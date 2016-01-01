Подключение Draxlr к ClickHouse
Draxlr предлагает интуитивно понятный интерфейс для подключения к вашей базе данных ClickHouse, позволяя вашей команде исследовать, визуализировать и публиковать инсайты за считанные минуты. Этот гайд проведет вас через шаги для успешного подключения.
1. Получите ваши данные для доступа к ClickHouse
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Подключите Draxlr к ClickHouse
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Нажмите на кнопку Connect a Database в навигационной панели.
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Выберите ClickHouse из списка доступных баз данных и нажмите "дальше".
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Выберите один из хостинг-сервисов и нажмите "дальше".
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Используйте любое имя в поле Connection Name.
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Добавьте данные подключения в форму.
- Нажмите на кнопку Next и дождитесь установки соединения. Если соединение успешно, вы увидите страницу таблиц.
4. Исследуйте ваши данные
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Нажмите на одну из таблиц в списке.
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Это перенесет вас на страницу исследования, чтобы увидеть данные в таблице.
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Вы можете начать добавлять фильтры, выполнять объединения и сортировку ваших данных.
- Вы также можете использовать кнопку Graph и выбрать тип графика для визуализации данных.
4. Использование SQL-запросов
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Нажмите на кнопку Explore в навигационной панели.
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Нажмите кнопку Raw Query и введите ваш запрос в текстовом поле.
- Нажмите на кнопку Execute Query, чтобы увидеть результаты.
4. Сохранение вашего запроса
- После выполнения вашего запроса нажмите кнопку Save Query.
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Вы можете ввести имя запроса в текстовом поле Query Name и выбрать папку для его категории.
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Вы также можете использовать вариант Add to dashboard, чтобы добавить результат на панель инструментов.
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Нажмите кнопку Save, чтобы сохранить запрос.
5. Создание панелей мониторинга
- Нажмите на кнопку Dashboards в навигационной панели.
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Вы можете добавить новую панель, нажав на кнопку Add + в левом боковом меню.
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Чтобы добавить новый виджет, нажмите на кнопку Add в правом верхнем углу.
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Вы можете выбрать запрос из списка сохраненных запросов и выбрать тип визуализации, затем нажмите кнопку Add Dashboard Item.
Узнайте больше
Чтобы узнать больше о Draxlr, вы можете посетить документацию Draxlr.