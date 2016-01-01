Интеграция Amazon Glue с ClickHouse

Amazon Glue — это полностью управляемый безсерверный сервис интеграции данных, предоставляемый Amazon Web Services (AWS). Он упрощает процесс обнаружения, подготовки и преобразования данных для аналитики, машинного обучения и разработки приложений.

Хотя в настоящее время нет доступного коннектора Glue для ClickHouse, можно использовать официальный JDBC коннектор для подключения и интеграции с ClickHouse:

Java

Python

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу документацию по Spark & JDBC.