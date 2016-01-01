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Подключение Explo к ClickHouse

Аналитика для клиентов на любой платформе. Разработано для красивой визуализации. Создано для простоты.

Цель

В этом руководстве вы подключите свои данные из ClickHouse к Explo и визуализируете результаты. График будет выглядеть так:

Explo Dashboard

Добавьте данные

Если у вас нет набора данных для работы, вы можете добавить один из примеров. Это руководство использует набор данных UK Price Paid, так что можно выбрать его. В той же категории документации есть и другие наборы для изучения.

1. Соберите свои данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Подключите Explo к ClickHouse

  1. Зарегистрируйтесь на Explo.

  2. Нажмите на вкладку data в левой боковой панели.

Data Tab
  1. Нажмите Connect Data Source в верхнем правом углу.
Connect Data Source
  1. Заполните информацию на странице Getting Started.
Getting Started
  1. Выберите Clickhouse.
Clickhouse
  1. Введите свои Clickhouse Credentials.
Credentials
  1. Настройте Security.
Security
  1. В Clickhouse, Whitelist the Explo IPs. 54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94 и 54.156.141.148

3. Создайте панель управления

  1. Перейдите на вкладку Dashboard в левой боковой панели навигации.
Dashboard
  1. Нажмите Create Dashboard в верхнем правом углу и назовите свою панель. Вы только что создали панель управления!
Create Dashboard
  1. Теперь вы должны видеть экран, который похож на следующий:
Explo Dashboard

4. Выполните SQL-запрос

  1. Получите имя своей таблицы из правой боковой панели под заголовком вашей схемы. Затем введите следующую команду в редакторе набора данных: SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100
Explo Dashboard
  1. Теперь нажмите выполнить и перейдите на вкладку предварительного просмотра, чтобы увидеть ваши данные.
Explo Dashboard

5. Постройте график

  1. Слева перетащите значок столбчатой диаграммы на экран.
Explo Dashboard
  1. Выберите набор данных. Теперь вы должны видеть экран, похожий на следующий:
Explo Dashboard
  1. Укажите county по оси X и Price по оси Y следующим образом:
Explo Dashboard
  1. Теперь измените агрегацию на AVG.
Explo Dashboard
  1. Теперь у нас есть средняя цена домов по ценовому сегменту!
Explo Dashboard

Узнайте больше

Дополнительную информацию об Explo и о том, как создавать панели управления, можно найти, посетив документацию Explo.