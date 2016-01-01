Визуализация данных в ClickHouse
Теперь, когда ваши данные находятся в ClickHouse, пора их проанализировать, что часто включает в себя создание визуализаций с использованием инструмента BI. Многие популярные инструменты BI и визуализации подключаются к ClickHouse. Некоторые подключаются к ClickHouse "из коробки", в то время как другим требуется установка соединителя. У нас есть документация для некоторых инструментов, включая:
- Apache Superset
- Astrato
- Deepnote
- Draxlr
- Explo
- Grafana
- Looker
- Luzmo
- Metabase
- Mitzu
- Omni
- Rill
- Rocket BI
- Tableau
- Zing Data
Совместимость ClickHouse Cloud с инструментами визуализации данных
|Инструмент
|Поддерживается через
|Протестировано
|Задокументировано
|Комментарий
|Apache Superset
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Astrato
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Работает нативно, используя pushdown SQL (только прямой запрос).
|AWS QuickSight
|Интерфейс MySQL
|✅
|✅
|Работает с некоторыми ограничениями, смотрите документацию для получения более подробной информации
|Deepnote
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Explo
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Grafana
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Hashboard
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Looker
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Работает с некоторыми ограничениями, смотрите документацию для получения более подробной информации
|Looker
|Интерфейс MySQL
|🚧
|❌
|Luzmo
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Looker Studio
|Интерфейс MySQL
|✅
|✅
|Metabase
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Mitzu
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Omni
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Power BI Desktop
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Через ODBC, поддерживает режим прямых запросов
|Power BI service
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Для этого требуется настройка Microsoft Data Gateway
|Rill
|Нативный соединитель
|✅
|✅
|Rocket BI
|Нативный соединитель
|✅
|❌
|Tableau Desktop
|Официальный соединитель ClickHouse
|✅
|✅
|Tableau Online
|Интерфейс MySQL
|✅
|✅
|Работает с некоторыми ограничениями, смотрите документацию для получения более подробной информации
|Zing Data
|Нативный соединитель
|✅
|✅