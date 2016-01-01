Импорт данных из Azure в ClickHouse

Microsoft Azure предлагает широкий набор инструментов для хранения, преобразования и анализа данных. Однако во многих сценариях ClickHouse может обеспечить значительно лучшую производительность для запросов с низкой задержкой и обработки огромных объемов данных. Кроме того, столбцовое хранилище и сжатие ClickHouse могут значительно сократить стоимость запросов к большим объемам аналитических данных по сравнению с универсальными базами данных Azure.

В этом разделе документации мы рассмотрим два способа импорта данных из Microsoft Azure в ClickHouse: