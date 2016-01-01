Интеграция Confluent Cloud с ClickHouse
Требования
Предполагается, что вы знакомы с:
- ClickHouse Connector Sink
- Confluent Cloud и Пользовательскими коннекторами.
Официальный коннектор Kafka от ClickHouse с Confluent Cloud
Установка на Confluent Cloud
Это краткое руководство, которое поможет вам начать работу с ClickHouse Sink Connector на Confluent Cloud. Для получения более подробной информации просмотрите официальную документацию Confluent.
Создание темы
Создать тему на Confluent Cloud довольно просто, и подробные инструкции можно найти здесь.
Важные замечания
- Имя темы Kafka должно совпадать с именем таблицы ClickHouse. Вы можете изменить это с помощью трансформатора (например,
ExtractTopic).
- Большее количество партиций не всегда означает лучшую производительность - смотрите наше предстоящее руководство для получения дополнительной информации и советов по производительности.
Установка коннектора
Вы можете скачать коннектор из нашего репозитория - пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии и сообщения о проблемах там же!
Перейдите в "Коннекторные плагины" -> "Добавить плагин" и используйте следующие настройки:
Пример:
Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
Настройка коннектора
Перейдите в
Connectors ->
Add Connector и используйте следующие настройки (обратите внимание, что значения являются только примерами):
Укажите конечные точки подключения
Вам необходимо указать список разрешенных конечных точек, доступ к которым может получить коннектор.
Вы должны использовать полное доменное имя (FQDN) при добавлении сетевых конечных точек.
Пример:
u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443
Вы должны указать порт HTTP(S). Коннектор пока не поддерживает нативный протокол.
Вы готовы!
Известные ограничения
- Пользовательские коннекторы должны использовать публичные интернет-конечные точки. Статические IP-адреса не поддерживаются.
- Вы можете переопределить некоторые свойства пользовательского коннектора. Смотрите полный список в официальной документации.
- Пользовательские коннекторы доступны только в некоторых регионах AWS
- Смотрите список ограничений пользовательских коннекторов в официальной документации