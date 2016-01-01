Подключение DbVisualizer к ClickHouse

DbVisualizer доступен по адресу https://www.dbvis.com/download/

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

В DbVisualizer включены самые современные JDBC драйверы для ClickHouse. Он имеет полное управление JDBC драйверами, которое указывает на последние версии, а также исторические версии драйверов.

Для подключения к базе данных с помощью DbVisualizer, сначала необходимо создать и настроить Соединение Базы Данных.

Создайте новое соединение из Database->Create Database Connection и выберите драйвер для вашей базы данных из всплывающего меню. Откроется вкладка Object View для нового соединения. Введите имя для соединения в поле Name и, при желании, введите описание соединения в поле Notes. Оставьте Database Type как Auto Detect. Если выбранный драйвер в Driver Type отмечен зеленой галочкой, он готов к использованию. Если он не отмечен зеленой галочкой, возможно, вам придется настроить драйвер в Driver Manager. Введите информацию о сервере базы данных в оставшихся полях. Проверьте, что сетевое соединение может быть установлено с указанным адресом и портом, нажав кнопку Ping Server. Если результат от Ping Server показывает, что сервер доступен, нажмите Connect, чтобы подключиться к серверу базы данных.