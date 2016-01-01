Подключение DbVisualizer к ClickHouse
Запуск или загрузка DbVisualizer
DbVisualizer доступен по адресу https://www.dbvis.com/download/
1. Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Управление встроенными JDBC драйверами
В DbVisualizer включены самые современные JDBC драйверы для ClickHouse. Он имеет полное управление JDBC драйверами, которое указывает на последние версии, а также исторические версии драйверов.
3. Подключение к ClickHouse
Для подключения к базе данных с помощью DbVisualizer, сначала необходимо создать и настроить Соединение Базы Данных.
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Создайте новое соединение из Database->Create Database Connection и выберите драйвер для вашей базы данных из всплывающего меню.
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Откроется вкладка Object View для нового соединения.
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Введите имя для соединения в поле Name и, при желании, введите описание соединения в поле Notes.
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Оставьте Database Type как Auto Detect.
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Если выбранный драйвер в Driver Type отмечен зеленой галочкой, он готов к использованию. Если он не отмечен зеленой галочкой, возможно, вам придется настроить драйвер в Driver Manager.
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Введите информацию о сервере базы данных в оставшихся полях.
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Проверьте, что сетевое соединение может быть установлено с указанным адресом и портом, нажав кнопку Ping Server.
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Если результат от Ping Server показывает, что сервер доступен, нажмите Connect, чтобы подключиться к серверу базы данных.
Смотрите Устранение проблем с подключением для получения рекомендаций, если у вас возникли проблемы с подключением к базе данных.
Узнайте больше
Для получения дополнительной информации о DbVisualizer посетите документацию DbVisualizer.