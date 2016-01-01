Подключение DBeaver к ClickHouse

DBeaver доступен в нескольких версиях. В этом руководстве используется DBeaver Community. Ознакомьтесь с различными версиями и возможностями здесь. DBeaver подключается к ClickHouse с использованием JDBC.

примечание Пожалуйста, используйте DBeaver версии 23.1.0 или выше для улучшенной поддержки Nullable колонок в ClickHouse.

DBeaver использует JDBC через HTTP(S) для подключения к ClickHouse; вам необходимо:

конечная точка

номер порта

имя пользователя

пароль

DBeaver доступен по адресу https://dbeaver.io/download/

Либо используйте меню Database > New Database Connection, либо значок New Database Connection в Database Navigator, чтобы открыть диалог Connect to a database:

Выберите Analytical , затем ClickHouse :

Постройте JDBC URL. На вкладке Main задайте Host, Port, Username, Password и Database:

По умолчанию свойство SSL > Use SSL будет отключено, если вы подключаетесь к ClickHouse Cloud или серверу, который требует SSL на HTTP порту, тогда установите SSL > Use SSL в положение "включено":

Проверьте соединение:

Если DBeaver обнаружит, что драйвер ClickHouse не установлен, он предложит скачать его для вас:

После загрузки драйвера снова Проверьте соединение:

Откройте редактор запросов и выполните запрос.

Щелкните правой кнопкой мыши на вашем соединении и выберите SQL Editor > Open SQL Script, чтобы открыть редактор запросов:

Пример запроса к system.query_log :

Посмотрите вики DBeaver, чтобы узнать о возможностях DBeaver, и документацию ClickHouse, чтобы узнать о возможностях ClickHouse.