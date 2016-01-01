Подключение Explo к ClickHouse

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В этом руководстве вы подключите свои данные из ClickHouse к Explo и визуализируете результаты. График будет выглядеть так:

Добавьте данные Если у вас нет набора данных для работы, вы можете добавить один из примеров. Это руководство использует набор данных UK Price Paid, так что можно выбрать его. В той же категории документации есть и другие наборы для изучения.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Зарегистрируйтесь на Explo. Нажмите на вкладку data в левой боковой панели.

Нажмите Connect Data Source в верхнем правом углу.

Заполните информацию на странице Getting Started.

Выберите Clickhouse.

Введите свои Clickhouse Credentials.

Настройте Security.

В Clickhouse, Whitelist the Explo IPs. 54.211.43.19, 52.55.98.121, 3.214.169.94 и 54.156.141.148

Перейдите на вкладку Dashboard в левой боковой панели навигации.

Нажмите Create Dashboard в верхнем правом углу и назовите свою панель. Вы только что создали панель управления!

Теперь вы должны видеть экран, который похож на следующий:

Получите имя своей таблицы из правой боковой панели под заголовком вашей схемы. Затем введите следующую команду в редакторе набора данных: SELECT * FROM YOUR_TABLE_NAME LIMIT 100

Теперь нажмите выполнить и перейдите на вкладку предварительного просмотра, чтобы увидеть ваши данные.

Слева перетащите значок столбчатой диаграммы на экран.

Выберите набор данных. Теперь вы должны видеть экран, похожий на следующий:

Укажите county по оси X и Price по оси Y следующим образом:

Теперь измените агрегацию на AVG.

Теперь у нас есть средняя цена домов по ценовому сегменту!

Дополнительную информацию об Explo и о том, как создавать панели управления, можно найти, посетив документацию Explo.