabase-driver.jar в папке plugins.

  4. Запустите (или перезапустите) Metabase, чтобы драйвер загрузился правильно.

  5. Доступ к Metabase по адресу http://hostname:3000. При первоначальном запуске вы увидите приветственный экран и должны будете пройти через список вопросов. Если вас попросят выбрать базу данных, выберите "Я добавлю свои данные позже":

3. Подключите Metabase к ClickHouse

  1. Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу и выберите Настройки администратора, чтобы перейти на вашу админстративную страницу Metabase.

  2. Нажмите на Добавить базу данных. Кроме того, вы можете нажать на вкладку Базы данных и выбрать кнопку Добавить базу данных.

  3. Если установка вашего драйвера сработала, вы увидите ClickHouse в выпадающем меню для Тип базы данных:

    Добавить базу данных ClickHouse

  4. Дайте вашей базе данных Отображаемое имя, которое является параметром Metabase - используйте любое имя, которое вам нравится.

  5. Введите данные для подключения к вашей базе данных ClickHouse. Включите безопасное соединение, если ваш сервер ClickHouse настроен на использование SSL. Например:

    Детали подключения

  6. Нажмите кнопку Сохранить, и Metabase просканирует вашу базу данных на наличие таблиц.

4. Выполните SQL запрос

  1. Выйдите из Настроек администратора, нажав кнопку Выйти из администратора в правом верхнем углу.

  2. В правом верхнем углу нажмите на меню + Новое и обратите внимание, что вы можете задавать вопросы, выполнять SQL запросы и строить панель инструментов:

    Новое меню

  3. Например, вот SQL запрос, выполненный над таблицей с именем uk_price_paid, который возвращает среднюю цену, уплаченную по годам с 1995 по 2022 год:

    Выполнить SQL запрос

5. Задайте вопрос

  1. Нажмите + Новое и выберите Вопрос. Обратите внимание, что вы можете сформировать вопрос, начиная с базы данных и таблицы. Например, следующий вопрос задается таблице с именем uk_price_paid в базе данных default. Вот простой вопрос, который рассчитывает среднюю цену по городам в графстве Большой Манчестер:

    Новый вопрос

  2. Нажмите кнопку Визуализировать, чтобы увидеть результаты в табличном виде.

    Новый вопрос

  3. Под результатами нажмите кнопку Визуализация, чтобы изменить визуализацию на столбчатую диаграмму (или любой из других доступных вариантов):

    Визуализация круговой диаграммы

Узнайте больше

Найдите дополнительную информацию о Metabase и о том, как создавать панели инструментов, посетив документацию Metabase.

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