Dataflow Java Runner

Dataflow Java Runner позволяет выполнять пользовательские конвейеры Apache Beam на сервисе Dataflow Google Cloud. Этот подход предоставляет максимальную гибкость и хорошо подходит для сложных ETL процессов.

Реализация конвейера

Чтобы использовать Java Runner, вам необходимо реализовать свой конвейер Beam, используя ClickHouseIO - наш официальный коннектор Apache Beam. Для примеров кода и инструкций о том, как использовать ClickHouseIO , пожалуйста, посетите ClickHouse Apache Beam. Развертывание

После того как ваш конвейер разработан и сконфигурирован, вы можете развернуть его в Dataflow, используя инструменты развертывания Google Cloud. Подробные инструкции по развертыванию представлены в документации Google Cloud Dataflow - Java Pipeline.

Примечание: Этот подход предполагает знакомство с фреймворком Beam и навыками программирования. Если вы предпочитаете решение без кода, рассмотрите возможность использования предварительно определенных шаблонов ClickHouse.