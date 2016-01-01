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Импорт данных Azure в ClickHouse

СтраницаОписание
ОбзорОбзор двух подходов, используемых для импорта данных Azure в ClickHouse
Использование табличной функции azureBlobStorage ClickHouseВариант 1 - эффективный и простой способ копирования данных из Azure Blob Storage или Azure Data Lake Storage в ClickHouse с использованием табличной функции azureBlobStorage
Использование HTTP интерфейса ClickHouseВариант 2 - вместо того чтобы ClickHouse извлекал данные из Azure, пусть Azure Data Factory отправляет данные в ClickHouse, используя его HTTP интерфейс