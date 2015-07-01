Использование JupySQL с ClickHouse

В этом руководстве мы покажем интеграцию с ClickHouse.

Мы будем использовать JupySQL для выполнения запросов к ClickHouse. После загрузки данных мы визуализируем их с помощью SQL-диаграмм.

Интеграция между JupySQL и ClickHouse возможна благодаря использованию библиотеки clickhouse_sqlalchemy. Эта библиотека позволяет легко взаимодействовать между двумя системами и дает пользователям возможность подключаться к ClickHouse и передавать диалект SQL. После подключения пользователи могут выполнять SQL-запросы напрямую из родного интерфейса ClickHouse или из Jupyter notebook.

Примечание: вам, возможно, нужно будет перезапустить ядро, чтобы использовать обновленные пакеты.

Вы должны убедиться, что ваш Clickhouse запущен и доступен для следующих этапов. Вы можете использовать как локальную, так и облачную версию.

Примечание: вам нужно будет настроить строку подключения в зависимости от типа экземпляра, к которому вы пытаетесь подключиться (url, user, password). В приведенном ниже примере мы использовали локальный экземпляр. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с руководством.

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

count() 1999657

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

pickup_ntaname Morningside Heights Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square Midtown-Midtown South SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy Murray Hill-Kips Bay

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

round(avg(tip_amount), 2) 1.68

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

passenger_count average_total_amount 0 22.69 1 15.97 2 17.15 3 16.76 4 17.33 5 16.35 6 16.04 7 59.8 8 36.41 9 9.81

clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.

pickup_date pickup_ntaname number_of_trips 2015-07-01 Bushwick North 2 2015-07-01 Brighton Beach 1 2015-07-01 Briarwood-Jamaica Hills 3 2015-07-01 Williamsburg 1 2015-07-01 Queensbridge-Ravenswood-Long Island City 9