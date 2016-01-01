Подключение DataGrip к ClickHouse
Запустите или загрузите DataGrip
DataGrip доступен по адресу https://www.jetbrains.com/datagrip/
1. Соберите ваши данные для подключения
Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:
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ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.
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НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем
default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.
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ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя
default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.
Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:
Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды
curl.
Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.
2. Загрузите драйвер ClickHouse
- Запустите DataGrip, и на вкладке Источники данных в диалоге Источники данных и драйверы нажмите на значок +
Выберите ClickHouse
По мере установки соединений порядок изменяется, ClickHouse может еще не быть вверху вашего списка.
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Переключитесь на вкладку Драйверы и загрузите драйвер ClickHouse
DataGrip не поставляется с драйверами, чтобы минимизировать размер загрузки. На вкладке Драйверы выберите ClickHouse из списка Полная поддержка, и раскройте знак +. Выберите Последний стабильный драйвер из опции Предоставленный драйвер:
3. Подключитесь к ClickHouse
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Укажите данные подключения к вашей базе данных и нажмите Проверить соединение:
На первом шаге вы собрали данные для подключения, заполните URL хоста, порт, имя пользователя, пароль и имя базы данных, затем протестируйте соединение.подсказка
Запись HOST в диалоге DataGrip на самом деле является URL, смотрите изображение ниже.
Для получения дополнительной информации о настройках JDBC URL, пожалуйста, обратитесь к репозиторию драйвера ClickHouse JDBC.
Узнайте больше
Чтобы узнать больше о DataGrip, посетите документацию DataGrip.