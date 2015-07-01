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Использование JupySQL с ClickHouse

В этом руководстве мы покажем интеграцию с ClickHouse.

Мы будем использовать JupySQL для выполнения запросов к ClickHouse. После загрузки данных мы визуализируем их с помощью SQL-диаграмм.

Интеграция между JupySQL и ClickHouse возможна благодаря использованию библиотеки clickhouse_sqlalchemy. Эта библиотека позволяет легко взаимодействовать между двумя системами и дает пользователям возможность подключаться к ClickHouse и передавать диалект SQL. После подключения пользователи могут выполнять SQL-запросы напрямую из родного интерфейса ClickHouse или из Jupyter notebook.

Примечание: вам, возможно, нужно будет перезапустить ядро, чтобы использовать обновленные пакеты.

Вы должны убедиться, что ваш Clickhouse запущен и доступен для следующих этапов. Вы можете использовать как локальную, так и облачную версию.

Примечание: вам нужно будет настроить строку подключения в зависимости от типа экземпляра, к которому вы пытаетесь подключиться (url, user, password). В приведенном ниже примере мы использовали локальный экземпляр. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с руководством.

  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
count()
1999657
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
pickup_ntaname
Morningside Heights
Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
Midtown-Midtown South
SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy
Murray Hill-Kips Bay
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
round(avg(tip_amount), 2)
1.68
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
passenger_countaverage_total_amount
022.69
115.97
217.15
316.76
417.33
516.35
616.04
759.8
836.41
99.81
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
pickup_datepickup_ntanamenumber_of_trips
2015-07-01Bushwick North2
2015-07-01Brighton Beach1
2015-07-01Briarwood-Jamaica Hills3
2015-07-01Williamsburg1
2015-07-01Queensbridge-Ravenswood-Long Island City9
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Пропуск выполнения...
пример гистограммы
второй пример гистограммы