Перейти к основному содержимому
Перейти к основному содержимому

Подключение DbVisualizer к ClickHouse

Запуск или загрузка DbVisualizer

DbVisualizer доступен по адресу https://www.dbvis.com/download/

1. Соберите ваши данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Управление встроенными JDBC драйверами

В DbVisualizer включены самые современные JDBC драйверы для ClickHouse. Он имеет полное управление JDBC драйверами, которое указывает на последние версии, а также исторические версии драйверов.

DbVisualizer 01

3. Подключение к ClickHouse

Для подключения к базе данных с помощью DbVisualizer, сначала необходимо создать и настроить Соединение Базы Данных.

  1. Создайте новое соединение из Database->Create Database Connection и выберите драйвер для вашей базы данных из всплывающего меню.

  2. Откроется вкладка Object View для нового соединения.

  3. Введите имя для соединения в поле Name и, при желании, введите описание соединения в поле Notes.

  4. Оставьте Database Type как Auto Detect.

  5. Если выбранный драйвер в Driver Type отмечен зеленой галочкой, он готов к использованию. Если он не отмечен зеленой галочкой, возможно, вам придется настроить драйвер в Driver Manager.

  6. Введите информацию о сервере базы данных в оставшихся полях.

  7. Проверьте, что сетевое соединение может быть установлено с указанным адресом и портом, нажав кнопку Ping Server.

  8. Если результат от Ping Server показывает, что сервер доступен, нажмите Connect, чтобы подключиться к серверу базы данных.

подсказка

Смотрите Устранение проблем с подключением для получения рекомендаций, если у вас возникли проблемы с подключением к базе данных.

Узнайте больше

Для получения дополнительной информации о DbVisualizer посетите документацию DbVisualizer.