Интеграция Luzmo с ClickHouse

Чтобы подключиться к ClickHouse, перейдите на страницу Подключения, выберите Новое подключение, затем выберите ClickHouse в модальном окне Нового подключения.

Вам будет предложено предоставить хост, имя пользователя и пароль:

Хост : это хост, где ваша база данных ClickHouse доступна. Обратите внимание, что здесь разрешен только https , чтобы обеспечить безопасную передачу данных. Структура URL хоста ожидает: https://url-to-clickhouse-db:port/database . По умолчанию плагин будет подключаться к базе данных 'default' и порту 443. Указав базу данных после '/', вы можете настроить, к какой базе данных подключаться.

: это хост, где ваша база данных ClickHouse доступна. Обратите внимание, что здесь разрешен только , чтобы обеспечить безопасную передачу данных. Структура URL хоста ожидает: . По умолчанию плагин будет подключаться к базе данных 'default' и порту 443. Указав базу данных после '/', вы можете настроить, к какой базе данных подключаться. Имя пользователя : имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к вашему кластеру ClickHouse.

: имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к вашему кластеру ClickHouse. Пароль: пароль для подключения к вашему кластеру ClickHouse.

Пожалуйста, обратитесь к примерам в нашей документации для разработчиков, чтобы узнать, как создать соединение с ClickHouse через наш API.

После того как вы подключили ClickHouse, вы можете добавлять наборы данных, как объяснено здесь. Вы можете выбрать один или несколько наборов данных, доступных в вашем ClickHouse, и связать их в Luzmo, чтобы убедиться, что они могут использоваться вместе на дашборде. Также не забудьте ознакомиться с этой статьей о Подготовке ваших данных для аналитики.

Чтобы узнать, как добавлять наборы данных с помощью нашего API, пожалуйста, обратитесь к этому примеру в нашей документации для разработчиков.

Теперь вы можете использовать свои наборы данных для создания красивых (встраиваемых) дашбордов или даже для работы AI Аналитика Данных (Luzmo IQ), который может отвечать на вопросы ваших клиентов.