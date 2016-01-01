Вставка локальных файлов

Вы можете использовать clickhouse-client для потоковой передачи локальных файлов в ваш сервис ClickHouse. Это позволяет вам предварительно обрабатывать данные с помощью многих мощных и удобных функций ClickHouse. Рассмотрим пример...

Предположим, у нас есть файл TSV с именем comments.tsv , который содержит некоторые комментарии Hacker News, а строка заголовка содержит названия колонок. Вам нужно указать формат входных данных, когда вы вставляете данные, который в нашем случае будет TabSeparatedWithNames :

Давайте создадим таблицу для наших данных Hacker News:

Мы хотим привести к нижнему регистру колонку author , что легко сделать с помощью lower функции. Мы также хотим разбить строку comment на токены и сохранить результат в колонке tokens , что можно сделать с помощью extractAll функции. Все это можно сделать в одной команде clickhouse-client — обратите внимание, как файл comments.tsv передается в clickhouse-client с помощью оператора < :

примечание Функция input полезна здесь, поскольку позволяет нам преобразовывать данные в процессе вставки в таблицу hackernews . Аргументом для input является формат входных сырых данных, и вы увидите это во многих других функциях таблицы (где вы указываете схему для входящих данных).

Вот и все! Данные загружены в ClickHouse:

Результат:

Еще один вариант - использовать инструмент cat , чтобы передать файл в clickhouse-client . Например, следующая команда дает такой же результат, как и использование оператора < :