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Подключение DataGrip к ClickHouse

Запустите или загрузите DataGrip

DataGrip доступен по адресу https://www.jetbrains.com/datagrip/

1. Соберите ваши данные для подключения

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

  • ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

  • НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default, используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

  • ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default. Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Кнопка подключения к службе ClickHouse Cloud

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl.

Детали подключения ClickHouse Cloud через HTTPS

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

2. Загрузите драйвер ClickHouse

  1. Запустите DataGrip, и на вкладке Источники данных в диалоге Источники данных и драйверы нажмите на значок +
DataGrip 05

Выберите ClickHouse

подсказка

По мере установки соединений порядок изменяется, ClickHouse может еще не быть вверху вашего списка.

DataGrip 06

  • Переключитесь на вкладку Драйверы и загрузите драйвер ClickHouse

    DataGrip не поставляется с драйверами, чтобы минимизировать размер загрузки. На вкладке Драйверы выберите ClickHouse из списка Полная поддержка, и раскройте знак +. Выберите Последний стабильный драйвер из опции Предоставленный драйвер:

DataGrip 01

3. Подключитесь к ClickHouse

  • Укажите данные подключения к вашей базе данных и нажмите Проверить соединение:

    На первом шаге вы собрали данные для подключения, заполните URL хоста, порт, имя пользователя, пароль и имя базы данных, затем протестируйте соединение.

    подсказка

    Запись HOST в диалоге DataGrip на самом деле является URL, смотрите изображение ниже.

    Для получения дополнительной информации о настройках JDBC URL, пожалуйста, обратитесь к репозиторию драйвера ClickHouse JDBC.

DataGrip 07

Узнайте больше

Чтобы узнать больше о DataGrip, посетите документацию DataGrip.