Импорт данных Azure в ClickHouse

|Обзор
|Обзор двух подходов, используемых для импорта данных Azure в ClickHouse
|Использование табличной функции azureBlobStorage ClickHouse
|Вариант 1 - эффективный и простой способ копирования данных из Azure Blob Storage или Azure Data Lake Storage в ClickHouse с использованием табличной функции
azureBlobStorage
|Использование HTTP интерфейса ClickHouse
|Вариант 2 - вместо того чтобы ClickHouse извлекал данные из Azure, пусть Azure Data Factory отправляет данные в ClickHouse, используя его HTTP интерфейс