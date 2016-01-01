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Подключение DBeaver к ClickHouse

DBeaver доступен в нескольких версиях. В этом руководстве используется DBeaver Community. Ознакомьтесь с различными версиями и возможностями здесь. DBeaver подключается к ClickHouse с использованием JDBC.

примечание

Пожалуйста, используйте DBeaver версии 23.1.0 или выше для улучшенной поддержки Nullable колонок в ClickHouse.

1. Соберите данные ClickHouse

DBeaver использует JDBC через HTTP(S) для подключения к ClickHouse; вам необходимо:

  • конечная точка
  • номер порта
  • имя пользователя
  • пароль

2. Загрузите DBeaver

DBeaver доступен по адресу https://dbeaver.io/download/

3. Добавьте базу данных

  • Либо используйте меню Database > New Database Connection, либо значок New Database Connection в Database Navigator, чтобы открыть диалог Connect to a database:
Добавить новую базу данных

  • Выберите Analytical, затем ClickHouse:

  • Постройте JDBC URL. На вкладке Main задайте Host, Port, Username, Password и Database:

Установите имя хоста, порт, пользователя, пароль и имя базы данных
  • По умолчанию свойство SSL > Use SSL будет отключено, если вы подключаетесь к ClickHouse Cloud или серверу, который требует SSL на HTTP порту, тогда установите SSL > Use SSL в положение "включено":
Включите SSL при необходимости
  • Проверьте соединение:
Проверьте соединение

Если DBeaver обнаружит, что драйвер ClickHouse не установлен, он предложит скачать его для вас:

Скачать драйвер ClickHouse
  • После загрузки драйвера снова Проверьте соединение:
Проверьте соединение

4. Запрос к ClickHouse

Откройте редактор запросов и выполните запрос.

  • Щелкните правой кнопкой мыши на вашем соединении и выберите SQL Editor > Open SQL Script, чтобы открыть редактор запросов:
Откройте SQL редактор
  • Пример запроса к system.query_log:
Пример запроса

Следующие шаги

Посмотрите вики DBeaver, чтобы узнать о возможностях DBeaver, и документацию ClickHouse, чтобы узнать о возможностях ClickHouse.