Импорт данных из Azure в ClickHouse
Microsoft Azure предлагает широкий набор инструментов для хранения, преобразования и анализа данных. Однако во многих сценариях ClickHouse может обеспечить значительно лучшую производительность для запросов с низкой задержкой и обработки огромных объемов данных. Кроме того, столбцовое хранилище и сжатие ClickHouse могут значительно сократить стоимость запросов к большим объемам аналитических данных по сравнению с универсальными базами данных Azure.
В этом разделе документации мы рассмотрим два способа импорта данных из Microsoft Azure в ClickHouse:
|Метод
|Описание
|Использование табличной функции
azureBlobStorage
|Включает использование
azureBlobStorage табличной функции ClickHouse для передачи данных непосредственно из Azure Blob Storage.
|Использование HTTP интерфейса ClickHouse
|Использует HTTP интерфейс ClickHouse в качестве источника данных в Azure Data Factory, позволяя копировать данные или использовать их в потоках данных в рамках ваших конвейеров.