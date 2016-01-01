Интеграция Amazon MSK с ClickHouse

Мы предполагаем:

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Один из способов увеличения производительности — это настройка размера пакета и количества записей, которые извлекаются из Kafka, добавив следующее в конфигурацию worker:

Конкретные значения, которые вы используете, будут зависеть от желаемого количества записей и размера записей. Например, значения по умолчанию:

Вы можете найти дополнительные детали (как по реализации, так и по другим соображениям) в официальной документации Kafka и Amazon MSK.

Чтобы MSK Connect мог подключаться к ClickHouse, рекомендуется, чтобы ваш кластер MSK находился в частной подсети с подключенной частной NAT для доступа в интернет. Инструкции по настройке приведены ниже. Обратите внимание, что публичные подсети поддерживаются, но не рекомендуются из-за необходимости постоянно назначать Elastic IP адрес вашему ENI, AWS предоставляет больше деталей здесь.