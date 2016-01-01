Интеграция Confluent Cloud с ClickHouse

Предполагается, что вы знакомы с:

Это краткое руководство, которое поможет вам начать работу с ClickHouse Sink Connector на Confluent Cloud. Для получения более подробной информации просмотрите официальную документацию Confluent.

Создать тему на Confluent Cloud довольно просто, и подробные инструкции можно найти здесь.

Имя темы Kafka должно совпадать с именем таблицы ClickHouse. Вы можете изменить это с помощью трансформатора (например, ExtractTopic ).

). Большее количество партиций не всегда означает лучшую производительность - смотрите наше предстоящее руководство для получения дополнительной информации и советов по производительности.

Вы можете скачать коннектор из нашего репозитория - пожалуйста, не стесняйтесь оставлять комментарии и сообщения о проблемах там же!

Перейдите в "Коннекторные плагины" -> "Добавить плагин" и используйте следующие настройки:

Пример:

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Перейдите в Connectors -> Add Connector и используйте следующие настройки (обратите внимание, что значения являются только примерами):

Вам необходимо указать список разрешенных конечных точек, доступ к которым может получить коннектор. Вы должны использовать полное доменное имя (FQDN) при добавлении сетевых конечных точек. Пример: u57swl97we.eu-west-1.aws.clickhouse.com:8443

примечание Вы должны указать порт HTTP(S). Коннектор пока не поддерживает нативный протокол.

Читать документацию.

Вы готовы!