Интеграция Google Dataflow с ClickHouse

Google Dataflow — это полностью управляемый сервис потоковой и батчевой обработки данных. Он поддерживает конвейеры, написанные на Java или Python, и основан на SDK Apache Beam.

Существуют два основных способа использования Google Dataflow с ClickHouse, оба из которых используют ClickHouseIO Apache Beam connector :

Java Runner позволяет пользователям реализовывать пользовательские конвейеры Dataflow с использованием интеграции ClickHouseIO из SDK Apache Beam. Этот подход предоставляет полную гибкость и контроль над логикой конвейера, позволяя пользователям адаптировать процесс ETL под конкретные требования. Однако этот вариант требует знаний программирования на Java и знакомства с фреймворком Apache Beam.

Высокая степень настройки.

Идеально подходит для сложных или продвинутых сценариев использования.

Требует кодирования и понимания API Beam.

ClickHouse предлагает предопределенные шаблоны, разработанные для конкретных случаев использования, таких как импорт данных из BigQuery в ClickHouse. Эти шаблоны готовы к использованию и упрощают процесс интеграции, что делает их отличным выбором для пользователей, предпочитающих решение без кода.

Кодирование на Beam не требуется.

Быстрая и простая настройка для простых случаев использования.

Подходит также для пользователей с минимальными навыками программирования.

Оба подхода полностью совместимы с Google Cloud и экосистемой ClickHouse, предлагая гибкость в зависимости от ваших технических знаний и требований проекта.