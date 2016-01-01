Подключение DBeaver к ClickHouse
DBeaver доступен в нескольких версиях. В этом руководстве используется DBeaver Community. Ознакомьтесь с различными версиями и возможностями здесь. DBeaver подключается к ClickHouse с использованием JDBC.
Пожалуйста, используйте DBeaver версии 23.1.0 или выше для улучшенной поддержки
Nullable колонок в ClickHouse.
1. Соберите данные ClickHouse
DBeaver использует JDBC через HTTP(S) для подключения к ClickHouse; вам необходимо:
- конечная точка
- номер порта
- имя пользователя
- пароль
2. Загрузите DBeaver
DBeaver доступен по адресу https://dbeaver.io/download/
3. Добавьте базу данных
- Либо используйте меню Database > New Database Connection, либо значок New Database Connection в Database Navigator, чтобы открыть диалог Connect to a database:
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Выберите Analytical, затем ClickHouse:
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Постройте JDBC URL. На вкладке Main задайте Host, Port, Username, Password и Database:
- По умолчанию свойство SSL > Use SSL будет отключено, если вы подключаетесь к ClickHouse Cloud или серверу, который требует SSL на HTTP порту, тогда установите SSL > Use SSL в положение "включено":
- Проверьте соединение:
Если DBeaver обнаружит, что драйвер ClickHouse не установлен, он предложит скачать его для вас:
- После загрузки драйвера снова Проверьте соединение:
4. Запрос к ClickHouse
Откройте редактор запросов и выполните запрос.
- Щелкните правой кнопкой мыши на вашем соединении и выберите SQL Editor > Open SQL Script, чтобы открыть редактор запросов:
- Пример запроса к
system.query_log:
Следующие шаги
Посмотрите вики DBeaver, чтобы узнать о возможностях DBeaver, и документацию ClickHouse, чтобы узнать о возможностях ClickHouse.