Интеграция Luzmo с ClickHouse
1. Настройка подключения к ClickHouse
Чтобы подключиться к ClickHouse, перейдите на страницу Подключения, выберите Новое подключение, затем выберите ClickHouse в модальном окне Нового подключения.
Вам будет предложено предоставить хост, имя пользователя и пароль:
- Хост: это хост, где ваша база данных ClickHouse доступна. Обратите внимание, что здесь разрешен только
https, чтобы обеспечить безопасную передачу данных. Структура URL хоста ожидает:
https://url-to-clickhouse-db:port/database. По умолчанию плагин будет подключаться к базе данных 'default' и порту 443. Указав базу данных после '/', вы можете настроить, к какой базе данных подключаться.
- Имя пользователя: имя пользователя, которое будет использоваться для подключения к вашему кластеру ClickHouse.
- Пароль: пароль для подключения к вашему кластеру ClickHouse.
Пожалуйста, обратитесь к примерам в нашей документации для разработчиков, чтобы узнать, как создать соединение с ClickHouse через наш API.
2. Добавление наборов данных
После того как вы подключили ClickHouse, вы можете добавлять наборы данных, как объяснено здесь. Вы можете выбрать один или несколько наборов данных, доступных в вашем ClickHouse, и связать их в Luzmo, чтобы убедиться, что они могут использоваться вместе на дашборде. Также не забудьте ознакомиться с этой статьей о Подготовке ваших данных для аналитики.
Чтобы узнать, как добавлять наборы данных с помощью нашего API, пожалуйста, обратитесь к этому примеру в нашей документации для разработчиков.
Теперь вы можете использовать свои наборы данных для создания красивых (встраиваемых) дашбордов или даже для работы AI Аналитика Данных (Luzmo IQ), который может отвечать на вопросы ваших клиентов.
Заметки по использованию
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Коннектор Luzmo ClickHouse использует HTTP API интерфейс (обычно работающий на порту 8123) для подключения.
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Если вы используете таблицы с движком таблиц
Distributed, некоторые графики Luzmo могут не сработать, когда
distributed_product_modeравен
deny. Это должно произойти только в том случае, если вы связываете таблицу с другой таблицей и используете эту связь в графике. В этом случае убедитесь, что вы установили
distributed_product_modeна другой вариант, который имеет смысл для вас в вашем кластере ClickHouse. Если вы используете ClickHouse Cloud, вы можете безопасно игнорировать эту настройку.
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Чтобы гарантировать, что только приложение Luzmo может получить доступ к вашему экземпляру ClickHouse, настоятельно рекомендуется в белый список диапазон статических IP-адресов Luzmo. Мы также рекомендуем использовать технического пользователя с правами только для чтения.
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Коннектор ClickHouse в настоящее время поддерживает следующие типы данных:
Тип ClickHouse Тип Luzmo UInt numeric Int numeric Float numeric Decimal numeric Date datetime DateTime datetime String hierarchy Enum hierarchy FixedString hierarchy UUID hierarchy Bool hierarchy