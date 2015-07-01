Использование JupySQL с ClickHouse
В этом руководстве мы покажем интеграцию с ClickHouse.
Мы будем использовать JupySQL для выполнения запросов к ClickHouse. После загрузки данных мы визуализируем их с помощью SQL-диаграмм.
Интеграция между JupySQL и ClickHouse возможна благодаря использованию библиотеки clickhouse_sqlalchemy. Эта библиотека позволяет легко взаимодействовать между двумя системами и дает пользователям возможность подключаться к ClickHouse и передавать диалект SQL. После подключения пользователи могут выполнять SQL-запросы напрямую из родного интерфейса ClickHouse или из Jupyter notebook.
Примечание: вам, возможно, нужно будет перезапустить ядро, чтобы использовать обновленные пакеты.
Вы должны убедиться, что ваш Clickhouse запущен и доступен для следующих этапов. Вы можете использовать как локальную, так и облачную версию.
Примечание: вам нужно будет настроить строку подключения в зависимости от типа экземпляра, к которому вы пытаетесь подключиться (url, user, password). В приведенном ниже примере мы использовали локальный экземпляр. Чтобы узнать больше об этом, ознакомьтесь с руководством.
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
|count()
|1999657
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
|pickup_ntaname
|Morningside Heights
|Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
|Midtown-Midtown South
|SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy
|Murray Hill-Kips Bay
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
|round(avg(tip_amount), 2)
|1.68
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
|passenger_count
|average_total_amount
|0
|22.69
|1
|15.97
|2
|17.15
|3
|16.76
|4
|17.33
|5
|16.35
|6
|16.04
|7
|59.8
|8
|36.41
|9
|9.81
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Готово.
|pickup_date
|pickup_ntaname
|number_of_trips
|2015-07-01
|Bushwick North
|2
|2015-07-01
|Brighton Beach
|1
|2015-07-01
|Briarwood-Jamaica Hills
|3
|2015-07-01
|Williamsburg
|1
|2015-07-01
|Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
|9
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Пропуск выполнения...