Подключение DataGrip к ClickHouse

DataGrip доступен по адресу https://www.jetbrains.com/datagrip/

Чтобы подключиться к ClickHouse с помощью HTTP(S), вам нужна следующая информация:

ХОСТ и ПОРТ: обычно порт 8443 при использовании TLS или 8123 при его отсутствии.

НАЗВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ: по умолчанию есть база данных с именем default , используйте имя базы данных, к которой вы хотите подключиться.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и ПАРОЛЬ: по умолчанию имя пользователя default . Используйте имя пользователя, подходящее для вашего случая использования.

Данные для вашей службы ClickHouse Cloud доступны в консоли ClickHouse Cloud. Выберите службу, к которой вы будете подключаться, и нажмите Подключиться:

Выберите HTTPS, и детали будут доступны в примере команды curl .

Если вы используете self-managed ClickHouse, детали подключения задаются вашим администратором ClickHouse.

Запустите DataGrip, и на вкладке Источники данных в диалоге Источники данных и драйверы нажмите на значок +

Выберите ClickHouse

подсказка По мере установки соединений порядок изменяется, ClickHouse может еще не быть вверху вашего списка.

Переключитесь на вкладку Драйверы и загрузите драйвер ClickHouse DataGrip не поставляется с драйверами, чтобы минимизировать размер загрузки. На вкладке Драйверы выберите ClickHouse из списка Полная поддержка, и раскройте знак +. Выберите Последний стабильный драйвер из опции Предоставленный драйвер:

Укажите данные подключения к вашей базе данных и нажмите Проверить соединение: На первом шаге вы собрали данные для подключения, заполните URL хоста, порт, имя пользователя, пароль и имя базы данных, затем протестируйте соединение. подсказка Запись HOST в диалоге DataGrip на самом деле является URL, смотрите изображение ниже. Для получения дополнительной информации о настройках JDBC URL, пожалуйста, обратитесь к репозиторию драйвера ClickHouse JDBC.

Чтобы узнать больше о DataGrip, посетите документацию DataGrip.