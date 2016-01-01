Вставка локальных файлов
Вы можете использовать
clickhouse-client для потоковой передачи локальных файлов в ваш сервис ClickHouse. Это позволяет вам предварительно обрабатывать данные с помощью многих мощных и удобных функций ClickHouse. Рассмотрим пример...
- Предположим, у нас есть файл TSV с именем
comments.tsv, который содержит некоторые комментарии Hacker News, а строка заголовка содержит названия колонок. Вам нужно указать формат входных данных, когда вы вставляете данные, который в нашем случае будет
TabSeparatedWithNames:
- Давайте создадим таблицу для наших данных Hacker News:
- Мы хотим привести к нижнему регистру колонку
author, что легко сделать с помощью
lowerфункции. Мы также хотим разбить строку
commentна токены и сохранить результат в колонке
tokens, что можно сделать с помощью
extractAllфункции. Все это можно сделать в одной команде
clickhouse-client— обратите внимание, как файл
comments.tsvпередается в
clickhouse-clientс помощью оператора
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примечание
Функция
input полезна здесь, поскольку позволяет нам преобразовывать данные в процессе вставки в таблицу
hackernews. Аргументом для
input является формат входных сырых данных, и вы увидите это во многих других функциях таблицы (где вы указываете схему для входящих данных).
- Вот и все! Данные загружены в ClickHouse:
Результат:
- Еще один вариант - использовать инструмент
cat, чтобы передать файл в
clickhouse-client. Например, следующая команда дает такой же результат, как и использование оператора
<:
Посетите страницу документации о
clickhouse-client для получения подробной информации о том, как установить
clickhouse-client на вашу локальную операционную систему.