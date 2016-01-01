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Подключение Draxlr к ClickHouse

Draxlr предлагает интуитивно понятный интерфейс для подключения к вашей базе данных ClickHouse, позволяя вашей команде исследовать, визуализировать и публиковать инсайты за считанные минуты. Этот гайд проведет вас через шаги для успешного подключения.

1. Получите ваши данные для доступа к ClickHouse

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Подключите Draxlr к ClickHouse

  1. Нажмите на кнопку Connect a Database в навигационной панели.

  2. Выберите ClickHouse из списка доступных баз данных и нажмите "дальше".

  3. Выберите один из хостинг-сервисов и нажмите "дальше".

  4. Используйте любое имя в поле Connection Name.

  5. Добавьте данные подключения в форму.

Форма подключения
  1. Нажмите на кнопку Next и дождитесь установки соединения. Если соединение успешно, вы увидите страницу таблиц.

4. Исследуйте ваши данные

  1. Нажмите на одну из таблиц в списке.

  2. Это перенесет вас на страницу исследования, чтобы увидеть данные в таблице.

  3. Вы можете начать добавлять фильтры, выполнять объединения и сортировку ваших данных.

Форма подключения
  1. Вы также можете использовать кнопку Graph и выбрать тип графика для визуализации данных.
Форма подключения

4. Использование SQL-запросов

  1. Нажмите на кнопку Explore в навигационной панели.

  2. Нажмите кнопку Raw Query и введите ваш запрос в текстовом поле.

Форма подключения
  1. Нажмите на кнопку Execute Query, чтобы увидеть результаты.

4. Сохранение вашего запроса

  1. После выполнения вашего запроса нажмите кнопку Save Query.
Форма подключения

  1. Вы можете ввести имя запроса в текстовом поле Query Name и выбрать папку для его категории.

  2. Вы также можете использовать вариант Add to dashboard, чтобы добавить результат на панель инструментов.

  3. Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить запрос.

5. Создание панелей мониторинга

  1. Нажмите на кнопку Dashboards в навигационной панели.
Форма подключения

  1. Вы можете добавить новую панель, нажав на кнопку Add + в левом боковом меню.

  2. Чтобы добавить новый виджет, нажмите на кнопку Add в правом верхнем углу.

  3. Вы можете выбрать запрос из списка сохраненных запросов и выбрать тип визуализации, затем нажмите кнопку Add Dashboard Item.

Узнайте больше

Чтобы узнать больше о Draxlr, вы можете посетить документацию Draxlr.