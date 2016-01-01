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Визуализация данных в ClickHouse


Теперь, когда ваши данные находятся в ClickHouse, пора их проанализировать, что часто включает в себя создание визуализаций с использованием инструмента BI. Многие популярные инструменты BI и визуализации подключаются к ClickHouse. Некоторые подключаются к ClickHouse "из коробки", в то время как другим требуется установка соединителя. У нас есть документация для некоторых инструментов, включая:

Совместимость ClickHouse Cloud с инструментами визуализации данных

ИнструментПоддерживается черезПротестированоЗадокументированоКомментарий
Apache SupersetОфициальный соединитель ClickHouse
AstratoНативный соединительРаботает нативно, используя pushdown SQL (только прямой запрос).
AWS QuickSightИнтерфейс MySQLРаботает с некоторыми ограничениями, смотрите документацию для получения более подробной информации
DeepnoteНативный соединитель
ExploНативный соединитель
GrafanaОфициальный соединитель ClickHouse
HashboardНативный соединитель
LookerНативный соединительРаботает с некоторыми ограничениями, смотрите документацию для получения более подробной информации
LookerИнтерфейс MySQL🚧
LuzmoОфициальный соединитель ClickHouse
Looker StudioИнтерфейс MySQL
MetabaseОфициальный соединитель ClickHouse
MitzuНативный соединитель
OmniНативный соединитель
Power BI DesktopОфициальный соединитель ClickHouseЧерез ODBC, поддерживает режим прямых запросов
Power BI serviceОфициальный соединитель ClickHouseДля этого требуется настройка Microsoft Data Gateway
RillНативный соединитель
Rocket BIНативный соединитель
Tableau DesktopОфициальный соединитель ClickHouse
Tableau OnlineИнтерфейс MySQLРаботает с некоторыми ограничениями, смотрите документацию для получения более подробной информации
Zing DataНативный соединитель