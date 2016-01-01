Подключение Draxlr к ClickHouse

Draxlr предлагает интуитивно понятный интерфейс для подключения к вашей базе данных ClickHouse, позволяя вашей команде исследовать, визуализировать и публиковать инсайты за считанные минуты. Этот гайд проведет вас через шаги для успешного подключения.

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Нажмите на кнопку Connect a Database в навигационной панели. Выберите ClickHouse из списка доступных баз данных и нажмите "дальше". Выберите один из хостинг-сервисов и нажмите "дальше". Используйте любое имя в поле Connection Name. Добавьте данные подключения в форму.

Нажмите на кнопку Next и дождитесь установки соединения. Если соединение успешно, вы увидите страницу таблиц.

Нажмите на одну из таблиц в списке. Это перенесет вас на страницу исследования, чтобы увидеть данные в таблице. Вы можете начать добавлять фильтры, выполнять объединения и сортировку ваших данных.

Вы также можете использовать кнопку Graph и выбрать тип графика для визуализации данных.

Нажмите на кнопку Explore в навигационной панели. Нажмите кнопку Raw Query и введите ваш запрос в текстовом поле.

Нажмите на кнопку Execute Query, чтобы увидеть результаты.

После выполнения вашего запроса нажмите кнопку Save Query.

Вы можете ввести имя запроса в текстовом поле Query Name и выбрать папку для его категории. Вы также можете использовать вариант Add to dashboard, чтобы добавить результат на панель инструментов. Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить запрос.

Нажмите на кнопку Dashboards в навигационной панели.

Вы можете добавить новую панель, нажав на кнопку Add + в левом боковом меню. Чтобы добавить новый виджет, нажмите на кнопку Add в правом верхнем углу. Вы можете выбрать запрос из списка сохраненных запросов и выбрать тип визуализации, затем нажмите кнопку Add Dashboard Item.

Чтобы узнать больше о Draxlr, вы можете посетить документацию Draxlr.