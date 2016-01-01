Визуализация данных в ClickHouse

Теперь, когда ваши данные находятся в ClickHouse, пора их проанализировать, что часто включает в себя создание визуализаций с использованием инструмента BI. Многие популярные инструменты BI и визуализации подключаются к ClickHouse. Некоторые подключаются к ClickHouse "из коробки", в то время как другим требуется установка соединителя. У нас есть документация для некоторых инструментов, включая: