Dataflow Java Runner
Dataflow Java Runner позволяет выполнять пользовательские конвейеры Apache Beam на сервисе Dataflow Google Cloud. Этот подход предоставляет максимальную гибкость и хорошо подходит для сложных ETL процессов.
Как это работает
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Реализация конвейера
Чтобы использовать Java Runner, вам необходимо реализовать свой конвейер Beam, используя
ClickHouseIO- наш официальный коннектор Apache Beam. Для примеров кода и инструкций о том, как использовать
ClickHouseIO, пожалуйста, посетите ClickHouse Apache Beam.
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Развертывание
После того как ваш конвейер разработан и сконфигурирован, вы можете развернуть его в Dataflow, используя инструменты развертывания Google Cloud. Подробные инструкции по развертыванию представлены в документации Google Cloud Dataflow - Java Pipeline.
Примечание: Этот подход предполагает знакомство с фреймворком Beam и навыками программирования. Если вы предпочитаете решение без кода, рассмотрите возможность использования предварительно определенных шаблонов ClickHouse.